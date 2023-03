El experimentado tecladista y arreglista Joni Chiappe, integrante de la emblemática banda peruana de tributo a The Beatles, “Un día en la vida”, falleció hoy producto de una repentina enfermedad. Con la presencia de sus familiares y músicos amigos, sus restos son velados en su casa de Pachacamac y serán cremados mañana.

Joni Chiappe colaboró con importantes bandas de rock nacional desde fines de los años 80. Fue miembro de la recordada banda JAS y por más de una década fue integrante del grupo El Humo, junto al desaparecido Gerardo Manuel. También fue fundador de Smokin Pipe Band, agrupación a la que perteneció en los últimos tiempos. Como productor musical y compositor colaboró en muchos discos de rock peruano y compuso música para documentales y películas, como “La Luz en el Cerro”.

Desde el 2004, Joni se unió a “Un día en la vida”, agrupación en la que estaba a cargo de los teclados, sintetizadores y efectos. Edmundo Delgado (Grupo Amigos), Tavo Castillo (Frágil), Carlos Guerrero (We All Together), Renzo Dalí, Carlo André Oliden, Jeremy Castillo y Alejandro Iturrizaga, lamentan su pronta partida.

Qué triste noticia. Que descanses, Joni. Recomiendo con entusiasmo su disco instrumental "Camina con sábanas", que salió el año pasado. https://t.co/Y7XCqhUp4U — Raul Cachay A. (@RaulCachayA) March 30, 2023

“Querido Joni, siempre le diste un sello muy especial al espectáculo y sin embargo nunca tuviste poses de grande. Hoy que acabas de salir de este mundo material y nos quedamos con la pena de no darte un abrazo más como tantos que nos dimos. Sentimos gran admiración por el extraordinario ser humano que siempre fuiste”, reza un sentido post, publicado en el Facebook oficial de Un Día en la Vida, firmado a nombre del grupo por su director Edmundo Delgado.

“¿Cómo será el mundo donde ahora estás? Esperamos que esté a tu altura. Mientras desde aquí todos los integrantes (de la banda) te damos las gracias por dejarnos tenerte y gozar tu arte”, acota Delgado a manera de despedida.