Tini Stoessel ofrecerá un concierto en Lima este lunes 29 de agosto en la Explanada Olguín del Arena Perú. La talentosa artista argentina se reencontrará con su público peruano como parte del Tini Tour 2022. Quedan pocas horas para el esperado espectáculo y El Comercio conversó con María Fe Martínez, mejor conocida en el rubro artístico como Mafe. Ella es una bailarina profesional y a la vez una afortunada peruana que tuvo la oportunidad de viajar hasta Argentina y ser parte del video musical “Aquí estoy” (2021), exitosa canción de la artista internacional.

Ser parte del videoclip de “Aquí estoy” no fue una tarea fácil. La estudiante de publicidad e influencer tuvo que pasar por un proceso de selección para ser elegida entre miles de fans en Latinoamérica y su entusiasmo la llevó hasta Argentina para trabajar junto a Tini y su equipo. Aquí su testimonio en una entrevista.

—¿Cómo fue el proceso de selección para que tú —dentro de tantos peruanos— seas parte del video musical de Tini?

La verdad que fue increíble. El año pasado, la marca Pantene lanzó este concurso, donde invitaron a los fans a hacer una coreografía del coro de la canción ‘Aquí estoy’ y el ganador o ganadora se iba a ir a Argentina a grabar el videoclip con Tini.

—¿Fue fácil hacer la coreografía para ser parte del concurso de selección?

Cuando yo me entero de esta noticia (de la convocatoria). Yo estaba trabajando como parte del ‘team’ de la marca y nos mandaron hacer la coreografía como parte de los contenidos que teníamos que hacer para la marca y yo pregunté si ‘¿esto es real y de verdad puedo participar?’. Me explicaron que era un concurso abierto y me dijeron ‘mandate nomás’. Estaba súper emocionada. Creo que fue algo, que en su momento, yo necesitaba. Cuando escuché la letra de la canción, conectó mucho conmigo. Sobre todo por lo que yo estaba viviendo en ese momento de mi vida

—¿Tenías confianza en ganar?

Me mandé y creo que manifesté tanto con la coreografía, que yo sentía que era algo que podía pasar (de ser seleccionada). Di todo de mí, de hecho, había creado como tres coreografías y las subí todas al Tiktok y una al Instagram. Esperando lo mejor siempre. Recuerdo que todo fue muy rápido, porque tú lanzabas el ‘challenge’ y a la semana comenzaron a anunciar a los finalistas y a los ganadores.

—¿Cómo te llegó la noticia?

Un día me llamaron en la mañana. Yo en realidad estaba un poco rendida porque no salía la información. No decían nada. De hecho, dijeron que iban a dar el resultado de los finalistas un lunes y ya era miércoles. Para ese entonces yo me dije ‘esto ya fue’ y un día de la nada me marca un número que yo no conozco y me dije ‘qué raro’, pero como yo trabajo con bastantes marcas, yo decido devolver la llamada y me dicen ‘soy Thalía del grupo P & G y creo que ya sabes para qué te llamo’. Fue una cosa emocionante y quedé en shock. Me comienza a hablar y me dice ‘tú eres la ganadora de aquí (de Perú) y te vamos a llevar a Argentina’. Yo solo lloraba.

—Ya en Argentina. ¿Cómo fueron los ensayos para las grabaciones del video musical de la canción ‘Aquí estoy’?

Yo llegué un lunes y me embarcaron un jueves de madrugada. Un lunes todos (los otros seleccionados) comenzaron a llegar. Ya el martes comenzaron los preparativos, donde hubo prueba de vestuario y también se hizo algún papeleo legal... Luego de todo ello, vinieron los ensayos, que para mí fue lo más emocionante. Recuerdo que nos llevaron a un estudio en Argentina, donde conocimos al equipo de bailarines de Tini. Ellos estaban ensayando la coreografía oficial de la canción con la directora ‘Nani’ (Marina Ahumada). Yo no podía creerlo porque era una cosa hermosa estar con todos ellos.

—¿Cómo fue trabajar con el equipo de Tini?

Algo que me marcó mucho, a parte de conocer a Tini, fue conocer a su equipo, ellos tenían tan bonita vibra. Es gente de buen corazón y mucha disposición, de verdad que es un equipo que te invita a estar con ellos y comparten su energía.

—¿Y cómo es la adrenalina de grabar un video musical?

El video se grabó un día miércoles y duró todo el día. Recuerdo que nos citaron como a las diez de la mañana y salimos de las grabaciones como a las doce y media de la madrugada. Yo me iba a Perú como a las cuatro de la mañana. Todo fue muy rápido, pero súper bonito.

—¿Y hubo la oportunidad de interactuar con Tini?

Claro que sí. La ilusión comenzó desde que pisamos el estudio de grabación porque nunca había pisado un set tan grande... Nunca me imaginé ver una producción tan grande para una sola artista. Fue una cosa gigante, que nunca había visto en Lima y eso que yo he trabajado en cientos de producciones. Fue una cosa de locos y desde que llegamos nos preguntábamos a qué hora íbamos a ver a Tini o en qué momento la íbamos a ver o cómo sería. Yo ya era fan de Tini, pero de su música y de su arte. Los otros chicos eran fans de Tini, pero de su persona. Todos teníamos la ilusión de verla por muchos motivos.

María Fe Martínez junto a Tini en las grabaciones del video musical "Aquí estoy". (Foto: @maaafemartinez).

—Al conocer a Tini. ¿Te volviste fan no solo de su música, sino de la esencia de la cantante argentina?

Después de hacer nuestros solos (bailes independientes), vino ‘Nani’ (la directora de coreografía) y nos dijo que haríamos una toma grupal donde nos abrazaríamos y de la nada se escucha una voz diciendo ‘hola’ y era Tini. Todos comenzamos a gritar y lloramos de la emoción. He tenido la oportunidad de trabajar con un montón de artistas y siempre he tenido esa sensación de nunca ilusionarme demás porque a veces los artistas no son como pretenden ser ante una cámara, pero la vez que conocí a Tini, yo me volví más fan de ella.

—¿Y cómo es Tini?

Esa mujer de verdad se ganó mi admiración y mi respeto... todos le teníamos mucho respeto y ella se acercaba con toda la naturalidad del mundo para saludar a cada persona. Tenía una presencia y actitud que te hacía pensar: qué paja saber que tiene una trayectoria enorme, saber que es la top de Argentina y mantiene esa humildad, sin importar quien sea.

—¿Qué lección te dejó esta experiencia?

Creo que uno siempre pasa por etapas en la vida donde uno duda mucho de su talento y de sus propias capacidades y quiénes somos. A veces hay personas de tu entorno que te pueden decir que no eres capaz de cumplir tus sueños. Sin embargo, cuando yo escucho la canción ‘Aquí estoy’, no solo se trata de haber ido a bailar junto a Tini, sino que la letra me identifica. Siento que estaba hecha para mí. La canción me dice: ‘Mafe, así como eres estás bien’. Creo que si tú confías en ti, lo puedes absolutamente todo.