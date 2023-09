Hace unos 15 años se empezó a hablar del ‘boom’ de conciertos en Lima. Sea por la calidad, sea por la fama de los llegaron o el volumen de los mismos, la palabrita pegó como chicle: Roger Waters (2007 y 2018), Soda Stereo (2007), R.E.M. (2008), Metallica (2010 y 2014), Guns N’ Roses (2010, 2016), Beyoncé (2010), Paul McCartney (2011 y 2014), los Rolling Stones (2016), Katy Perry (2018) y más aterrizaron en el Jorge Chávez.

¿Se derrumba el sueño?

Cuando llegó la pandemia, todos los shows anunciados para el 2020 se postergaron hasta pasar la época más seria de contagios, hospitalizaciones y muertes. Entonces la palabra clave pasó a ser otra: reactivación. Solo en 2022 volvieron Guns N’ Roses, Kiss (en su show de despedida) y hasta Bad Bunny, esta vez en el Estadio Nacional, recinto que también recibió a Harry Styles, otro rezagado por la pandemia, y a Coldplay, tal vez el mejor show musical en la historia del Perú.

Como siempre, en el último trimestre empezaron los anuncios de los conciertos del año siguiente, pero a la par ocurrió algo que serviría de profecía para el 2023. Al primero de los dos conciertos de Juan Luis Guerra en noviembre se permitió el ingreso de 14.000 personas cuando el límite del aforo era de 9.000, de modo que la Municipalidad de Surco clausuró el Arena Perú.

El año empezó y el Arena Perú se quedó vacío, no apto para shows según Santiago de Surco, cuyo alcalde Jorge Bruce salió a los medios con la katana desenvainada: “no se van a hacer más conciertos como los que se han estado haciendo en el pasado, no vamos a permitir conciertos en locales que no están insonorizados porque eso es una molestia para todos los vecinos”, dijo. Hubo cancelaciones y cambios de locales, pero no solo en Surco, y no solo por fiscalización. Podría decirse que ha sido la “tormenta perfecta” en el mar de los artistas.

A diferencia de otros años, no se recuerda una época en la que tantos conciertos y festivales en Lima, donde llegan la mayoría de shows internacionales, fuesen cancelados o cambiaran de local tantas veces. “No ha habido nunca un año así”, contó por teléfono Fahed Mitre, director de la empresa All Access que en los últimos meses trajo a Avril Lavigne, Alejandro Sanz y 5 Seconds of Summer. A este último show la Municipalidad de Ate no otorgó permiso al último minuto.

Mitre asegura que se trata de una “posición política” de los alcaldes que buscan “congraciarse con sus vecinos”, lo cual, resalta, perjudica a todos. En la lógica del empresario, Surco ha sido imitado por Ate (“tres horas antes del evento decidió denegar la autorización”) y Lima, que el sábado último no permitió que se desarrolle el evento Rock en el Parque. Mitre, sin entrar en detalles, habla de corrupción y reconoce haber sido extorsionado alguna vez en el contexto de la organización de conciertos.

Arena Perú fue clausurada tras el primer concierto de Juan Luis Guerra. Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec

Un ‘boom’ sin ‘venues’

Bogotá tiene su Movistar Arena (13.000 espectadores), Santiago también (16.000 espectadores) y ni qué decir Buenos Aires. Lima está en debe en ese aspecto: se necesita un lugar especial para los shows con acústica, cerrado para que el ruido no moleste al vecino. ¿Qué falta para tener por fin una gran arena o ‘venue’ de conciertos en Perú?

“La demanda hace la oferta. Buenos Aires (Argentina), Río de Janeiro (Brasil) e inclusive Santiago (Chile) nos llevan años en haber presentado y teniendo una afluencia de gente que va a conciertos mucho más que en Perú”, nos dijo hace unos meses Alberto Menacho de Artes Perú, que trae a The Weeknd este 2023. “Que se mantenga esto un par de años más, en que la gente ya tenga la costumbre de ir a un concierto, entonces ahí sí se crea una necesidad real [por una arena]”.

“Nosotros no tenemos una arena, trabajamos en estadios y muchos de los estadios se deben al futbol, entonces las fechas son complicadas”, dijo por su parte Mitre. “El Estadio Nacional es una situación muy impredecible, tienes que tener mucha suerte para conseguir una fecha. Acá lo que falta es encontrar el lugar para colocar una arena. (…) Se requiere una inversión superior a los 25, 30 millones de dólares. Y ahora no tenemos empresarios que estén dispuestos a hacer una inversión de esta magnitud”, agregó. Vale resaltar que Kandavu contó semanas atrás a este diario que están estudiando la posibilidad de invertir en la edificación de una arena.

Los conciertos cancelados

Lali Espósito [Arena Perú] Cancelado el 29 de marzo, siete días antes del show programado para el 5 de ese mes. Hasta ahora la presentación de la cantante argentina es el único concierto de los anunciados para el Arena Perú este 2023 en ser totalmente cancelado, sin posibilidad de cambio de sede ante la “falta de recintos disponibles y habilitados”.

Barrio Latino Remix [Club Cultural de Lima] Cancelado el 17 de abril, doce días antes del show programado para el 29. Oficialmente no se ofreció al público un motivo que explique la cancelación, pero fuentes de El Comercio apuntan a dos cosas: problemas técnicos, pero sobre todo a que no se vendieron suficientes entradas. Bizarrap, famoso en redes, no congregó igual número de fans para verlo en persona.

