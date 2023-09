“¡El Perú no puede parar!” fue la frase con la que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) celebró que los gremios de transporte de carga no acatarían el paro nacional programado para el 11 de septiembre. Sin embargo, lo que no precisaron fue que se trata de menos de la mitad de los integrantes de ese sector. Por otro lado, el resto sí participará, o sea la mayoría.

Martín Ojeda, asesor técnico de la Confederación de Carga, aclaró a El Comercio que 15.000 transportistas no formaran parte del paro. No obstante, los otros 30.000 anunciaron que sí lo acatarán . Magno Salas, presidente de la confederación, sostuvo que la falta de respuesta de las autoridades a sus demandas ha conducido a tomar esta medida. Transportistas anuncian que paro nacional indefinido programado para el 11 de septiembre contará con la mayoría de los integrantes del sector. Foto: Alessandro Currarino. ¿Cuáles son sus pedidos? Entre los principales reclamos, Salas resaltó la modificación del Decreto Supremo 021-2022, que actualmente exige un curso de actualización presencial en escuelas privadas para los choferes con licencias A2 y A3 . En su lugar, proponen capacitaciones virtuales gratuitas a cargo de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran). “Todos los transportistas están de acuerdo con recibir una capacitación. Sin embargo, la manera en la que se realiza y el ánimo de lucro de ciertas escuelas de manejo ha agravado la molestia de los conductores”, agregó. Asimismo, comentó que aquellos transportistas que no tengan infracciones deberían renovar sus licencias de conducir tan solo con el examen médico correspondiente. Magno Salas, presidente de la Confederación de Carga del Perú, mencionó que tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen la responsabilidad de cumplir con una serie de demandas para que los transportistas de carga puedan trabajar de manera más óptima y sin competencia desleal. Foto: Alessandro Currarino. / ALESSANDRO CURRARINO Martín Ojeda añadió que “la fiscalización y las políticas de transporte están siendo denigradas por el Ejecutivo (...) y estamos pidiendo una capacitación por parte del Estado que no tenga un fin lucrativo, ya que eso suele generar corrupción”. Por otro lado, los transportistas piden que el Congreso de la República regule la reserva de carga, incluyendo la obligación de contratar empresas locales y eliminar la competencia desleal del mercado . También que la flota de transporte de operadores portuarios del Callao, como DP World y APM, se ajuste a las normas legales correspondientes antes de operar. LEE TAMBIÉN: Tren del Norte podría reducir el viaje Lima - Trujillo a solo 3 horas: todo sobre el nuevo proyecto En esa línea, exigen que se evite el ingreso de transporte extranjero con combustible de baja calidad . “Hay camiones de Bolivia y Ecuador que operan en el país con combustible de mala calidad y sobrecarga, incluso haciendo contrabandos. No podemos trabajar en desventaja competitiva”, indicó Magno Salas. Marlon Milla, representante del gremio Fuerza Camionera, explicó que están solicitando la publicación de dos proyectos de ley . “Nos sorprende la lentitud del Legislativo. El primer proyecto propone la contratación preferente de transportistas de la zona, y el segundo tiene la finalidad de formalizar el transporte de carga pesada. Los proyectos ayudarán a resguardar a los transportistas regionales y a regular el sector a nivel nacional. Parece que no nos dejan trabajar”, dijo. Marlon Milla exigió a los congresistas a cumplir con su rol legislador. Además, pidió que no sigan aplazando los proyectos de ley que los transportistas consideran importantes. Foto: Alessandro Currarino. / ALESSANDRO CURRARINO Por otro lado, Rodolfo Cárdenas, representante del gremio GTL, exhortó a la Sutrán a dejar de poner infracciones que la confederación considera abusivas . “Si bien es cierto es un ente fiscalizador, estamos viendo que al parecer nos quieren tercerizar. Es una discriminación contra nuestro trabajo (...). Buscamos que se publique un decreto supremo que establezca la regularización de las sanciones de la Sutrán. De manera desproporcionada, nos viene sancionando con suspensión de rutas”, mencionó. “No puede ser que la Sutrán sancione a los vehículos de carga con 90 días de suspensión solo porque los conductores no están en nómina, a pesar de que sí están en planilla”, agregó Martín Ojeda. Rodolfo Cárdenas mencionó que el sector transporte considera que algunas infracciones de la Sutrán pueden llegar a ser abusivas. Foto: Alessandro Currarino. / ALESSANDRO CURRARINO Juan Carlos Lagos, representante del gremio Zona Centro, comentó que la Municipalidad Metropolitana de Lima debe retirar el pago que viene ejerciendo la empresa municipal EMMSA a las unidades camioneras que traen productos alimenticios a Lima cuando ingresan al Mercado Mayorista de Santa Anita, el cual equivale a 8 soles por tonelada. “No podemos permitir cobros ilegales por concepto de peaje o ingreso de producción a un mercado. Venimos denunciando que EMMSA nos vienen cobrando, prácticamente nos hemos convertido en la caja chica de la municipalidad”, añadió. Juan Carlos Lagos señaló también que el Gobierno peruano debe acatar el pronunciamiento de la Comunidad Andina sobre el ingreso del transporte extranjero al Perú. Foto: Alessandro Currarino. / ALESSANDRO CURRARINO Además, los representantes de los gremios de transporte pidieron al MTC que ya no realice las obras denominadas “óvalos de la muerte” . “Estos han sido construidos de manera antitécnica, lo cual hemos explicado a Provías, pero hasta el día de hoy siguen construyendo óvalos”, dijo el presidente de la confederación. Se mantienen firmes Magno Salas señaló que el paro nacional representa un desafío significativo para la industria del transporte en el país. “Estamos trabajando para encontrar soluciones que beneficien a todos los involucrados. Esperamos que se sumen más transportistas. Nuestro trabajo no es paralizar al país, lamentablemente el Gobierno no nos está generando las condiciones que necesitamos (...). No vamos a bloquear las vías, eso es un delito”, aclaró. Y agregó que están abiertos a un diálogo para solucionar estas problemáticas. Señaló que tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen la responsabilidad de regular lo que pasa en el mercado. “Las empresas con prácticas monopólicas no se pueden permitir”, mencionó Salas. Los representantes de gremios de transporte de carga han animado a aquellos integrantes que no se han sumado al paro. Foto: Alessandro Currarino. Los transportistas que no participarán El MTC anunció que dos gremios no formarán parte del paro: la Unión Nacional de Transportistas (UNT) y la Unión Regional de Transportistas de la macrorregión norte (URT). LEE TAMBIÉN: Límites sin definir en 40 de los 43 distritos de Lima: ¿cómo es vivir en medio de conflictos territoriales? | RECORRIDO “Nuestras bases han acordado no apoyar la paralización porque estamos en diálogo con el MTC para resolver los reclamos de los transportistas. Por ejemplo, el ministerio ya prorrogó hasta el 2025 el curso de actualización de la normativa de transporte, que era materia de controversia”, señaló el presidente de la UNT, Javier Marchese. Por su parte, el titular de la URT, Mario Soto, remarcó que “no es el momento para una medida de esa naturaleza en razón de que se está realizando conversaciones con el ministerio y, sobre todo, porque la economía de todos los peruanos no está bien”. Además, el ministerio ha anunciado que ha devuelto 40 millones de soles a los transportistas por el concepto de devolución del 40% del pago de peajes a nivel nacional. Como se indicó previamente en este informe, pese a lo dicho por el MTC, solo se trataría de 15.000 personas, mientras que las otras 30.000 del sector sí participarán para exigir las distintas demandas que tienen en agenda.