La primera vez que le dijeron “señora” fue en un centro comercial hace varios años. Johanna San Miguel (Lima, 1967) recuerda el momento con claridad, pero no la fecha exacta ni la edad que tenía. “Cuando la cajera me preguntó: ‘¿Desea boleta o factura, señora?’, me quedé helada. No entendía qué estaba pasando. En ese mismo lugar un día antes me habían dicho ‘señorita’”, narra la artista sobre aquel instante que originó varias preguntas sin respuestas y que hoy motiva la historia de “Ya siéntese, señora!”, su nuevo unipersonal que trae de regreso a Queca a las tablas.

Desde el próximo 6 de abril, en el Teatro Peruano Japonés, San Miguel Dammert junto a Rebeca de los Cebos viuda de las Grasas explorará con humor diversos universos en torno al paso de los años en las mujeres: “El valle de los gatos”, “El mundo de los tapers” y “El bosque del reencauche”.

“Estoy muy feliz porque es la primera vez que Queca será protagonista, en un show donde se va a lucir en su 100 por ciento, porque es una mujer adulta que tiene terror a envejecer. Por eso siempre dice que tiene 18, se hace cirugías y se pone los pellejos dentro del moño. Y siendo clown tiene la licencia de decir lo que quiera”, destaca San Miguel.

Queca, personaje de Johanna San Miguel. Alcanzó notable popularidad en la serie "Pataclaun". (Foto: Dea Productora)

Aclara, además, que socialmente, le pareció interesante tocar este tema, porque hacerse mayor no se percibe de la misma manera en hombres como en mujeres. Al mal llamado sexo débil le toca hacerle frente a una doble discriminación: por edad y género.

“Cuando empecé a tener problemas para agacharme, dolores de espalda y de rodillas, me di cuenta del cambio que había en mí, en mi entorno, y de la presión social que hay cuando una mujer empieza a volverse señora. El terror a envejecer, a dejar de ser bellas, plenas, a la menopausia. Que te digan menopáusica como si fuera un insulto, o que te manden a tejer o ver a tus nietos. Como si envejecer fuera un pecado mortal. Todo esto que te acabo de mencionar, me llevó a hacer un show a los 56 años”, señala.

“¿Si me asusta envejecer? No me asusta. El problema es la presión social, el no verte floreciendo sino en caída libre. Cuando al hombre le salen canas es interesante, en cambio la mujer es descuidada. El hombre cuando tiene panza es de buen comer, la mujer se dio al abandono”, añade Johanna.

Personaje icónico

“¡Ya siéntese, señora!” marca una nueva etapa para Queca, el divertido personaje que se hizo popular en la serie “Pataclaun” en los años 90: una fantasma de la clase alta del Perú, que se creía demasiado fina para vivir en el hogar humilde de Wendy y Machín. Odia que le digan “vieja”.

“Queca es una mezcla mía y de mi abuela María Silvia, quien era inglesa, hija de diplomático, acostumbrada a tomar el té a las cinco de la tarde. Y yo, pese a haber estudiado en el colegio Villa María, iba al Centro de Lima, era punk, me gustaban los grupos subterráneos, estuve con Pelo Madueño. De esa combinación salió una fantasma fina, regia, villamariana, que habla inglés; pero si la encuentras en la esquina rompe la chela y se pelea con un choro”, aclara Johanna tras señalar que Queca es vanguardista y como tal, hoy sería una de las influencer con más seguidores en el mundo.

“Queca se adapta al paso del tiempo, es sinónimo de juventud, jovial, alegre. Es un ídolo, es la Barbie peruana. Le encanta que las chicas le sigan. Sin duda sería una gran tiktokera. La mejor. Es un gran personaje, al cual no tengo nada que cuestionarle porque es una burla a la sociedad limeña, a mí misma. Cada vez que veo los memes de Queca(lor) me río. Me parecen demasiado divertidos”, subraya.