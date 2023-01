La importante premiación de los Grammy 2023 se llevarán a cabo el próximo 5 de febrero en Los Ángeles, Estados Unidos. Recordemos que luego de 2 años de ausencia debido a restricciones por el COVID-19, la ceremonia más importante de la música promete sorprender a los asistentes y televidentes con grandes actuaciones EN VIVO. Conoce aquí los cantantes que se presentarán.

Cabe recalcar que, en el mes de noviembre del pasado año, la Academia de la Grabación se reveló la lista completa de los nominados a la gala, donde resaltaron la presencia de artistas latinos como el cantante de música urbana Bad Bunny, Rosalía, Sebastián Yatra, entre otros.

Ahora, este pasado miércoles 25 de enero, se reveló quiénes serán los reconocidos artistas que se presentarán EN VIVO durante la ceremonia de los Premios Grammy 2023, en ella sorprendió que el intérprete de ‘Titi me preguntó’ sea uno de los famosos que estará encargado de hacer disfrutar a cada uno de los asistentes, esto tras el escándalo en el que se vio envuelto al arrojar al mar el celular de una fan que intentaba tomarse una foto con él.

¿DÓNDE VER LOS GRAMMYS 2023 EN VIVO?

Este año tienes dos grandes opciones: la primera es la vieja y confiable televisión, pues pasarán la alfombra roja y la ceremonia por el canal TNT. Pero si prefieres las plataformas de streaming, también pasarán los Premios Grammy en HBO Max.

Este año el anfitrión de los Premios Grammy es el comediante Trevor Noah, que es mejor conocido por su participación en The Daily Show.

NOMINADOS A LOS GRAMMYS

Álbum del año

Vogage – ABBA

30 – Adele

Un verano sin ti – Bad Bunny

RENAISSANCE – Beyoncé

Good Morning Gorgeous (Deluxe) – Mary J. Blige

In These Silent Days – Brandi Carlile

Music Of The Spheres – Coldplay

Mr. Morale & The Big Steppers – Kendrick Lamar

Special – Lizzo

Harry’s House – Harry Styles

Grabación del año

“Dont Shut Me Down” – Abba

“Easy on Me” – Adele

“Break My Soul” – Beyoncé

“Good Morning Gorgeous” – Mary J. Blige

“You and Me on the Rock” – Brandi Carlile ft. Lucius

“Woman” – Doja Cat

“Bad Habit” – Steve Lacy

“The Heart Part 5″ – Kendrick Lamar

“About Damn Time” – Lizzo

“As It Was” – Harry Styles

Canción del año

“abcdefu” – GAYLE

“About Damn Time” – Lizzo

“All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)” – Taylor Swift

“As It Was” – Harry Styles

“Bad Habit” – Steve Lacy

“Break My Soul” – Beyoncé

“Easy On Me” – Adele

“God Did” – DJ Khaled ft. Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend y Fridayy

“The Heart Part 5″ – Kendrick Lamar

“Just Like That” – Bonnie Raitt

Mejor artista nuevo

Anitta

Omar Apollo

DOMi and JD Beck

Muni Long

Samara Joy

Latto

Måneskin