Fue John Travolta quien impuso la tendencia. En 1977, con el estreno de “Fiebre de sábado por la noche”, se expandió por casi todo el mundo el fenómeno de los clubes de baile y las discotecas. O por lo menos tomó un nuevo aire gracias al éxito masivo de la mencionada película.

Y el Perú no fue la excepción. Así como la música disco fue encontrando variantes en diversas partes del globo –el ítalo disco, el Sonido Munich, el Disco Francés–, en el territorio nacional aparecieron algunos exponentes que mezclaron la vertiente más comercial del sonido disco (la de Bee Gees, ABBA, etc.) con algunos ritmos locales, incluso algunos de ellos tropicales. Allí están los Rollets, Grupo Swing, Pepo Rock, Grupo Cremolada, Jaque Mate, Grupo América, y más.

Estas y otras propuestas son las que se reúnen en el compilatorio “Viva el sábado. Hits de disco pop peruano (1978-1989)”, que acaba de lanzar en preventa Buh Records, el siempre estimulante sello que dirige Luis Alvarado. El álbum toma su nombre de un programa de videos musicales que Panamericana Televisión emitió entre los años 80 y 90. Para Alvarado, el mencionado espacio sintetizaba el espíritu de una época especial para la música y la sociedad peruana.

“Era un programa que no necesariamente pasaba música que a mí me gustaba, pero sí hablaba mucho de las discotecas de ese entonces. Me gustaba porque era como la simulación de una discoteca en tu casa”, explica el investigador, quien no deja de mencionar el contexto de violencia y encierro del Perú de aquel tiempo, que no impidió que dichos espacios dejaran de funcionar.

ETAPA DE TRÁNSITO

Más allá del título, “Viva el sábado” es una recopilación de música disco hecha en el Perú, que a la vez produjo una nueva interacción social y nuevos focos de producción cultural, desde discotecas asociadas al rock subterráneo como la recordada No Helden, hasta los populares chichódromos y salsódromos.

“Yo veo esta irrupción de la música disco en el Perú como una especie de transición –explica Alvarado–. Sirvió para echar un periodo, una especie de declive de la primera etapa del rock, y para que derive en el interés en otros géneros. Cuando pasó esta euforia, muchos de esos grupos se dedicaron más a la música tropical y la salsa. Porque lo disco era parte de su repertorio, que intercalaban también con baladas o con pop, dentro del concepto de orquesta. Fue parte de una fiebre porque era lo que la gente quería, y ellos respondieron a la época”.

Y así como el auge fue mundial, su declive también lo fue. “Casi todos esos exponentes desaparecieron o se convirtieron en otras cosas. En esos años vino MTV, aparecieron otros géneros, música más latina, el Sonido Miami, etc.”, cuenta Alvarado, graficando la manera en que esos ritmos disco se fueron apagando como en la pista de baile en un amanecer cualquiera.

VOLVER A BAILAR

El trabajo de recopilación de “Viva el sábado” tuvo sus complicaciones sobre todo al momento de conseguir las matrices de los 10 temas incluidos. “La disquera Iempsa, que manejó a buena parte de estos artistas, ya no tiene la mayor parte de su archivo. Yo he tenido que conseguir los vinilos originales para sacarlos de allí. Ha sido una búsqueda extenuante. Y luego está el conseguir la información, las fotos, y encontrarle un sentido a todo”, detalla el productor.

Una recuperación musical que no es gratuita, sino que va en la línea de una suerte de ‘revival’ del disco en el Perú, que se refleja en iniciativas específicas como las fiestas de Discofobia o Casalocasa, o los eventos de Manhattan Discoteque en Chorrillos. Nichos con públicos específicos pero que vienen con una fuerza febril y altamente bailable.