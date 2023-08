LEE TAMBIÉN: Alcalde Carlos Bruce advierte que no se permitirán más conciertos en locales de Surco que no estén insonorizados

Tras este incidente, el entonces candidato al municipio de Surco, Carlos Bruce, reiteró (pues ya lo había anunciado durante campaña- que las instalaciones del Jockey Club no eran las adecuadas para la realización de eventos masivos. Mencionó que iba a suspender la realización de conciertos una vez que asuma su gestión, pues indicó que ocasionan ruido excesivo que molestan a los vecinos, embotellamientos en las vías y la alteración del funcionamiento normal de la ciudad.

“Nosotros venimos denunciando que estos locales, no solo el que se ha clausurado hoy día (Arena Perú), sino otros tres que funcionan dentro de los terrenos del Jockey y que se arman como carpas de circo no están diseñados ni construidos para preservar la seguridad en el caso que ocurra una emergencia”, señaló en aquella ocasión.

Asimismo, tras ser elegido alcalde de Surco, el 3 de febrero de este año, Bruce anunció la suspensión de Arena Perú y otros locales más que albergaban conciertos y eventos masivos en el distrito, en conformidad con un acuerdo del Concejo Municipal que le otorgó facultades para llevar a cabo esta acción a través de un decreto de alcaldía.

(Foto: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec)

“Estos locales generan ruidos molestos, congestionamiento de las vías principales como Javier Prado o El Derby y, por último, no aseguran una evacuación que preserve la integridad de todos sus asistentes”, declaró.

El burgomaestre señaló que ningún local del distrito cuenta con los requerimientos para realizar eventos masivos, por lo que dispuso la suspensión de todos los conciertos programados hasta que regulen su situación. Dejó en claro que las empresas organizadoras que no cuenten con un ambiente insonorizado, un sistema de evacuación y un plan de salida para evitar la congestión vehicular, tienen prohibido realizar este tipo de eventos.

El Comercio consultó a la Municipalidad de Surco cómo va esta adecuación de los espacios destinados a conciertos y si es que hay posibilidad de que estos se reanuden, a lo que esta respondió que “continúa supervisando estrictamente las solicitudes de autorización para realizar conciertos en el distrito”, lo cual se efectuará siempre y cuando los locales cumplan con los siguientes requisitos:

Contar con un ambiente insonorizado, con el propósito de que el ruido generado por el evento no perturbe la tranquilidad del vecindario.

Tener un sistema de evacuación efectivo que garantice la seguridad de los asistentes al evento.

Contar con un plan de salida para evitar congestión vehicular en la zona.

Al respecto, más de un empresario ha mostrado su disconformidad con esta medida, pues señalan que han venido cumpliendo con estos ajustes e invertido en hacer las correcciones del caso, pero no han tenido una respuesta favorable hasta la fecha. Incluso, mencionaron que han presentado proyectos en el municipio, conversado con el propio alcalde, pero que pese a cumplir con los requisitos no reciben los permisos respectivos.

¿Qué opinan los organizadores de eventos?

Gustavo Delgado, gerente de la productora de eventos Xaria Music, brindó detalles a El Comercio sobre los pasos a seguir por parte de los organizadores previo a la realización de conciertos. Resaltó que es indispensable contar tanto con la autorización de Defensa Civil y el permiso municipal. En el caso del primero vale precisar que cada municipio cuenta con su área de Defensa Civil y por medio de esta se tramita dicha autorización. En caso el evento esté destinado para más de 3 mil asistentes, la inspección deberá gestionarse ante la propia oficina central del Indeci y se tendrá que solicitar garantías en el Ministerio del Interior. Una vez obtenido todo ello, la comuna deberá otorgar el permiso respectivo.

“Este proceso es de todas las municipalidades. Para mí, mientras respetes todos los parámetros está bien. Si dices que vas a meter 5 mil personas y luego metes 10 mil estás contra la regla y acá algunos la infringen, como ha pasado antes. Todos los locales tienen una capacidad limitada. Esa clase de empresarios nos perjudica. Supuestamente somos empresas formales haciendo patria. En el Jockey había como tres o cuatro locales y ahora estamos limitados”, expresó.

(Foto: César Bueno/GEC/Lenin Tadeo)

Agregó que algunas municipalidades manejan también sus propios requisitos aparte de los antes descritos, por ejemplo, seguro para espectadores, entre otros.

