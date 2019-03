Susan Ochoa: Eva Ayllón revela cómo compuso la canción "Ya no más" | VIDEO

Susan Ochoa triunfó en la competencia internacional del Festival de Viña del Mar 2019, consiguiendo las dos "Gaviotas de Plata" a Mejor intérprete y Mejor canción. Gracias a su sentida interpretación del tema "Ya no más", la cantante peruana se alzó por encima de los representantes de Chile y Ecuador.

Eva Ayllón fue una de las compositoras de la letra de este sencillo que aborda la problemática de la violencia contra la mujer, junto al productor musical Jesús 'El Viejo' Rodríguez y al cantante Pelo D’Ambrosio.

En declaraciones a Latina, Eva Ayllón contó cómo fue que, entre los tres, crearon este éxito y reveló que desde el principio tuvieron en mente que fuera Susan Ochoa la intérprete del tema.

"Cuando 'Viejito' me dijo que quería hablar conmigo de un proyecto, que tenía una canción yo le dije: 'Yo no soy compositora'. Luego le pregunté si ya tenía la música y me dijo que sí, entonces le respondí que podíamos hacer algo", indicó Eva Ayllón.

"Estuvimos en la casa y en una sola noche (con unos chilcanos encima) la hicimos (la canción) y ('El Viejo') me dice esto lo va a interpretar Susan Ochoa y yo le dije: 'No hay otra, por el temperamento no hay otra'", agregó.

Finalmente, Eva Ayllón contó que luego se les unió Pelo D’Ambrosio, junto a quien empezaron a revisar la letras y realizaron los arreglos respectivos para conseguir el resultado final que arrasó con los premios de la competencia internacional de Viña del Mar 2019.