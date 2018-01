Premios Luces 2017: la lista completa de ganadores

El año en que el Perú clasificó al Mundial de Rusia, una selección de artistas y creadores también recibieron el aplauso por sus goles. Miles de lectores de El Comercio dieron su aliento al votar y decidir a sus favoritos en nuestra web. Con ustedes, los Premios Luces 2017.

Fueron los primeros en llegar al hall del diario El Comercio. La jornada para ellos será intensa, comenzando por la conferencia del ‘Tigre’ Gareca en unas horas. Ramón ‘Loco’ Quiroga llega de terno y pajarita, mientras que sus compañeros lo hacen en jeans y zapatillas. La gente de “Al ángulo” está orgullosa. Es su primera nominación al Premio Luces como Mejor Programa Deportivo y ya lo tienen en sus manos. En el año en que clasificamos al Mundial, a ellos les tocó comentar el tramo invicto del equipo nacional.

“Acompañamos los buenos resultados de la selección y eso tuvo que ver con las ganas de seguirnos de la gente”, dice con modestia el racional Daniel Peredo. Su colega Pedro García tiene otra teoría: el discurso es amigable y eso tiene un valor. “Porque si tú pones a gente hablando solo de fútbol, pizarras y tácticas, aburres. Nuestro discurso es para todos, y por allí va la onda del programa”, afirma. Sin duda, estos chicos también conforman un equipo invicto.

Poco después llegará Gonzalo Torres, seguido de su equipo de producción. Es la segunda vez que recoge el galardón de Mejor Programa Cultural. Además de agradecer, el entrañable actor comparte su ideario: “El hecho de que la gente quiera ver cultura en televisión es importante. Hay que romper ese paradigma de que a la gente no le gusta este tipo de programas”, explica.

También puntual concurre Bruno Pinasco, un coleccionista de Premios Luces. Si en años anteriores su programa “Cinescape” siempre era elegido como Mejor Programa de Cine, en las ediciones más recientes ha sido escogido como Mejor Conductor de TV y con más votos que cualquier categoría. Aún está por definir si cubrirá la ceremonia del Óscar de este año, pero este amante del cine clásico ya tiene sus favoritos: “La forma del agua” y “Call Me By Your Name”. “Me gusta este año porque está bien ecléctica la cosa. No es como otros años, que se aprecian tendencias claras”, comenta.

Otra presencia permanente en nuestra entrega de premios corresponde a la pareja más reconocida de la televisión noticiosa, Sol Carreño y Augusto Thorndike. Con la inestabilidad política vivida en los últimos meses, ambos han estado bastante ocupados en “Cuarto poder”. Sin embargo, este exceso de noticias de gran calibre resulta para el periodista también frustrante. “Vemos que el país no avanza, que no se consolida, que está cada vez más dividido, mientras la oposición se torna más agresiva. Hay mucha desinformación y medias verdades, y las redes sociales no son de fiar. Eso genera conflictos que no ayudan a que se comprenda la verdadera dimensión de las cosas”, lamenta Thorndike. Por eso, el programa se mantiene a flote en medio de la vorágine de las tensas redes. “La gente está volviendo a los medios de comunicación tradicionales para buscar allí la interpretación de la realidad”, afirma.

Uno tiene claro que la comida nikkei se ha convertido en tendencia cuando dos de sus representantes, sea en la categoría de Mejor Restaurante o de Mejor Huarique, reciben el respaldo de nuestros lectores. En el hall de El Comercio coinciden Mitsuharu Tsumura y Tomás Matsufuji. El respeto se cruza con la admiración.

Por otro lado, en un año en que el mercado de las artes visuales sintió el golpe de una economía monótona, el Museo de Arte de Lima apostó en grande con “Nasca”, estupenda muestra que actualizó todo lo investigado sobre esta cultura costera en los últimos 30 años.

Y en un año en que la producción musical estuvo a tope, destacó el éxito del indie folk sanborjino de We The Lion. No solo se impuso con fuerza en la elección vía web de nuestros lectores, sino que convocó el entusiasmo de los más jóvenes gracias a su fórmula de buen rollo y amor honesto. ¿Qué los diferencia de otras bandas locales? “Las barbas”, responden sus miembros al unísono.

