Pearl Jam se ha ganado un lugar como una de las mayores agrupaciones de la historia. A propósito del 30 aniversario desde su primer concierto, el grupo compartió en su totalidad, vía YouTube, su recordado concierto MTV Unplugged de 1992.

A través de su canal oficial en la plataforma de videos, la agrupación liderada por Eddie Vedder ha publicado el clip completo y sin restricciones del show acústico que ofrecieron el16 de marzo de 1992 para que sus fanáticos puedan disfrutarlo y revivirlo de principio a fin.

Se trata de un video que tiene cerca de 37 minutos de duración y en el que los integrantes de Pearl Jam interpretan sus mejores temas, iniciando con “Oceans” y “State of Love & Trust”, para seguir con “Alive”, “Black”, “Jeremy”, “Even Flow” y “Porch”.

Pearl Jam grabó esta sesión de MTV Unplugged tan solo siete meses después de haber lanzado “Ten”, su primer álbum, con el que cosecharon un enorme éxito y fueron alabados por la crítica. La expectativa sobre este show era muy grande y no decepcionaron.

Formada en 1990 de las cenizas de Mother Love Bone y Temple of the Do, Pearl Jam llegó a la escena musical junto a otros grupos que hicieron historia como Nirvana, Alice in Chains, Stone Temple Pilots y Soundgarden.

Con más de 70 millones de discos vendidos en todo el mundo y 11 álbumes de estudio -el último de ellos, “Gigaton”, lanzado en marzo de este año- Pearl Jam es considerado uno de los mejores grupos de grunge de todos los tiempos.

