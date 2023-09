A puertas de iniciar la primavera en la capital, los limeños tienen dudas respecto a cómo será el clima. Sobre todo teniendo en cuenta que el invierno tuvo una mezcla poco usual de frio y calor. En esa línea, expertos en meteorología explican cuál es el panorama que se avecina para el mes de septiembre.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que Lima Metropolitana ha presentado estos últimos días una temperatura de 18 °C (Lima este) y 20 °C (Lima Oeste), además de contar con la presencia de lloviznas.

#Ahora Lima Metropolitana presenta cielo cubierto, con temperatura de 18 °C (Lima este) y 20 °C (Lima Oeste), y presencia de llovizna en varios distritos de la capital, se espera que estas condiciones persistan hacia las proximas horas. pic.twitter.com/8qDQXvROZE — Senamhi (@Senamhiperu) September 2, 2023

Pronóstico en la capital

Patricia Rivera, ingeniera y especialista en climatología del Senamhi, explicó a El Comercio que se ha vivido un invierno atípico este año. “Julio y agosto rompieron el récord de temperaturas altas, siendo los meses más cálidos (durante ese mismo lapso de tiempo) desde 1964 a nivel nacional, con un 19,35 °C (1,65 °C por encima de lo normal) y 19,83 °C (1,73 °C por encima de lo normal) respectivamente (...). Ha sido de los inviernos más calurosos ”, dijo.

La experta sostuvo que se esperan temperaturas diversas en la capital. Durante el día, se estiman entre 22 °C a 25 °C, mientras que en la noche se podría sentir un clima más frio que oscile entre 15 °C a 21 °C. “Es importante resaltar que nos encontramos frente a un Fenómeno del Niño, donde el clima está influenciado por la temperatura de nuestro mar. En este caso, el calentamiento del mar promueve un clima más cálido”, señaló.

Agregó que habrá lloviznas, pero estas irán disminuyendo conforme vaya terminando el mes de septiembre . “El sistema del anticiclón del Pacífico Sur permite que existe una presión completamente natural que comprime la atmósfera y modula cómo se comportará el viento. Ese suele ser un generador de lloviznas en la ciudad. Por otra parte, el calentamiento del mar se produce por el Fenómeno del Niño, y es el que propicia el calentamiento de las temperaturas”, dijo.

Fuente: Senamhi.

El anticiclón del Pacífico Sur es un sistema de alta presión y gran extensión ubicado en el Océano Pacífico sur oriental. Es responsable de generar los vientos, especialmente en la costa oeste del continente suramericano.

Rivera acotó que podrían existir días puntuales donde no se cumpla con la temperatura de 22 °C a 25 °C y, en su lugar, se observen lloviznas . No obstante, en promedio será un mes con una tendencia cálida. “Al pasar a la primavera, casi a finales de septiembre, puede que ocurra un proceso de transición con más lloviznas y vientos fuertes , pero este no será abrupto, poco a poco se va ir normalizando”, añadió.

Análisis

Cristóbal Pinche, ingeniero meteorólogo y docente de la facultad de ingeniería ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería, explicó que actualmente se están presentando nubes bajas que cubren Lima, pero desaparecerán progresivamente para dejar libre a la denominada base de nubes , la cual contiene nubes altas. “Las nubes bajas hacen referencia a la neblina, mientras que la base de nubes son las más altas, estas son las que van a permanecer”, dijo.

Los vientos son producto del acercamiento del anticiclón del Pacífico Sur frente al continente Sudamericano. Senamhi sostuvo a El Comercio que septiembre se perfila a ser un mes con un clima cálido (Foto: Senamhi).

Foto: Senamhi.

El especialista señaló que el clima está fortalecido por un anticiclón, esto quiere decir que durante los primeros días del mes habrá más vientos y el mar estará más movido, lo que producirá oleajes fuertes . “El aire en movimiento generará que la temperatura baje y por eso sentiremos frio”, mencionó.

Añadió que las lloviznas de la capital son producto de la humedad, la cual a su vez es ocasionada por una mayor circulación del mar y el viento. “Hay que resaltar que en líneas generales el anticiclón se está yendo cada vez más hacia el sur. Por ello, quizá se mantenga el frío por encima de lo normal, pero conforme va acabando el mes e inicia el siguiente, la ciudad entrará en calor . Esto quiere decir que en fines de septiembre hay menos frio, así como menos nubosidad”, comentó.

De acuerdo a lo conversado con el especialista, durante los próximos días se podría presentar una temperatura promedio de 19 °C en Lima. Foto: Windy.