Respecto al tema del ruido producido por los conciertos, por el cual muchos vecinos de Surco se han quejado en algunas oportunidades, Delgado comentó que anteriormente en el Jockey ya se han medido los decibeles y se comprobó que la bulla del tráfico de la Javier Prado era superior a la de los conciertos.

“No entiendo cómo se pueden quejar del sonido si el mismo tráfico, las bocinas, los gritos, era más ruidoso que el show en vivo. Yo creo que más que todo los vecinos se molestan por la cantidad de gente que asiste, los desperdicios que de repente arrojan, etc.”, sostuvo.

Delgado destacó que ante la escases de permisos y conciertos en Surco, últimamente han surgido otros espacios para la realización de estos eventos, como en el Cercado de Lima.

“El Cercado es un buen distrito que está abriendo más puertas. Tenemos el Estadio Nacional, el Parque de la Exposición, Parque de las Aguas. Dentro Parque de la Exposición hay tres espacios: la cochera, el auditorio y una explanada pequeña. Se han abierto más posibilidades para eventos. Pero igual es corto. En mi caso, ahora estoy con eventos de no más de mil personas”, contó.

Por su parte, Oswaldo Chang, gerente de Arena Perú, indicó que por el momento en Surco, solo en el caso del Jockey Club se está dejando hacer eventos corporativos de solo entre 500 a mil personas, en sus jardines, pero que salvo ello no se otorgan permisos para cualquier otro tipo de evento a gran escala, como los conciertos.

“Esta gestión ha bloqueado todos los conciertos del distrito. Nosotros teníamos todo el plan y estábamos tramitando, han pasado casi 9 meses desde lo que pasó con Juan Luis Guerra, donde nosotros no tuvimos nada que ver porque rentamos un espacio y el mal manejo se dio por parte de la productora que sobrevendió el área de stand up del Arena. Esta práctica lamentablemente también se hace en otros sitios. Nosotros que teníamos un local formal, al final nos vemos perjudicados”, manifestó.

(Foto: Lenin Tadeo)

Chang señaló que tras lo dispuesto por el alcalde Carlos Bruce, de no dar autorización para realización de conciertos si es que el local destinado no contaba con especificaciones de insonoridad, seguridad, estructura, entre otras, el Arena Perú realizó la planificación necesaria y presentó un proyecto ante el municipio para poder realizar los ajustes y posteriormente reanudar sus servicios. Sin embargo, dijo que pese a haber sido aprobado este proyecto e invertido en ciertas estructuras, hasta el momento no se la luz verde para reabrir.

“Nosotros hemos tenido aprobado absolutamente todas las especialidades del proyecto, como arquitectura, seguridad. En arquitectura nos observaron que teníamos que presentar un estudio acústico el cual se presentó, fue aceptado por la municipalidad, se hizo la presentación al alcalde. Pidieron también un estudio de impacto vial o un plan de mitigación vial, el cual se presentó también. Incluso hasta ahora el municipio no nos da el permiso para montar un techo valorado en un millón 300 mil dólares. El techo está en el piso del Arena”, detalló.

Por ello, Chang refirió que este último lunes se decidió presentar el desistimiento para este permiso y buscar cambiar el rumbo. “Estoy haciendo conciertos en otros lugares con mi propia empresa. Buscando, hasta ver qué sucede con Arena. Es una desgracia que los proyectos se queden truncados, cumpliendo toda la normativa, y que estemos bloqueados por el municipio. Siento que justos estamos pagando por pecadores”, expresó.

Requisitos y permisos municipales

Ursula Patroni, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, detalló más a fondo el tema de los permisos municipales y otros requisitos que deben cumplirse previo a la realización de un concierto o evento masivo en cualquier distrito de la capital. Indicó, por ejemplo, que de acuerdo con el tipo de local y la cantidad estimada de asistentes, (menos o más de tres mil personas) los requisitos varían, sobre todo respecto a temas relacionados con seguridad.

“Se requiere una autorización municipal, cuyo trámite, requisitos, costo y base legal se encuentran establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la municipalidad donde se va a llevar a cabo el evento. Dependiendo el tipo de local y la cantidad asistentes los requisitos varían”, precisó.

