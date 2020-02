Por tercera vez, tras sus presentaciones de 2013 y 2016, Pablo Alborán volvió al escenario de la Quinta Vergara para abrir la cuarta gala del Festival Viña del Mar 2020. El cantante español entonó sus principales éxitos como “Saturno”, “Éxtasis”, “Solamente tú” y “Prometo”.

En un show dinámico y emocionante, tal y como había anticipado el artista, la actuación de Alborán destacó por su característico romanticismo; además de la sorprendente puesta en escena.

Al final de su actuación, Pablo Alborán se llevó la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro en el festival chileno.

► Revive la presentación de Pablo Alborán aquí:

Previamente, en conferencia de prensa, el cantautor reconoció que mucha gente le pregunta si quiere hacer “música urbana” ─por los nuevos sonidos de “Tabú”, su último single─ por una “cuestión de moda”.

“Estoy cada vez más a favor de reivindicar que se haga lo que quieres hacer. Lo que sí puedo decir es que con ‘Tabú’ he hecho lo que he querido”, advirtió, convencido de que “las cosas cuando salen de manera natural fluyen de una manera mejor y no tan forzada”.

El artista malagueño, de 30 años, argumentó que "la música es música independientemente del genero musical".

“Hay veces que he intentado cantar incluso en inglés o a lo mejor hacer un reguetón al uso y no me he sentido cómodo, pero por una cuestión de que a lo mejor la canción misma no me lo pedía. Siempre y cuando el tema te lo pida hay que sentirse con ganas de experimentar”, aseveró.

Con cuatro álbumes de estudio y dos en vivo, el intérprete señaló que ver a las multitudes de seguidores que acuden a sus conciertos cantar sus temas es “como hacer el amor”.

“Que un montón de gente te devuelva todo ese cariño y cante las canciones que has compuesto en tu habitación o en un hotel, a solas, es una sensación muy extraña, algo incluso que no es de este planeta”, enfatizó.