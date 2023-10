En noviembre del 2022, siete meses después de protagonizar el sonado ampay con la reportera Fiorella Retiz, el actor perdió a su madre. Sumido en una depresión severa -según diagnóstico médico- su trabajo se convirtió en un refugio importante para no desfallecer. Actualmente, protagoniza y escribe los guiones de la telenovela “Perdóname”, conduce “La banda del Chino” y dirige la obra “Los hombres no lloran”.

“En el peor momento recurrí a ayuda profesional. Me dijeron que mi depresión podía volverse crónica. Era el Aldo que explotaba en sonrisas cuando se prendían las luces del set, porque nunca me ha gustado mostrar mis emociones públicamente. No quería salir de mi casa, estaba muy triste. Pero llegó el momento de ser feliz. A un año de la muerte de mi madre he decidido dejar atrás todo: lo que dijeron, lo que no dijeron, las verdades, las mentiras y los golpes. Este luto que todavía estoy llevando en mi cuerpo lo tengo que parar porque sino toda la vida estaré sumido en tristeza. Tengo muchas responsabilidades emocionales que no podré cumplir si no salgo de esto. Me preocuparé más por mí. Llegó el momento de volver a vivir, de intentar ser feliz, que es lo mejor que puedo hacer por mis hijos y por los que me quieren”, asiente.

“Perdóname”

A mediados del 2022, la productora Michelle Alexander le propuso a Miyashiro protagonizar con André Silva una ficción que tenía entre sus producciones pendientes. Además, le pidió una idea para su próximo proyecto.

“Le dije que desde algún tiempo tenía una idea un poco loca, con Érika y yo como protagonistas. Le expliqué que a pesar de estar separados y haber tenido problemas, podríamos trabajar juntos. Así nació ‘Perdóname’, una novela que me permite actuar con mis hijos (Micael y Fer) y compartir con Érika. A pesar de que ya no somos pareja nos llevamos bastante bien. Estamos desarrollando roles protagónicos (él interpreta a Lito Acosta y ella a Lara Ferradas) en una edad inusual para hacer papeles de este tipo”, comenta.

“Se iba a hacer en marzo de este año, en tiempos de ‘Luz de Luna 3′. Pero el canal decidió mover la parrilla porque esta novela venía fuerte. Mi idea y la de Érika, quien también está haciendo teatro como yo (la obra “Velas de cumpleaños”), era terminar de grabar la novela y enganchar con el teatro, pero ahora estamos haciendo ambas cosas. Es realmente desgastante”, aclara el artista nacional.

¿Cómo manejan las emociones en las escenas más intensas y románticas? (Este lunes los personajes de la expareja se darán su primer beso). “Es la chamba. Nosotros estamos entrenados para sentir lo que siente el personaje. Eso es. No hay que darle más vuelta. Son escenas intensas, difíciles, pero no hay más que eso. Además, no es la primera vez que grabamos juntos, hemos hecho como siete cosas. En las escenas fuertes nos ayudamos mutuamente para que todo salga bien”, aclara.

Aldo Miyashiro, quien reconoce ser un hombre falible, haberse equivocado y por ello haberle pedido perdón a Érika, asegura alegrarse al verla feliz, en una nueva relación.

“Cuando eso salió y la gente me quería j.... yo estaba con una sonrisa porque me dio cierto alivio. Esa culpa inmensa que sentí al verla sufrir, se iba apagando. Me ayudó un montón a curar mis heridas. Saber que la mujer con la que estuve 18 años tiene la oportunidad de ser feliz, de rehacer su vida sin mí, solamente me puede dar felicidad porque siempre he querido que lo sea”, precisa.

Hijos actores

Detalla, además, que la primera vez que grabó con su hijo Micael le temblaron las piernas de emoción. Y reconoce que intentó durante varios años convencerlo de que elija otra carrera. “Pero él defendió su vocación a capa y espada. Decidió que quiere ser actor y vamos a apoyarlo en absolutamente todo”, asegura.

“Antes de que entraran a la novela, les dije a mis hijos que no tendrían ninguna ventaja, que iban a ganar muy poco para que sientan lo duro y sacrificado que es este trabajo. Además, me parecía injusto que ganen más que cualquier otro actor que tenga 20 o 30 años de carrera. Les dije que tienen que saber que esto es un trabajo como cualquier otro, que siguen siendo los mismos de siempre, que no son ni más ni menos que nadie por dedicarse a esto. Y que, cuando les pidan una foto o un autógrafo, lo hagan con la tranquilidad que han visto que lo hacen sus papás. Que se esfuercen, que estudien su letra, que lleguen temprano y hagan lo que tienen que hacer para ganarse un espacio”, aclara.

La competencia

Ante el cercano estreno de “Papá en apuros”, la nueva ficción de Latina, Aldo reconoce que reforzó su propuesta para hacerle frente a la competencia.

“Así como nosotros, seguramente ellos están haciendo todo para ganarnos en el rating. Bienvenida la competencia, porque mientras más ficciones se realicen, habrá más trabajo. Que gane el mejor”, precisa.

“Nos está yendo bien con el programa. Actualmente estamos sobre los 20 puntos. La gente que entra a las 9:45 p.m. se queda hasta el final, se engancha, no se va. Estamos contentos, tranquilos y confiamos en que la gente se va a enganchar todavía más con lo que se viene, con el primer momento de amor de Lito y Lara porque lo que estamos escribiendo está bien paja”, asegura.

Sobre el fallo judicial

Asimismo, señala que se declaró infundada la demanda por violencia contra la mujer y grupo familiar que le interpuso la reportera Fiorella Retiz.

“Me llegó la sentencia ayer (miércoles). Se declaró infundada, no a lugar, la pretensión de tutela especial seguida contra mí. Me quedo tranquilo porque después de cumplir con todas las diligencias de ley: pasé por la asistenta social y la psicóloga, quedó demostrado que no hice nada, que soy inocente del delito que me acusaron. A mí nunca se me ocurriría amenazar a alguien de muerte. Por suerte se pudo demostrar. La gente me dice que debería demandar, pero no siento que sea necesario. No me veo los próximos meses yendo al Poder Judicial por una disputa legal. No tengo rencor, ni ganas de revancha. No tengo animosidad por nadie. Estoy en una etapa en la que solo quiero estar tranquilo”, enfatiza.

“Cuando acabe la novela me dedicaré a mí, a disfrutar de lo que construí. Me iré a tomar un trago con quien me provoque, haré actividades que dejé de hacer, me acercaré a la gente que quiero, viajaré, pasearé con quien quiera. ¿Rehacer mi vida con una pareja? ¿Volverme a enamorar? No he pensado en eso, no se trata de buscar una pareja. Si aparece alguien y me quiero enamorar, lo haré. Ha sido un año y medio de bloqueo, en el que estuve preocupado por mis hijos, por los que más quiero, por pedirle perdón a Érika; pero ya pasó. Ahora voy a preocuparme por mí”, subraya.

¿Si podrías cambiar algo en tu vida, qué cambiarías? “Algunas decisiones que tomé, algunos momentos en que seguramente no pude ser quien realmente soy. No te diría un hecho específico porque de eso se trata la vida, de los momentos altos y bajos, de fracasar, equivocarse, y de asumir las consecuencias de los errores”, finaliza.

“Perdóname” se emite de lunes a viernes a las 9:40 p.m. por América TV.