Sebastián Yatra sabe que sin el apoyo de sus fans no habría podido hacer realidad tantos de sus sueños y en el Perú se encuentran algunas de sus seguidoras más leales. Es por ello que, durante un reciente encuentro con El Comercio, el cantante envío un mensaje de agradecimiento especial para quienes le dan apoyo a sus canciones y las convierten en parte de la banda sonora de sus vidas.

“Sé que no son muchos los momentos en los que podemos tener un encuentro cercano, más allá de los shows, alguna que otra reunión o meet and greet que hemos tenido, pero me parece increíble que haya gente que me vea como ese pedazo de sol, ese rayito de sol que las tira para arriba y no podría estar más agradecido”, dijo el artista colombiano.

“Eso es algo que me tomo muy en serio, es una responsabilidad súper bonita y un vínculo que nos va a durar para toda la vida, saben que mis canciones son más de ustedes que mías y las amo mucho”, continuó Yatra, cuyo nombre artístico significa ‘camino sagrado a lo divino’.

Yatra Forever es precisamente el nombre que toma su club de fans el Perú y el cual integran más de 40 jóvenes, quienes se conocieron gracias a la música del artista nacido en Medellín hace 27 años bajo el nombre de Sebastián Obando Giraldo.

El pasado 20 de agosto, Yatra Forever Perú cumplió 7 años desde que empezaron a reunirse como club de fans para compartir en torno a la música del colombiano. Puedes saber más de ellas en sus redes sociales oficiales:

