Casi cuatro décadas después de haberse subido por primera vez a un escenario, este sigue siendo el refugio al que Ricky Martin acude cada vez que necesita alimentar su espíritu con los aplausos del público. “Es algo adictivo”, asegura. Por eso nunca para. Tras el lanzamiento del sencillo y video “Otra noche en L.A.” se alista para viajar a Houston, Texas para participar en el Houston Rodeo en el NRG Stadium, el próximo 4 de marzo, luego viajará a México para ofrecer una serie de presentaciones.

“Otra Noche en L.A.” nace de esos recuerdos o memorias que nos mantienen vivos, que nos motivan o aceleran. Esta canción es mágica, sutil”, detalla el cantante puertorriqueño sobre su nueva propuesta musical que compuso junto a Keityn, Lexuz, Oneill y Casta bajo la producción de Lexuz y Casta.

Este lanzamiento se da paralelamente con las nominaciones del vocalista a la próxima edición de Premio Lo Nuestro en los renglones de Mezcla Perfecta del Año por “Canción bonita” junto con Carlos Vives; Artista Solista del Año/ Pop y Canción del Año/Tropical.

“Estoy en el escenario desde los doce años. Al principio fue un proceso militar, educación pura, pero poco a poco todo fue fluyendo.... El escenario para mí es impulsivo, un trabajo de catarsis que me ayuda a crecer espiritualmente . Y quiero seguir porque me gusta, porque el público está ahí, porque los números no mienten. Han sido años muy lindos, si los tuviese que volver a hacer, los haría con los ojos cerrados, sin ningún problema”, refiere el artista en declaraciones a su casa disquera Sony Music.

Después de que se pospuso por un año debido al COVID-19, en octubre de 2021, Ricky junto a Enrique Iglesias iniciaron la gira Enrique & Ricky Live! en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Una gira que los reencontró con el público tras la pandemia.

“Estoy muy agradecido con lo que ha sucedido a nivel conciertos. Hay que tener mucho cuidado porque lo más importante es la salud del público, qué suerte hemos tenido Enrique y yo de hacer una gira maravillosa en la que nadie se ha enfermado. Para el mes de marzo estaré visitando México, estamos optimistas. También quiero visitar el continente Europeo y si Dios quiere Asia. Es lo que me llena y alienta el espíritu. El aplauso es adictivo, es lo único que conozco desde que tengo 12 años, solo espero seguir presentando mi música y mi arte en los escenarios”, enfatiza.

Ricky Martin lleva casi dos años con ganas de darle “Play” a su vida y estaba a punto de hacerlo cuando la pandemia postergó su proyecto discográfico, el cual se concretaría este año. Antes, el artista lanzó “Pausa”, un EP que cuenta con grandes colaboraciones: Sting, Residente, Bad Bunny, Diego El Cigala, Pedro Capó y Carla Morrison.

“ El día de hoy los artistas no tenemos esa presión de hacer un gran lanzamiento de una larga duración, de doce canciones, pues el mercado se ha transformado en sencillos y esta canción es parte de ‘Play’. Yo sigo grabando, para mí Play es fiesta. No sé si para el verano estará finalizado porque mientras sigo grabando, también quiero hacer giras. Lo importante es no parar”, remarca.

