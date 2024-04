En su hora y veinte de duración, “Los Perros” del dramaturgo argentino Nelson Valente desmantela la felicidad. Laura (Carolina Cano) celebra sus 40 años acompañada de su esposo Rodrigo (Diego Lombardi) y los padres de este, Emilio (Augusto Mazzarelli) y Alicia (Grapa Paola). Pero hay algo que le carcome la mente, pues ese mismo día, cuando iba en el metro, un vagabundo la hizo sentir incómoda con su presencia, con sus miradas, pero sobre todo por una frase que le dijo al oído y que no se puede sacar de la cabeza. Laura empieza a creer que ese hombre le dijo la verdad.

Se trata de la segunda etapa de la obra en el Perú; en 2023 estuvo en cartelera, pero con Emilia Drago en el protagónico. El director de esta versión, Sergio Paris (Argentina, 1965), cuenta que la vio por primera vez justo después de la pandemia en Buenos Aires, experiencia que lo marcó; casi de inmediato empezó a planificar una versión local. “Me tocó el tema; esta sensación de qué vida estábamos llevando y si estamos aprovechando el momento y si por ahí no estábamos viviendo la vida que queremos”, contó en entrevista con El Comercio.

“Este autor en particular, y estas cosas, aparecen sin buscarlas. Un día de cumpleaños más, una rutina que ellos tienen todos los años, pero justo a ella le pasa un suceso que la tiene un poco abstraída”, dijo Paris en referencia a cómo la obra gatilla su discusión central, donde los protagonistas hablan de si esta vida que tienen es lo máximo a lo que pueden aspirar. Pero Laura no puede guardarse el problema, pues la familia del esposo es absorbente y tiene poco respeto por el espacio personal.

Al ser solo cuatro personajes en escena, cada uno necesita ser preciso para que la trama avance. Allí es clave el trabajo de Carolina Cano como Laura, que empieza la obra en silencio, donde sus miradas, gestos, el cómo se muerde los labios por la ansiedad, hablan tanto como cualquier diálogo que pudiera salir de su boca. Cuenta Paris que en este tedio del cumpleaños, de las conversaciones sin importancia en una reunión protocolar, ella hubiera participado en otro momento; no ahora, pues la rutina ya no le encaja. No sabe exactamente qué le pasa, solo que se pregunta “por qué está acá”, como si lo que le rodeara no tuviese contexto. O como si viera las cosas por primera vez.

Al presentarse en el auditorio del Centro Cultural Británico y no en el teatro (que está reservado para el montaje de “Maquillage”), la obra tiene la posibilidad de modificar el cómo el espectador la consume. Así, hay dos grupos de asientos, uno frente al escenario; el otro, detrás. Paris cuenta que se decidió por esta disposición de sitios para darle al espectador la posibilidad de sentirse como un miembro más de esta familia, alguien que participa de la discusión, incómoda como es.

El libreto de Valente da a entender cómo ha sido la vida de los personajes, que no se ve sobre las tablas, pero que se infiere con la conducta que muestran. Eso queda en evidencia con el personaje de Diego Lombardi, “un calco de su padre”, como lo describe el director, y que ante el tema que desata su esposa pone a prueba las capacidades actorales del intérprete. Por su parte, Paola y Mazzarelli son precisos al interpretar a personas del pasado, que tienen otra forma de lidiar con los problemas y donde afrontarlos cara a cara no es la primera opción.