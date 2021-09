Conforme a los criterios de Saber más

Fue un fenómeno televisivo cuando se estrenó en el año 2000 y ahora, 21 años después, ha refrendado su estatus de serie de culto con su relanzamiento en Netflix. “Okupas” es el nombre de la ficción argentina creada por Bruno Stagnaro, que cuenta la historia de cuatro jóvenes marginales que toman una casona abandonada en un Buenos Aires en crisis.

Un relato descarnado pero a la vez entrañable, que bebió del notable cine independiente argentino de los años 90, y que tuvo como protagonista a un muy joven Rodrigo de la Serna (“Diarios de motocicleta”, “La casa de papel”). Producción innovadora por su ritmo intenso, por su particular uso del lunfardo y la capacidad para crear personajes con los cuales identificarse.

El revivir “Okupas” en Netflix implicaba un problema, sin embargo: el uso indiscriminado de canciones que no pagaban derechos de autor (de los Beatles a los Rolling Stones) tenía que resolverse con una nueva musicalización. Y para ese proyecto se convocó a Santiago Barrionuevo (o Santiago Motorizado), líder de la banda argentina Él mató a un policía motorizado, quien se ha encargado de componer todos los nuevos temas con que se visten los 11 episodios remasterizados de la serie.

NUEVOS TIEMPOS

“Fue algo que tomé con mucho entusiasmo –confiesa Barrionuevo sobre su trabajo en la renovada “Okupas”–. Primero porque nos propusieron regrabar siete temas con la banda (Él mató…) y después porque, ya en solitario, tuve que componer 45 canciones para remplazar otras escenas. Allí sí hubo una presión de estar al altura, pero siempre tenía la aprobación de Bruno Stagnaro, quien es la persona que más sabe de la serie”.

Confeso fan de “Okupas”, Barrionuevo admite que tenía muy presente los paisajes sonoros de la serie, luego de haberla visto una y otra vez desde los casetes VHS que él mismo grabó de la televisión. “Bruno solo me dijo que respetara la esencia, pero que no me apoyara tanto en la música que estaba allí. Que hiciera algo completamente nuevo si así quería. Eso te libera, y es más divertido poder moverse un poquito”, explica el músico.

Es así como empezó la composición de casi 50 canciones que van desde el rock –el género que le es más familiar–, pero también incluyen cumbia, música electrónica, salsa, folclor, y hasta un tango, que reconoce fue uno de los principales desafíos. “En la serie a veces aparecen pequeños fragmentos de cada tema, pero yo decidí que las compondría y grabaría completas. Me entusiasmó tanto el plan, que me metí de lleno en eso”, cuenta.

“Yo siempre había fantaseado con componer en otros géneros, pero no podía concretarlo. Quizá para hacer una cumbia, por ejemplo, necesitaba un por qué. Y ‘Okupas’ me dio ese por qué, me dio el contexto para crear una cumbia que está sonando en una radio en un bar durante alguna de sus escenas”, agrega Barrionuevo sobre el álbum que se titula “Canciones sobre una casa, cuatro amigos y un perro”.

De esa aventura surge un tema como “Tonto corazón”, la cumbia que grabó junto con Vicentico. “Me hice muy amigo de él durante la pandemia –cuenta Barrionuevo–. Una vez me escribió por Instagram porque veía que yo iba a jugar al fútbol y así empezamos a jugar todas las semanas. En una de esas le conté sobre lo que estaba trabajando y a él le encantó, vino a grabar, fue muy atento. Para mí, Vicentico es el mejor cantante argentino, un ídolo de siempre, así que fue un sueño cumplido”.

DESDE EL ENCIERRO

El trabajo en la musicalización de “Okupas” ocupó casi todo el tiempo de Barrionuevo en tiempos del COVID-19. “La verdad es que me salvó de la pandemia”, confiesa, a la par que reconoce que de haber seguido con el ritmo de vida y trabajo habitual, entre conciertos y giras, quizá no habría podido enfocarse lo suficiente en este proyecto.

“Fueron unos meses increíbles, la verdad. Como un sueño extraño. Se abrió esta puerta y la verdad es que he estado muy feliz. En algún punto me ha llegado a generar cierta nostalgia de saber que, probablemente, esto sea lo mejor que he hecho y haré por lo menos musicalmente en mi carrera”, reconoce.

Sobre la vigencia de una serie como “Okupas”, Barrionuevo la atribuye a ser una ficción hecha con mucho cuidado y cariño, pero también a sus reflejos con la época actual. “Hay un contexto social que lamentablemente es muy similar al de ahora –advierte–. Aquel año 2000 era el de la pre-crisis, pero ahora, 21 años después, estamos en una situación parecida. Quizá en ‘Okupas’ solo faltan más celulares y barbijos, pero después todo es muy parecido”.

El disco “Unas vacaciones raras”, con las canciones para “Okupas” de la banda Él mató a un policía motorizado, se puede escuchar en Spotify .

El álbum “Canciones sobre una casa, cuatro amigos y un perro”, con los 45 temas que Santiago Motorizado compuso para la serie, se presentará el próximo 29 de octubre.