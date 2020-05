El argentino Paulo Londra es uno de los fenómenos musicales del momento. Pasó de realizar batallas de freestyle en su país a compartir éxitos con estrellas internacionales como Ed Sheeran. Sin embargo, desde hace unos meses el cantante venía advirtiendo de supuestas amenazas, estafas y extorsiones de las que era víctima para que no vuelva a interpretar sus canciones.

Londra decidió enviar un extenso comunicado sobre su desvinculación con la disquera Big Ligas, la cual fundó con sus dos supuestos amigos Ovy —Daniel Oviedo, mejor conocido como ‘Ovy on the drums’— y Kristo —Cristian Salazar, conocido como ‘KristoMan’—. Ambos siempre mencionados en sus canciones.

El cantante señaló que Oviedo y Salazar le hicieron firmar un contrato mientras él grababa un video a los 19 años, por lo que no pudo leer bien los acuerdos. “Kristo vino con unas fotocopias, una lapicera cara y un filmaker, y me dijo que íbamos a hacer un video para subir a las redes. Entonces nos hizo ponernos de espalda y me dijo que firme unas fotocopias mientras nos filmaban, pensé que era un simple video y nunca pensé que eso fuese un contrato el cual hagan valer de esa forma tan engañosa”, señaló al inicio de su extensa carta.

Sin embargo, Oviedo al otro día lo convenció de romper dicho contrato y le presentaron uno con números que él jamás pudo entender y que incluso sus actuales abogados no han podido descifrar. “Volví a casa diciendo que firmé un contrato, el cual meses después enviaron copia”, señaló.

Meses después de dicho documento, Matt Greenberg, un abogado colombiano que habló con Londra tras la firma del segundo contrato, le envió una carta de intimidación al cantante donde le mostraba que él no era un verdadero socio o artista de Big Ligas.

Londra denuncia, además, que en la canción que realizó con Ed Sheeran no pudo colocar su autoría. “Kristo y Ovy se agregaron puntos de esta canción, sabiendo que no hicieron el beat ni mi letra. Lo único que querían era estar entre cualquier acercamiento de Ed Sheeran para bloquearme e impulsar sus propias carreras”, sentenció.

Finalmente, Londra afirmó que su relación con los dos supuestos amigos fue frustrante, pues ellos intentaban salir en sus videoclips, le decían que hacer y él no se enteraba de las propuestas musicales que tenía con otros artistas. Es por ello que decidió decir adiós a Big Ligas. Ahora pide la disolución de la disquera que en algún momento fundó.

VIDEO RECOMENDADO

“The Umbrella Academy” 2: tráiler oficial de la fecha de estreno de la segunda temporada

"The Umbrella Academy" 2: tráiler oficial de la fecha de estreno de la segunda temporada

TE PUEDE INTERESAR