El 2017 también resultó expectante para el proyecto de Susana Roca Rey y Mabela Martínez de reunir voces que interpreten, cada cual a su manera, temas imprescindibles de Chabuca Granda. Si bien los convocados Rubén Blades y Jorge Drexler no alcanzaron el Grammy Latino, nosotros nos quedamos con un disco que renueva nuestra fe en el criollismo y su renacimiento.

Cuando le anunciamos que había ganado el Premio Luces como Mejor Actor de Teatro, dejó pasar un instante silencioso y se puso a llorar. Era el día de su santo. Cumplía 85 años. Osvaldo Cattone ya había recibido un Premio Luces a la Trayectoria, pero esta vez ser reconocido por su papel en “El padre” significa mucho para él. Solo tiene palabras de agradecimiento para Chela de Ferrari, Juan Carlos Fisher, Luis Tuesta y el elenco que integró junto a Wendy Vásquez, Rómulo Assereto, Monserrat Brugué y Óscar López Arias. Hoy recuerda la exitosa temporada de tres meses, el afecto en los camerinos, la relajación que conlleva liberarse del trabajo de producción. Y ahora sueña con la reposición. Cuando se le pregunta a quién dedica el premio, Osvaldo lo tiene claro: “A Emanuel Soriano, de quien me quedé muy impactado por su trabajo en ‘El curioso incidente del perro a medianoche’. Deberíamos compartir este premio. Él se lo merece tanto o más que yo”, añade.

Una demostración de que la dramaturgia peruana pasa por un gran momento es que todas las categorías teatrales restantes reconocidas con el Premio Luces provienen de obras de autoría local: Jely Reátegui es elegida Mejor Actriz por “El primer caso de Black & Jack”, Stephanie Orúe triunfa como Mejor Actriz Secundaria por “Casa de perros”, y Manuel Gold es distinguido como Mejor Actor por “Fragmentos”.

En el barrio del cine, la diversidad es evidente. Quien mejor lo describe es Pietro Sibille, Mejor Actor por “La hora final”. Sin quitarse los lentes oscuros, él explica: “Quizás a partir de algunas comedias comerciales, el público se ha reconciliado con el cine peruano en los últimos años. Enhorabuena. Es una razón para pensar que todo cine es bienvenido, siempre y cuando esté bien hecho”.



PREMIOS LUCES 2017-LISTA COMPLETA DE GANADORES

TELEVISIÓN

Mejor programa periodístico

“Cuarto poder” (América TV) - 9.375 votos

Mejor programa periodístico: “Cuarto poder” (América TV). Video: El Comercio.

Mejor producción local

“Yo soy” (Latina) -12.410 votos

Mejor producción local: “Yo soy” (Latina). Video: El Comercio.

Mejor actor

Juan Carlos Rey de Castro por "Colorina" - 5.457 votos

Mejor actor: Juan Carlos Rey de Castro por "Colorina". Video: El Comercio.

Mejor actriz

Patricia Portocarrero por “Ven, baila, quinceañera” - 7.722 votos

Patricia Portocarrero por “Ven, baila, quinceañera”. Video: El Comercio.

Mejor programa deportivo

“Al ángulo” (Movistar Deportes) - 9.980 votos

Mejor programa deportivo: “Al ángulo” (Movistar Deportes) . Video: El Comercio.

Mejor programa cultural

“A la vuelta de la esquina” (Movistar Plus) - 8.657 votos

Mejor programa cultural: “A la vuelta de la esquina” (Movistar Plus). Video: El Comercio.

Mejor conducción

Bruno Pinasco por “Cinescape" - 9.065 votos

Mejor conducción: Bruno Pinasco por “Cinescape" (América). Video: El Comercio.

CINE

Mejor película

“La hora final” - 4.609 votos

Mejor película: “La hora final” - 4.609 votos. Video: El Comercio.

Mejor actor

Pietro Sibille (“La hora final”) - 4.485 votos

Mejor actriz

Gisela Ponce de León (“El sistema solar”) - 4.473 votos

Mejor actor de reparto

André Silva (“Av. Larco”) 4.583 votos

Mejor actor de reparto: André Silva (“Av. Larco”). Video: El Comercio

Mejor actriz de reparto

Claudia Dammert (“Gemelos sin cura”) - 3.390 votos

Mejor actriz de reparto. Claudia Dammert (“Gemelos sin cura”). El premio fue recogido por su hija, Oriana Cicconi Dammert. (Video: El Comercio)

TEATRO

Mejor dramaturgia peruana

“Savia” (Teatro La Plaza), de Luis Alberto León. Dirige: Chela De Ferrari - 1.260 votos

Mejor actor

Osvaldo Cattone (“El padre”) - 2.370 votos

Mejor actor: Osvaldo Cattone (“El padre”). Video: El Comercio.

