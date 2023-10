Pink Floyd continúa celebrando el 50 aniversario del álbum clásico “The Dark Side of the Moon”. Esta vez anunció el lanzamiento de una nueva película de 30 minutos que documenta el reciente eclipse australiano.

Titulado “Eclipse”, el exclusivo lanzamiento sigue a algunos fanáticos de Pink Floyd que volaron al oeste de Australia a escuchar el The Dark Side Of The Moon mientras eran testigos de un fenómeno único, como lo fue el extraordinario eclipse solar total. El documental se lanzó de manera exclusiva en el canal de YouTube de la banda como parte de los “Floyd Fridays”.

Bajo la supervisión de Aubrey “Po” Powell, Pink Floyd le otorgó a ocho fanáticos australianos (denominados Los Ocho de Astronome Domine) la exclusiva oportunidad de visitar el hermoso paraje de la región para escuchar THE DARK SIDE OF THE MOON en su totalidad.

La épica y estelar canción (“Eclipse”) que finaliza el álbum, con la frase de cierre que dice “pero el sol es eclipsado por la luna…”, fueron sincronizados para coincidir con el momento del eclipse total.

El documental, creado por Powell y su equipo: el director Benny Trickett y el productor Fiz Oliver; sigue a Los Ocho de Astronome Domine, quienes escucharon a través de unos audífonos junto a una pirámide construida para tal propósito en una playa desierta. En él se acompaña la travesía desde el momento en que aplicaron al viaje, hasta retratar los emotivos momentos que vivieron más adelante. Algunos lugareños y miles de personas que hicieron el viaje histórico a Exmouth para ser parte de la experiencia, también fueron entrevistados como parte del documental.

El lanzamiento de Pink Floyd del recientemente remasterizado “The Dark Side Of The Moon” en CD, LP y Blu-ray también está disponible por sí solo. Inicialmente lanzado como parte del paquete “The Dark Side Of The Moon. 50th Anniversary Box Set”, esta es la primera vez que la nueva remasterización del álbum clásico estará disponible por si sola. El paquete trae postales conmemorativas, stickers y un folleto de 24 páginas.