Enero del 2024. Aldo Miyashiro (Lima, 1976) disfrutaba de unas vacaciones revitalizantes en una ciudad mexicana paradisíaca, cuando recibió una llamada que cambió el rumbo de sus prioridades. Denisse Dibós, directora de Preludio, le ofrecía un papel que no solo sería un desafío actoral, sino una experiencia transformadora para el artista: interpretar al piloto en una nueva adaptación teatral de “El Principito”. Inicialmente, la propuesta lo atemorizó. “Le dije que no porque era distinto a todo lo que había hecho hasta entonces, no solo como actor, sino también como dramaturgo. Sentí miedo”, confiesa. Sin embargo, una conversación con su hija Fernanda cambió su perspectiva por completo. “Cuando le pregunté a ella, me dijo que tenía que estar para que vaya a verme al teatro. Eso me ilusionó mucho”, comparte emocionado.

Este retorno al teatro después de dos años es más que una vuelta a los escenarios para Miyashiro Ribeiro. Es una oportunidad de sumergirse en un personaje profundo: un adulto que ha perdido la conexión con su niño interior, pero que intenta recuperarla.

“Recién me he dado cuenta de la importancia que tiene este libro para tanta gente. Cuando mis amigos se enteraron que interpretaría al piloto, me escribieron, me mandaron referencias de películas y escritos. También me llamaron para preguntarme cuándo se estrena la obra. Esta es una historia especial y muy profunda porque habla de las cosas que no hemos querido ver o nos limitamos a hacer”, destaca el artista nacional.

Aldo Miyashiro interpreta al aviador en la adaptación de "El Principito" de Preludio. (Foto: Derek Scheuch)

Asimismo, reflexiona sobre su proceso creativo y emocional al abordar el papel del piloto en la adaptación teatral de Preludio, un proyecto que lo llevó a confrontar su propia adultez.

“Comencé a trabajar desde ese espacio adulto, en que cuando crecemos nos llenamos de obligaciones y de cosas por hacer y nos olvidamos de quiénes somos y qué queremos. Estuve leyendo mucho sobre el libro, tratando de entender al autor original y complementando con lo que pide K’intu Galiano, quien hizo la adaptación. En cada ensayo estoy tratando de conectar conmigo, tratando de encontrar en mí las claves para entender esta relación del piloto con el Principito”, destaca el actor.

Y en esa búsqueda interior, Miyashiro encontró más de una conexión especial con el mensaje esta propuesta inspirada en la obra de Antoine de Saint-Exupéry. “Este piloto quiso ser dibujante de niño y no lo dejaron. Eso me llevó a preguntarme cuántas cosas dejé de hacer. Ahora valoro más, seguramente, tener un tiempo para mí porque siempre he sido, según dicen los que me conocen, un workaholic, y no me daba la oportunidad de viajar un poco más, divertirme”, reflexiona.

Vuelve a sus raíces

Además de actuar en “El Principito”, Miyashiro espera coproducir con una realizadora argentina, una nueva serie de 10 capítulos. Se trata de una historia que explorará la realidad cruda del Perú, con actores peruanos y argentinos.

“Será una historia original que les gustará a los que les gustó ‘La gran sangre’. La cosa va por ahí, realidad cruda”, aclara. “Si todo va bien, como está yendo hasta ahora, si llega a concretarse este proyecto que todavía no está en un cien por ciento, calculo que en el segundo semestre comenzamos a trabajar fuerte en el guion, para grabar a finales de año. Se emitiría el 2025″, remarca.

Y en lo personal, el presentador de “La banda del Chino” vuelve a apostar por el amor al lado de la joven actriz Gia Rosalino, con quien, asegura, está viviendo un momento de felicidad.

“Solo te puedo decir que estamos contentos, tranquilos. Este es un momento nuevo en mi vida y lo estoy tratando de cuidar. Estoy muy feliz”, subraya.

