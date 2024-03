Sam Smith se presentó por primera vez en Lima en el marco de la gira de “Gloria”, un álbum que ha marcado su transición en un artista de pop mucho más completo: un músico que propone no solo un show vocal de alto nivel, sino que es un performer que ofrece llamativos cambios de vestuarios, coreografías y juegos visuales.

Así lo vimos en los poco más de 90 minutos que estuvo arriba del escenario acondicionado en la tribuna norte del Estadio Nacional.

Smith, quien llegó al Perú tras ofrecer multitudinarios conciertos en las ediciones de Chile y Argentina de Lollapalooza, comenzó su presentación con el tema “Stay With Me”, que fue el que lo convirtió en una estrella internacional en el año 2014.

El setlist continuó con otros cortes de su disco debut: “In the Lonely Hour”. Entre ellos: “I’m Not The Only One” y “Like I Can”. Luego, dio pase a temas más recientes que marcan su actual propuesta, con mucha más coreografía y show.

La voz de temas como “How Do You Sleep?” lució un guardarropa compuesto de diseños que forman parte de su colaboración con artistas de la moda como el japonés Tomo Koizumi y el inglés Ed Marler, quien ha creado piezas como la que llevó en el cierre del show para “Unholy”. Fue precisamente con este tema que Sam Smith llevó a otro nivel su nuevo concepto, uno en el que arriesga más en el escenario y busca provocar. Después de todo, esa es la esencia de una estrella del pop.

