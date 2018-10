Coldplay acaba de lanzar el tráiler de "A Head Full Of Dreams", la película con la que celebrarán el aniversario número 20 de la exitosa banda británica integrada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion.

El documental se estrenará el próximo 14 de noviembre en más de 2,000 cines de todo el mundo, pero solo estará en cartelera por una noche, y quienes deseen adquirir su entrada para verlo podrán hacerlo a partir del 19 de octubre.

Tras su estreno, la cinta de Coldplay estará disponible en Amazon Prime Video a partir del 16 de noviembre, pero solo para los usuarios de la plataforma de streaming en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

Mira el tráiler de "A Head Full Of Dreams" - VIDEO

Este filme sobre Coldplay está dirigido por Mat Whitecross y ha sido descrito como "un retrato profundo e íntimo del espectacular ascenso de la banda desde los cuartos traseros de los bares de Camden hasta la venta de estadios en todo el planeta".

Las escenas fueron filmadas durante la última gira mundial de Coldplay, que lleva el mismo nombre de la producción cinematográfica, en la que además de las grabaciones hechas detrás del escenario y en vivo, el público podrá disfrutar de imágenes de archivo, que datan de los inicios del grupo.

Junto con el estreno de la película, Coldplay lanzará tres canciones en vivo: "Us Against the World", "Don't Panic" y una versión de "Stayin 'Alive" de Bee Gees con Barry Gibb, que podrán ser vistas exclusivamente en Amazon Music a partir del 26 de octubre.