En caso se trate de un evento que contará con la participación de un artista extranjero, Patroni sostuvo que deberá cumplirse con lo establecido en la Ley Nº 28131, Ley del Artista Intérprete y Ejecutante (que establece derechos, obligaciones y beneficios laborales del artista). Asimismo, podrá estar sujeto a la autorización o el licenciamiento por parte de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc).

Respecto al uso de la vía pública en caso sea necesario para el desarrollo de un evento, el organizador deberá solicitar una autorización temporal para ello, pues resulta necesario informar la interferencia del tránsito peatonal y vehicular de la zona a ocupar y efectuar la propuesta de una vía alterna. “De igual modo, según el evento, se podrá requerir el otorgamiento de garantías para espectáculos no deportivos ante subprefecturas provinciales. Para Lima y Callao la solicitud es ante la Dirección General de Gobierno Interior (DGIN)”, dijo.

La experta también resaltó que los espectáculos públicos no están exentos del cumplimiento de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. En esa línea, dijo que las municipalidades distritales, en coordinación con las municipalidades provinciales, son las competentes para implementar los planes de prevención y control de la contaminación sonora en su ámbito.

“Las municipalidades distritales deben fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido aprobado por Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM, con el fin de prevenir y controlar la contaminación sonora en el marco establecido por la municipalidad provincial que corresponda”, refirió.

Por otro lado, explicó que en un municipio puede caer en la arbitrariedad al no conceder el permiso para un concierto en caso actúe sin una justificación legal, o que pese a tenerla esta carezca de razonabilidad.

“Más que un actuar abusivo, pueden estar generando barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad. En este caso el Indecopi, a través de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, es la autoridad competente”, añadió.

Recomendaciones al asistir a eventos

Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) precisó a El Comercio los puntos que deben tomar en cuenta todos los consumidores al adquirir alguna entrada y acudir a estos tipos de eventos masivos, a fin de evitar inconvenientes e incluso posibles estafas.

Primero, es importante comprar los boletos o entradas directamente a los proveedores formales y no adquirirlos mediante revendedores, así se evitará cualquier contratiempo al momento de ingresar al recinto donde se realizará el espectáculo.

Segundo, es importante conservar el comprobante de pago o entrada, el aviso publicitario y cualquier otro documento que contenga información sobre el certamen. Estos servirán como prueba para presentar un posible reclamo, queja o denuncia, en caso el organizador incumpla con lo ofrecido y sus derechos como consumidor se vean afectados.

Hay que tener presente que los organizadores de espectáculos deben respetar el aforo del local, así como las zonas establecidas de acuerdo con el pago realizado por los asistentes (preferencial, VIP, platinium, entre otras). Además, deben cumplir con el horario anunciado, los productos y/o servicios según lo ofrecido, como bebidas, merchandising, etc.

Es importante considerar que, ante la postergación o cancelación del evento, los organizadores deben brindar a los consumidores toda la información correspondiente, así como la posibilidad de que el servicio pueda ser brindado en otra fecha, la devolución del monto de las entradas u otras medidas alternativas.

El consumidor debe tomar en cuenta que se encuentra prohibido todo tipo de discriminación por motivos de origen, raza, sexo, idioma, condición económica o por cualquier otra índole, así como la exclusión de personas por motivos distintos a la seguridad del establecimiento o la tranquilidad de los asistentes.

El Indecopi detalló que desde enero de 2019 a junio de 2023, atendió un total de 8.956 reclamos sobre actividades artísticas, de entretenimiento y esparcimiento a nivel nacional, siendo la conducta más reclamada la falta de idoneidad, es decir, que el consumidor no recibió el servicio conforme a lo ofrecido por el proveedor: incumplimientos, mala calidad, cobros en exceso o no pactados, entre otros.

¿Cómo reclamar ante incumplimientos?

Ante cualquier inconveniente, como el incumplimiento de lo ofrecido por parte del organizador del evento, todo consumidor puede solicitar el Libro de Reclamaciones para el registro de quejas o reclamos. El Indecopi señaló que el organizador deberá responder en un máximo de 15 días hábiles, tiempo considerado improrrogable.

En caso el consumidor no obtenga una respuesta o esta no brindó una solución satisfactoria al problema, puede presentar un reclamo ante el Indecopi a través de los siguientes canales de atención: