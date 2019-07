Taylor Swift: esta es la razón por la que odia tanto a Scooter Braun

Es inusual que la venta de una disquera genere tanta repercusión en los medios; y sin embargo Taylor Swift ha logrado que la adquisición de Big Machine Label Group se convierta en el tema más discutido de esta semana.

El domingo, la artista alzó su voz de protesta luego de enterarse de que la compañía que lanzó todos sus álbumes de estudio había sido comprada por Scooter Braun, famoso por ser el descubridor y manager de Justin Bieber y, aparentemente, uno de los archienemigos de la rubia.

La compra de Big Machine Label Group (hasta ese momento, en manos de Scott Borchetta) por Ithaca Holdings, la empresa de Scooter Braun, significa que este último se convierte en el dueño de los seis primeros álbumes de Taylor Swift; es decir, el catálogo más valioso de la artista, que incluye sus exitosos "1989" y "Reputation". Una idea que resulta intolerable para la cantautora no solo por lo injusto que es no poder ser la administradora del "trabajo de toda su vida", sino por la mala relación que tiene con el socio de Bieber.

LA HISTORIA DE UNA RIVALIDAD

Y aquí viene la pregunta que motiva esta nota. ¿Por qué Taylor Swift no soporta a Scooter Braun? Para los más longevos seguidores de 'Tay Tay' no es un secreto que la rubia lleva mucho tiempo distanciada de Justin Bieber, su principal cliente. Parte de este desencuentro entre ambos tiene que ver con la amistad que mantiene Swift con Selena Gómez, la ex del canadiense.

Es famoso un video del 2013 que capta el gesto de desagrado de Taylor Swift cuando Selena Gómez se detiene a darle un beso a Justin Bieber en el backstage de los premios Billboard. Para aquel entonces, los adolescentes ya tenían un romance tan mediático como inestable. Mientras Gómez le daría varias segundas oportunidades al intérprete de 'Baby', Taylor 'terminó' su amistad con él tras la primera ruptura de la pareja.

Taylor Swift, Selena Gomez and Justin Biebe en los Billboard 2013. (Fuente: YouTube)

¿Pero por qué un empresario como Braun, que se ha convertido en pieza clave del pop no solo por su relación laboral con Justin Bieber, sino por su trabajo con figuras como Ariana Grande y, actualmente, el colombiano J Balvin, se involucraría en un problema tan doméstico como el quiebre amoroso de 'Jelena'?

Ha sido la misma Taylor Swift quien ha dado la respuesta en la publicación de Tumblr que inició la polémica. En dicho mensaje, la compositora recuerda su incidente con Kanye West, ex cliente de Scooter, y Kim Kardashian por una serie de audios difundidos sin su consentimiento en el Snapchat de la socialité.

Conversación de Kanye West y Taylor Swift filtrada por Kim Kardashian. (Fuente: YouTube)

Hágamos memoria. En febrero de 2016 Taylor Swift había recibido el más grande honor de los premios Grammy: el trofeo al Álbum del año por "1989"; y en su discurso de agradecimiento había mencionado -de manera muy sutil- su incidente con Kanye West del 2009 (cuando el rapero subió al escenario de los MTV VMA para quitarle el trofeo al Video femenino del año).

"Habrán personas que querrán arruinar tu éxito o tomar crédito por tus logros y tu fama, pero si te enfocas en tu trabajo y no dejas que esa gente te golpee, cuando llegues a donde soñaste en llegar, te darás cuenta que fuiste tú y la gente que te ama quien te llevo a conseguirlo, y ese será el mejor sentimiento en el mundo", dijo Taylor Swift, quien sin nombrarlo, ese mismo día logró poner en los titulares a Kanye West.

Solo unos meses después de ese discurso, el rapero respondería de manera muy gráfica: lanzó "Famous", una canción en la que no solo hace referencia a Taylor Swift en la letra (la llama "perra" y dice querer tener sexo con ella), sino que en el video oficial aparece desnuda y en la cama junto al cantante, su esposa Kim, y otras personalidades como Donald Trump, Caitlyn Jenner, Bill Cosby y Amber Rose.

BULLYING DE LA ALTA ESFERA

Cuando Taylor Swift mostró su incomodidad por la forma en la que se utilizó su imagen, Kim Kardashian propaló en su cuenta de Snapchat una serie de videos en los que se escucha una conversación telefónica entre el rapero y la rubia. En ella, Kanye le contaba a Taylor que la mencionaría en su tema.

Ante la difusión sin su consentimiento de una conversación privada, Taylor Swift reclamó en sus redes sociales y pidió: "Me gustaría que me excluyeran de una narrativa en la que nunca quise tomar partido y se remonta ya a 2009".

Pero el pedido no tuvo eco, por lo menos no en el bando de Justin Bieber, quien aprovechó este mal momento de Taylor para publicar en su Instagram una fotografía en la que su manager, Scooter Braun, aparece abrazado de Kanye West, y conectado a una videollamada con Bieber. La leyenda de la imagen era: '¿Qué haciendo, Taylor Swift?'.

Post de Justin Bieber. (Fuente: Instagram)

La cantante utilizó esta imagen para explicar cómo ella considera que Scooter Braun estuvo detrás de esta "estrategia" de Kanye West para promocionar su disco "The Life of Pablo".

"Solo puedo pensar en el acoso y la manipulación que he sufrido de sus manos durante años. Como cuando Kim Kardashian orquestó una grabación ilegal de una conversación telefónica para luego filtrarla y luego Scooter unió a sus dos clientes (Kanye y Justin) para hacerme 'bullying' online. O cuando su cliente Kanye West organizó un vengativo video pornográfico en el que se ve mi cuerpo desnudo. Ahora Scooter me arrebata el trabajo de toda mi vida, el cual no se me dio la oportunidad de comprar. Esencialmente, mi legado musical está por caer en manos de alguien que trató de desmantelarlo", fueron las palabras de Taylor Swift.

Justin Bieber y Scooter Braun (y hasta la esposa de Scooter Braun) han desmentido esta versión de Taylor Swift, generando una división: aquellos que respaldan a la cantante y aquellos que apoyan a Bieber.

De momento, la venta está hecha y solo el tiempo sabrá si Swift y Braun logran un punto de acuerdo en el que puedan colaborar por el bien del patrimonio musical de la artista.