Oleajes anómalos y puertos cerrados

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que, de acuerdo al reporte de condición de puertos emitido por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) de la Marina de Guerra del Perú, van a permanecer cerrados 95 puertos ante la presencia de oleajes anómalos de ligera a fuerte intensidad.

Puertos cerrados en el norte En ese sentido, fueron cerrados los puertos... Morín, Salaverry (muelles 1A-1B y 2A-2B) STI, Talara (muelles Tortuga, Mac Donald, Yeti y San Pedro), Pacasmayo, Malabrigo, Eten, Pimentel, Bayóvar y Paita; las caletas Huanchaco, Magdalena de Cao, Cherrepe, Guadalupito, San Pablo, Lobitos, Santa Rosa, San José, Chullillache, Matacaballo, Constante, Las Delicias (Paita), Parachique, Puerto Rico, Colán, Tierra Colorada, Yacila, La Islilla, La Tortuga, el muelle híbrido MU2, los terminales multiboyas Negritos, Punta Arenas, Salaverry y Eten; el muelle de carga líquida Petroperú, el muelle artesanal del terminal pesquero Salaverry, terminal Multiboyas (Colán) y ensenada Sechura.

Puertos cerrados en el centro Por su parte, en el centro se encuentran en la misma situación... las bahías Pucusana, Chorrillos y Ancón; las zonas Centro (bahía Callao y muelle Grau), Norte A (Pampilla 1, Pampilla 2 y Pampilla 3), Norte B (Solgás y Pure Biofuels), Norte C (Tralsa 1, Tralsa 2, Surfisa, Químpac y Zeta Gas) y Sur (multiboyas Conchán y muelle Unacem Lima); los terminales multiboyas BPO, Chimbote; los puertos Chancay, Tambo de Mora, Cerro Azul, San Juan, San Nicolás, Casma, Samanco, Chimbote, Huarmey, Chico, Supe y Huacho; los muelles portuarios Sider C (Chimbote) y Enapu Chimbote 1A y 1B; el terminal portuario LNG-Melchorita; las caletas Laguna Grande, Lagunillas, El Chaco, La Puntilla, San Andrés, La Gramita, Puerto Viejo, Chala, Tanaka, Sagua, Lomas, Nazca, Tortugas (Chimbote), Los Chimus, El Dorado, Coishco, Santa, Culebras (Supe), Vidal, Carquín, y Vegueta; el terminal Multiboyas Paramonga y punta Lobitos (Supe).

Puertos cerrados en el sur Finalmente, en el sur tampoco están habilitados los terminales portuarios Tisur (muelle F), Tisur (muelle C) y terminal portuario Tisur (muelles 1A y 1B); el puerto Matarani (muelle Ocean Fish); los terminales multiboyas Monte Azul y Mollendo, y las caletas El Faro, Quilca, La Planchada y Atico.

Ante esto, el Indeci hizo un llamado a las autoridades regionales y locales para que orienten a la población sobre las medidas de protección específicas que deben tomar. Esto incluye evitar exponerse a fenómenos que puedan provocar accidentes y daños personales y materiales. Por ello, la entidad recomendó no instalar carpas en la orilla ni ingresar al mar.

📄🌊 Según el aviso especial N°42, emitido por la @DHN_peru, se presentan #OleajesAnómalos en distintas zonas del litoral peruano. Ante este fenómeno, #INDECI recomienda: ⤵️ pic.twitter.com/vaxi3bBFaK — INDECI (@indeciperu) September 2, 2023

¿Qué pasará hasta el verano del 2024?

Senamhi también señaló que es probable que se presente altas temperaturas durante el día a lo largo de la costa del Perú hasta el verano del 2024 . “Esto se da por el escenario del Niño Costero. Además, es posible la ocurrencia de lluvias por encima de lo normal, sin descartar lluvias intensas , principalmente en la costa norte. Por otro lado, son probables lluvias bajo lo normal en la zona andina, especialmente en el sur”, comunicaron.

El Senamhi mencionó que, conforme va terminando septiembre, se podrían visualizar temperaturas cálidas en Lima y, en caso del norte del Perú, las temperaturas pueden ser altas hasta el verano del 2024. Foto: Senamhi.

Según el último Comunicado Oficial ENFEN, se mantiene el estado de “Alerta de El Niño costero” y se prevé que continúe hasta el verano 2024. Las condiciones cálidas de la temperatura de la superficie del mar se mantendrían hasta enero del próximo año, para luego disminuir a condiciones moderadas .

Por otro lado, se espera que para el trimestre septiembre-noviembre del 2023 la costa norte y sierra norte del país presenten lluvias sobre lo normal. “El Senamhi continuará monitoreando e informando oportunamente sobre la evolución de las condiciones atmosféricas a nivel nacional”, informaron.