Olga Tañón [Explanada del Parque de la Exposición] Cancelado el 17 de abril, mismo día del evento. Olga Tañón no salió a cantar por, según dijo la artista en sus redes sociales, “incumplimientos contractuales por parte de la empresa Market Red SAC”, que organizó el show. La cantante indica que para salir del país tuvo que hacer pagos de su propio bolsillo. La empresa no se ha pronunciado. El Comercio llamó al empresario, Paulo Miranda, pero al cierre de este artículo no respondió nuestras llamadas.

5 Seconds of Summer [Explanada Sur del Estadio Monumental] Cancelado el 1 de agosto, mismo día del evento. La Municipalidad Distrital de Ate le negó la autorización al show cuando la banda ya estaba lista para tocar y con los espectadores ya en el recinto. Supuestamente, la municipalidad se escuda en que la organización no hizo un trámite con anticipación. Buscamos la versión de Ate, pero nadie responde al teléfono detallado en su página web.

Juntos en concierto [Estadio San Marcos] Cancelado el 14 de agosto, cinco días antes del evento el día 19. La organizadora Fans & Music dijo en su comunicado estar en quiebra luego de que Indecopi embargara la taquilla del festival para pagar la devolución de entradas por el show cancelado de Juan Luis Guerra en noviembre del 2022, que también organizaron. “Esta acción no nos deja otra alternativa”, indicaron.

Rock en el parque [Explanada del Parque de la Exposición] Cancelado el 9 de septiembre, el mismo día del festival. La Municipalidad de Lima indicó que tomó la decisión con el evento por “superar los límites de presión sonora permitidos”, pero esto fue antes de que haya música siquiera. La organización del evento dijo que se trató de una decisión “ilegal y arbitraria, [que] afecta todos los esfuerzos que hemos realizado”. Lo cierto es que hay un condominio frente a la explanada, cuyos vecinos reciben toda la bulla.

Lima Music Fest Estadio Nacional] Cancelado el 3 de septiembre, diecinueve días antes del festival programado para el 22. La cancelación fue un daño colateral a la decisión del Instituto Peruano del Deporte (IPD), administrador legal del estadio, que cambió su decisión inicial de no usar el recinto para las eliminatorias de Perú. Kandavu, organizadora del festival, dijo haber sido informada en febrero de este año de que no habría partidos de la Selección Peruana que se crucen con los conciertos, razón por la cual alquiló el estadio. “[Esto] nos perjudica económicamente, moralmente y también perjudica al público”, indicó la organización. El Comercio buscó a Kandavu, pero de momento no dará declaraciones.

Cambios de local e incertidumbre

El caso emblema de los cambios de local es Fito Paez, anunciado originalmente para el Arena 1 de San Miguel, pero que pasó al Estadio Nacional por “alta demanda”, con un incremento en la taquilla por la capacidad del nuevo recinto. Este show volvió al Arena 1 tras el antes mencionado anuncio del IPD. Más suerte tuvo Hombres G, que pasó del Arena 1 al Nacional y allí se quedó.

La fiscalización en Santiago de Surco llevó a que cuatro conciertos cambien de sede. En Arena Perú tocarían Paramore (pasó al Estadio San Marcos), Joaquín Sabina (pasó al Círculo Militar del Perú) y Alejandro Fernández (pasó al Club Cultural Lima-Chorrillos); mientras que en Plaza Arena tocaría Ha*Ash (pasó también al Club Cultural Lima-Chorrillos). También están los cambios no explicados, como el de Calvin Harris, anunciado para el Estadio Nacional y que terminó desarrollándose en el Estadio San Marcos solo cinco días antes del show. Solo se puede especular sobre el motivo.

The Weeknd, artista programado para cantar en el Estadio San Marcos el 22 de octubre. / Republic Records

Es justo el Estadio de San Marcos la sede más reciente que corre peligro, pues la Municipalidad de Lima lo cerró por 60 días por quejas de los vecinos y de los mismos alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Manowar, que iba a tocar allí el 14 de septiembre, se mudó al Arena 1; Rawr Alejandro, del 28 de octubre, pasó al Estadio Nacional; y Aguamarina permanecerá en el mismo sitio, pero en otra fecha: 25 de noviembre. Curiosamente, es la misma fecha y sede para el festival Vivo x el Rock, organizado por Kandavu y que aún no ha dicho nada sobre este cruce.

Finalmente, la incógnita del año: The Weeknd, programado para el 22 de octubre en el Estadio de San Marcos. Buscamos hablar con la empresa organizadora, Live Nation, pero de momento no declarará. En cambio, emitieron un comunicado en redes sociales donde aseguran estar “apoyando decididamente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para levantar las observaciones menores que motivaron la clausura temporal de su estadio.”

Hay aún varios conciertos programados para este 2023, pero los desarrollos recientes crean dudas en el fan de si ocurrirán o los cancelarán cuando esté haciendo su cola. Incluso la empresa que trae a Roger Waters tuvo que emitir un comunicado para calmar a los ansiosos. El año aún no acaba, pero este show de dudas, cambios de último momento y finales anticlimáticos tiene más de desconcierto que de melodioso.