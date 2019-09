La necesidad de medir el impacto de la cultura y el arte

A través del teléfono se oye una voz que tiene urgencia y entusiasmo. Es la voz de José Carlos Mariátegui Ezeta, el curador de arte que ha elaborado un informe que podría cambiar la manera en que se gestiona la cultura y el arte en nuestro país. Es un documento, elaborado a partir de la participación del Perú en la feria de arte ARCOmadrid de este año, que presenta mediciones del impacto económico, social, cultural y comunicacional.





— ¿Cuál es el objetivo del informe?

Poder hablarle a los diferentes actores que están involucrados en el financiamiento de actividades culturales y eventos artísticos en su mismo lenguaje. Es decir, tener información relevante que se pueda compartir y medir, porque siempre ha habido este cuestionamiento a la cultura, de que es un gasto, que es superfluo, que beneficia a unos pocos, que no es inclusiva, etc. Quería que podamos hablar con todos los interlocutores.

— ¿Qué características tiene este informe que puede dirigirse a todos los actores culturales?

Dos ejemplos: a un museo se le habla de públicos e impacto en medios y a Prom-Perú le hablas del valor publicitario equivalente. No todo pueden ser cifras de ventas.

— ¿Este tipo de mediciones son nuevas en nuestro país?

Así es. Cuando recién se instaló el Ministerio de Cultura se intentó tener un sistema de información cultural, pero hasta el día de hoy no contamos con él. Es posible que tengan estadísticas, pero un sistema de información cultural es mucho más que eso. Es un equipo de diferentes ramas que pueden analizar los datos para luego llegar a conclusiones.

— ¿Cómo lograste llevar a cabo este informe?

Esta es una iniciativa ciudadana. Siempre he pensado que era necesario poder medir el impacto de las actividades culturales. Busqué personas e instituciones que pudieran financiar el estudio y contratamos a un equipo en España con suficiente experiencia en este campo. Fue un gran trabajo de articulación entre organismos peruanos, entidades privadas y organizaciones españolas. También hemos usado los medios de consulta ciudadana que el Estado provee y otros análisis que hemos hechos han requerido otro tipo de metodología. Por ejemplo, la información de las ventas las obtuvimos gracias a las consultas con muchos profesionales, porque son cifras que usualmente las galerías no quieren compartir. Hemos hecho un número importante de encuestas a los galeristas, a los artistas, a los representantes de las sedes que han recibido los proyectos de ARCO. De esa manera hemos conseguido dar un panorama que puede ser perfectible, pero sin duda es una primera matriz para tener modelos que nos permitan futuras mediciones de iniciativas similares, al menos fuera del país.

— Entonces esto es lo que va a poder sustentar ante las instituciones, que realmente vale la pena financiar, subvencionar patrocinar el arte y la cultura.

Claro, esto nos permite ver una imagen más grande del problema de las políticas públicas de Estado. No tenemos una política pública de Estado en promoción de la cultura. Las instituciones que intervienen en temas culturales y artísticas operan de manera desarticulada y con presupuestos dispares. Mientras Prom-Perú tiene un presupuesto importante para comunicaciones, el Ministerio de Cultura o la cancillería no tienen un presupuesto grande para el desarrollo de contenidos . Entonces lo que busca este informe también es exigirle esto al Estado y que desarrolle un sistema de información cultural. Aquí hay una urgencia. Esto no puede esperar. Debió hacerse en el momento de la creación del Ministerio de Cultura.

—En el informe se estima que el 42% de las ventas totales le correspondieron a solo cinco artistas peruanos de los 200 que asistieron.

Eso es muy interesante porque eso significa que algunas de las piezas han sido vendidas a precios por encima de los 100.000 euros. Eso quiere decir que tenemos artistas que están compitiendo en un mercado de arte internacional de primer nivel.

— ¿El impacto de la exposición “Redes de vanguardia: Amauta y América Latina”, que será exhibida en México y Texas, también podrá ser evaluado?

Sería lo ideal. Como es una muestra, es mucho más fácil. Es más complejo cuando haces algo como ARCO. Es importante que el MALI tenga articulados sus modelos de indicadores. La exposición está siendo llevada para que se exhiba en el Palacio de Bellas Artes, en México, que es un lugar importante y sospecho que va a tener un buen impacto. Creo que va a ser una muestra que resultará bastante relevante y su medición corresponde a los responsables de llevarla.