La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) clausuró este domingo por la noche el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Unmsm), uno de los principales centros de espectáculos en la capital. La medida tendrá una vigencia de casi dos meses e incluye una multa de casi 20 mil soles. Al menos cinco conciertos se ven directamente afectados por la medida.

La decisión tomada por la Gerencia de Fiscalización y Control de la MML habría sido el resultado de las múltiples quejas de los vecinos de la zona y de los propios alumnos de la universidad -algunos de los cuales habitan en la ciudad universitaria- quienes aludieron que el bullicio causado durante los espectáculos y los días previos no les permitía descansar ni estudiar, alterando su tranquilidad.

Clausura del Estadio San Marcos. (Fotos: Julio Reaño/@Photo.gec)

“Este cierre, este logro de los vecinos es fruto de la unión y la fuerza”, comentó César Santa María, vocero de la unidad vecinal 3 del Cercado de Lima durante un diálogo con Canal N. El representante resaltó la participación de la Federación Universitaria San Marcos (FUSM) en esta causa. “Ha habido muchos intentos [de clausurar el local], incluso de los mismos universitarios, pero la actitud de ella [la rectora de la Unmsm] es soberbia, prepotente”, recalcó Santa María.

El entrevistado también resaltó que, además de la contaminación sonora, luego de los eventos se suele acumular basura -incluyendo botellas de bebidas alcohólicas- en los alrededores. Otra vecina explicó que la bulla no es solo durante los eventos, sino desde los días previos cuando se realizan las pruebas de sonido.

Conciertos en vilo

El estadio de la San Marcos iba a albergar hasta cinco conciertos en los próximos dos meses. Es decir, durante el plazo que la clausura estará vigente. El evento más cercano estaba previsto para este jueves 14 de setiembre, con la llegada -por primera vez- de la banda de heavy metal Manowar. La empresa Nardos Producciones, a cargo del espectáculo, emitió un comunicado anunciando que “el concierto sigue en pie” y que se comunicarán cambios o novedades durante los próximos días.

El 30 de este mes se esperaba la presentación por los 47 años de Agua Marina, conjunto peruano de cumbia. El evento tenía previsto durar unas ocho horas. El 13 de octubre estaba prevista la exhibición del dj Tiesto y otros artistas de la música electrónica. También se anunciaba un espectáculo de unas ocho horas. The Weeknd, cantante canadiense, se iba a presentar este 22 de octubre. Finalmente, el concierto de Rauw Alejandro del 28 de octubre sería el último en verse perjudicado.

Cabe resaltar que la única productora que ha hecho algún anuncio al respecto -al cierre de esta edición- ha sido la empresa Nardos, encargada del concierto de Manowar y el más próximo a realizarse.

Clausura del Estadio San Marcos. (Fotos: Julio Reaño/@Photo.gec)

Sin otra oportunidad

Los funcionarios municipales cerraron el local por 60 días “por permitir que dentro y/o desde el establecimiento o inmueble se altere el orden público, se promuevan actitudes que atentan contra la moral y las buenas costumbres, que afectan derechos de terceros o que perturben la tranquilidad de las personas”. La multa impuesta asciende a los 19.800 soles, equivalente a 4 montos de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)

Esta medida corresponde a la infracción 03-0201, considerada como muy grave según el cuadro único de infracciones y sanciones de la MML. Este documento advierte que si bien la medida complementaria a la sanción económica es una clausura por 60 días, se puede derivar a un cierre definitivo en caso se repitan los hechos.

De hecho, la rectora de la Unmsm Jeri Gloria Ramón Ruffner de Vega ya había sido notificada anteriormente por la Municipalidad a raíz de las constantes quejas y denuncias recibidas a causa de los ruidos molestos. Un oficio entregado en julio de este año a la autoridad de la Casa de Estudios indica que los niveles de audio excedieron los máximos establecidos y se comunicó que “de repetirse otro evento de igual o similar magnitud [...] se procederá a la clausura inmediata del recinto en cuestión”.

Notificación de la MML a la rectora de la Unmsm, en la cual se les alerta que, de sobrepasar nuevamente los decibeles máximos de ruido, recibirían una clausura del local.

Las otras faltas ante el ruido

La MML tiene una larga lista de sanciones para quienes perturben la paz local o no controlen la emisión de ruido. Por ejemplo, la infracción 07-0301, “por generar ruido que excedan los niveles de ruido establecidos”, se denomina como grave, consiste en una multa de 4.950 soles y la paralización o clausura por tres días. Asimismo, existe la sanción 07-0308 “por no implementar las acciones necesarias para evitar perturbar la tranquilidad […] aun cuando [no se excedan] los niveles de ruidos establecidos”, penalizado con el 50% de una UIT y la clausura hasta que se regularice la conducta infractora.

Lo que dice la OMS en la Norma mundial para la escucha segura en lugares y eventos de entretenimiento Seis puntos clave para limitar el riesgo de pérdida de audición: N ivel sonoro medio máximo de 100 decibelios Seguimiento y registro constante de los niveles sonoros con equipos calibrados por personal designado a tal efecto Optimización de la acústica y los sistemas de sonido de la sala para garantizar una calidad de sonido agradable y una escucha segura Entrega al público de protección auditiva personal, junto con instrucciones de uso Acceso a zonas silenciosas para que los oídos descansen y disminuir el riesgo de daño auditivo Formación de los trabajadores y distribución de información entre ellos.

Incluso, la MML sanciona de manera específica la generación de ruidos que excedan los valores guía para ambientes específicos de la Organización Mundial de Salud (OMS), con una multa de 2.475 soles, pero sin clausura del local. Generar ruidos que perturben la tranquilidad, pero que no excedan los límites, tiene una multa de 25% de una UIT.

¿Qué dice la norma?

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido es el estatuto que define los niveles de ruido máximo permisibles, de acuerdo con la zonificación correspondiente. Este define que en zonas residenciales se permiten -bajo la medición de Niveles de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A- 50 niveles en horario diurno y 40 en horario nocturno. En zona comercial estos ascienden a 70 y 60, mientras que en zonas industriales se permiten hasta 80 y 70, de manera correspondiente.

Cabe señalar que el artículo 18 del mencionado reglamento establece que “las municipalidades provinciales o distritales según corresponda, podrán autorizar la realización de actividades eventuales que generen temporalmente niveles de contaminación sonora por encima de lo establecido en los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido, y cuya realización sea de interés público”.

Clausura del Estadio San Marcos. (Fotos: Julio Reaño/@Photo.gec)

Silencio total

El Comercio contactó con la Unmsm, quienes explicaron que la rectora no daría respuestas. Tampoco se había asignado a un vocero para que brinde declaraciones a la prensa. Por su parte, la Municipalidad Metropolitana de Lima tampoco aceptó la entrevista con este Diario para conocer más detalles sobre la situación.