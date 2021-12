Aczino se convirtió en el primer bicampeón campeón del Red Bull Final Internacional, al vencer al español Skone en la final del torneo que este domingo 11 se celebró en la Quinta Vergara en Chile.

La batalla ya aseguraba que habría un bicampeón, ya que su rival de esta ocasión, Skone, fue el ganador de la Final Internacional en 2016, mientras que el mexicano Aczino se convirtió en el campeón en 2017.

El duelo entre ambos comenzó lleno de tensión, usando el formato a capella con objetos para insultarse entre ellos, mencionando incluso el evento en que Aczino le lanzaron una botella en la Final Internacional 2016.

Pero al final Aczino fue más seguro con sus rimas, mientras que Skone tuvo un par de equivocaciones que terminaron por interrumpir su ritmo en esta y la siguiente ronda, dándole una victoria apabullante al freestyler mexicano.

La victoria de Aczino fue recibida con entusiasmo por el ‘monstruo’ de la Quinta Vergara y los demás competidores. Un visiblemente conmovido campeón recibió el cinturón de su compatriota Rapder, antes de agradecer al público y su familia.

“Chile, hacía casi dos años que no me paraba aquí, donde gané mi primer campeonato hace seis años. Donde me di a conocer en esta época, donde vine a competir con los ‘culeados’ más purulentos que hay en el ‘underground’. Y la verdad es que esta no la cuento como si ganara en el extranjero, porque ya saben cual es mi segunda casa”, dijo el nuevo campeón del torneo.

La final estuvo precedida por una apasionada batalla entre el campeón de 2020, Rapder, y el MC español Gazir por el título de subcampeón que terminó con un triunfo del segundo por decisión unánime, asegurándose no solo el tercer lugar al torneo, sino también un puesto para la Final Internacional que se celebrará en México en 2022.