Mejor actriz

Jely Reátegui (“El primer caso de Black & Jack”) - 1942 votos

Mejor actriz: Jely Reátegui (“El primer caso de Black & Jack”). Video: El Comercio.

Mejor actor de reparto

Manuel Gold (“Fragmentos”) - 1.860 votos

Mejor actriz de reparto

Stephanie Orúe (“Casa de perros”) - 2.099 votos

Mejor actriz de reparto: Stephanie Orúe (“Casa de perros”). (Video: El Comercio)

Obra del año

“El padre” (Teatro La Plaza), de Florian Zeller. Dirige: Juan Carlos Fisher - 1.343 votos

Obra del año: “El padre” (Teatro La Plaza), de Florian Zeller. Dirige: Juan Carlos Fisher. Video: El Comercio.

GASTRONOMÍA

Mejor nuevo restaurante

El Bodegón - 2.790 votos

Mejor nuevo restaurante: El Bodegón. Video: El Comercio.

Mejor huarique

Al Toke Pez - 1.454 votos

Mejor huarique: Al Toke Pez. Video: El Comercio.

Mejor chef

Mitsuharu Tsumura - 2.305 votos

Mejor chef: Mitsuharu Tsumura. Video: El Comercio.

Mejor bartender

Tatiana Flores (El Pozito La Molina) - 1.436 votos

Mejor bartender: Tatiana Flores (El Pozito La Molina). Video: El Comercio.

MÚSICA

Mejor disco de rock/pop

“Violet”, de We The Lion - 5.449 votos

Mejor disco de rock/pop: “Violet”, de We The Lion. Video: El Comercio.

Mejor disco fusión/experimental

“Homenaje a Chabuca”, producido por Mabela Martínez, Susana Roca Rey y Manuel Garrido-Lecca - 3.496 votos

“Homenaje a Chabuca”, producido por Mabela Martínez, Susana Roca Rey y Manuel Garrido-Lecca. Video: El Comercio.

Mejor concierto de música clásica

“Fausto”, con la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional. Dirección musical de Matteo Pagliari y escénica de Víctor García - 2.070 votos

Mejor concierto de música clásica: “Fausto”, con la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional. Dirección musical de Matteo Pagliari y escénica de Víctor García. (Video: El Comercio)

Concierto del año

Bruno Mars - 4.889 votos

LETRAS

Mejor edición especial

“El fútbol peruano: protagonistas de su historia”, de Antenor Guerra-García - 1.262 votos

Mejor edición especial: “El fútbol peruano: protagonistas de su historia”, de Antenor Guerra-García. (Video: El Comercio)

Mejor libro de cuentos

“¿Qué tengo de malo?”, de María José Caro - 1.001 votos

Mejor novela

“La sinfonía de la destrucción”, de Pedro Novoa - 3.940 votos

Mejor novela, “La sinfonía de la destrucción”, de Pedro Novoa. (Video: El Comercio)

Mejor libro de no ficción

“Historia secreta del Perú”, de Fred Rohner - 893 votos

Mejor libro de no ficción: “Historia secreta del Perú”, de Fred Rohner. (Video: El Comercio)

Mejor libro de poesía

“Corazón de hojalata”, de Margarita Saona - 1.199 votos

ARTES VISUALES

Exposición individual

“Raw”, de Aldo Chaparro. Sala Luis Miró Quesada Garland - 648 votos

Exposición de fotografía o video

“Huacas de Lambayeque”, de Billy Hare. Centro Cultural Inca Garcilaso - 603 votos

Muestras internacionales

“Futurismo y velocidad”. Curador: Maurizio Scudiero. Museo de Arte Italiano - 705 votos

Muestras internacionales: “Futurismo y velocidad”, Museo de Arte Italiano. (Video: El Comercio)

Grandes exposiciones

“Nasca”. Curadores: Cecilia Pardo y Peter Fux. Museo de Arte de Lima (MALI) - 1.138 votos