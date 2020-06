La pandemia del Covid-19 ha obligado a que diversas actividades de entretenimiento sean replanteadas, entre ellas el teatro; cuyo gancho principal es tener actores en vivo y en directo. ¿Cómo replicar la experiencia cuando no puedes estar frente al público? Diversas obras en Perú han encontrado alternativas, entre ellas una función exclusiva con el actor mexicano Mauricio Islas.

Islas, conocido por su trabajo de años en telenovelas, entre ellas “Amor real” (2003), estrena este jueves 25 de junio “Distorsión, el juego de la mente”; donde interpreta a un tío que debe tratar con sus sobrinos gemelos (doble papel por el joven Joaquín Bondoni); quienes además de sufrir por la pérdida de sus padres, tienen personalidades diferentes y una enfermedad mental.

Se trata de la segunda puesta en escena virtual de esta obra para público peruano, por lo que este diario le consultó al actor qué es lo que ha aprendido del proceso de estar tan lejos de su público en un formato donde, tradicionalmente, tienen que estar cara a cara. “Hemos aprendido que se pueden generar nuevas formas de presentar proyectos. Indiscutiblemente, el teatro y la experiencia de estar allí, en vivo, con el público, esa experiencia es única; pero esta nueva forma de poder presentar proyectos te da la oportunidad de crear, generar y nos damos cuenta que también se puede. Nos estamos adaptando a una nueva forma”.

¿Hay alguna manera en la que se puedan interactuar con la audiencia a pesar de que estén separados?

Pues sí, lo que hemos venido haciendo con “Distorsión”... se están presentando diferentes etapas y el público interactúa con nosotros, nos hace preguntas. Y llegará el momento de tener un contacto directo con el público, hablar. Ahora lo que estamos haciendo es presentar a los personajes, sus traumas, sus complejos, sus miedos, su trastorno mental y emocional; y que el público vaya decidiendo qué rol juega cada uno en la historia. De modo que cuando vayan a ver la historia tengan una noción de quién es quién; o crean tenerla.

En esta cuarentena mundial por el Covid-19, la salud mental es más importante que nunca. ¿Qué haces para mantenerte sano mentalmente en estas épocas tan difíciles?

No solo la salud mental, sino la emocional. ¿Qué he hecho para mantener la salud mental? Me he mantenido creativo, con ideas, con proyectos, escribiendo mucho. En la parte emocional, en familia, con mis seres queridos, aprovechando el tiempo que puedo estar con ellos y que en otro momento, pues, me tocaba estar trabajando. Hoy tengo esta oportunidad de estar allí, eso me ha dado mucha serenidad.

DATOS

“Distorsión, el juego de la mente” va vía streaming el jueves 25 de junio del 2020 a las 6 PM (hora del Perú). Las entradas están a la venta en www.e-ticket.pe