El cantante Mauricio Mesones se confesó en televisión y reveló que tuvo limitaciones para iniciar su proyecto como solista de cumbia, esto luego abandonar el grupo Bareto y quedar en la “bancarrota”.

De ese modo, el músico refirió que no tenía respaldo económico para emprender su carrera en solitario, debido a que solo disponía de tres soles con sesenta centavos en sus cuentas.

“La salida de Bareto me dejo en la bancarrota. Tuve que empezar mi nuevo proyecto personal con S/ 3.60”, dijo el músico en una entrevista con “Habla Serio”, de Latina TV.

Por otro lado, Mesones dijo que su renuncia fue “amarga” porque ocurrió durante los Juegos Panamericanos del 2019, evento deportivo donde Bareto se presentó, pero sin la voz de Mauricio.

“Fue muy duro no estar en la inauguración de los Panamericanos”, complementó. Luego añadió: “Sentí que me lo merecía y hasta ahora no puedo ver el vídeo”, añadió el intérprete.

Como se recuerda, Mauricio Mesones fue el vocalista principal de Bareto por 12 años: desde el 2007 hasta el 2019, tiempo en que renunció para emprender su proyecto personal.

“Yo no tenía pensado salir de Bareto. (Pasaron) cosas que yo no estaba dispuesto a soportar”, reveló el cantante en 2019 en RPP, cuando anunció su renuncia. “Salí por problemas completamente ajenos a lo musical”, aclaró después.

Los detalles de la entrevista a Mauricio Mesones





El cantante además habló de su participación en el famoso reality “El gran chef: Famosos”, indicando que “le cambió la vida”. “Mis hijas me convencieron de aceptar la invitación”, añadió.

Mauricio Mesones será entrevistado en “Habla Serio”, programa de Latina TV que conduce Mónica Delta y Santiago Gómez. La conversación será emitida el domingo 7 de julio a las 2 p.m. y se revelarán más detalles de sus declaraciones.