Promperú: "Carlos Vives no será el único que grabará video en Perú"

El último videoclip del cantante colombiano Carlos Vives, "Mañana", ha generado especulación en cuanto a su realización y costo. La producción que muestra zonas turísticas de la ciudad de Lima habría costado un millón de dólares (más de tres millones de soles), según unos documentos que empezaron a circular en las redes sociales.

El Comercio se comunicó con Promperú para confirmar la cifra, y se señaló que el costo de esta campaña incluye la grabación y difusión no solo del video "Mañana" de Carlos Vives, sino también de otro próximo a filmarse.

"Mañana", video de Carlos Vives. (Fuente: YouTube)

"Hemos firmado un convenio con Sony Music para una campaña con dos artistas de su catálogo. El primero fue Carlos Vives en Lima, y el segundo será grabado en la ciudad del Cusco con un artista anglosajón", señaló Isabella Falco, directora de Comunicaciones e Imagen País en Promperú.

Aunque no fue confirmado el artista, el catálogo de Sony Music tiene entre sus estrellas a músicos de la talla de Adele, Alicia Keys, Christina Aguilera, Camila Cabello, Chris Brown, Jennifer López, Harry Styles, Miley Cyrus, MGMT, Justin Timberlake, Depeche Mode, entre otros. "No queremos adelantar nada, pero el video será grabado en varias partes del Cusco, no solo en Machu Picchu. Hay que estar atentos en qué artistas vienen promocionando discos en estos meses", indicó Falco.

COSTO Y BENEFICIO

Ante las críticas sobre el gasto, Isabella Falco señala que esta “es una inversión muy sensata para el turismo peruano”, pues en otros países, los videoclips promocionales de las Marcas País han generado visitas físicas de extranjeros.



"Por cada millón de visualizaciones se genera la visita de 80 turistas. Sony Music ya ha trabajado campañas parecidas en otros países con excelentes resultados", afirmó la funcionaria.

Además, indicó que una campaña global de mayor difusión costaría cerca de 15 millones de dólares, por lo tanto "estamos muy satisfechos porque se ha puesto a Lima en los ojos de todo el mundo", con un gasto menor.

Solo como ejemplo, Carlos Vives también participó en una campaña similar grabando una versión de "La Tierra del Olvido" junto a Fanny Lu, Fonseca, Maluma y Andrea Echeverri. El video filmado en Colombia hace tres años y tiene más de 67 millones de vistas.

Otro caso es el del videoclip de "Si tú la ves", de Nicky Jam y Wisin, artistas también de Sony Music que muestra zonas turísticas de Ecuador. En YouTube ya cuenta con más de 300 millones de vistas.

No es la primera vez que Promperú invierte en una producción audiovisual. El año pasado, presentó una serie de documentales en colaboración con The New York Times para promover el turismo gastronómico. La inversión fue de 2 millones de soles.