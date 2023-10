Fiorella Retiz quiere pasar la página luego de darse a conocer por el ampay que tuvo con Aldo Miyashiro. En este sentido, tras su participación en el reality show “La Casa de Magaly”, la periodista se ha propuesto asumir nuevos retos en su carrera profesional, así como en su vida personal.

La comunicadora fue entrevistada por el diario Trome, donde habló de diferentes temas, pero el que más llamó la atención fue cuando se refirió al matrimonio.

¿QUÉ DIJO FIORELLA RETIZ SOBRE SUS PLANES DE CASARSE Y FORMAR UNA FAMILIA?

Retiz se declaró una mujer romántica y manifestó que uno de sus sueños es casarse y formar una familia. En esta línea, la periodista compartió algunos detalles de cómo sería su boda soñada, como llegar al altar de blanco y casarse al aire libre.

“Deseo entrar de blanco, casarme en la playa o algún tipo de cabañita, así como en ‘Crepúsculo’”, comentó Fiorella. “Me muero porque me pidan la mano, tener el anillo”, agregó.

Por otro lado, aunque expresó sus deseos de casarse, también señaló que tiene miedo de sufrir una separación. “Sí creo en el matrimonio. Deseo y espero en algún momento casarme, pero quiero estar segura porque no deseo divorciarme”, indicó, para luego señalar que el divorcio resulta más caro que un matrimonio. Teniendo esto en cuenta, ha decidido avanzar de a poco en lo que respecta a su vida amorosa.

Por otro lado, mientras espera la estabilidad en el amor, Retiz señaló que otro de los planes que desearía cumplir es vivir en Europa y estudiar producción audiovisual.

¿FIORELLA RETIZ ACTUARÍA EN LA NOVELA ‘PERDÓNAME’ PROTAGONIZADA POR ALDO MIYASHIRO Y ÉRIKA VILLALOBOS?

Fiorella confesó que estudió actuación e incluso participó en varias obras de teatro y una miniserie. Teniendo esto en cuenta, le preguntaron si participaría en la nueva producción de América Televisión, “Perdóname”, a lo que respondió que no hay ninguna posibilidad. “En esa producción, no trabajaría, no te pases, ahí si no la hago, hay cosas que no lo haría por dinero”, aseveró.

Sin embargo, también expresó que si en algún momento es convocada para participar de alguna otra telenovela o historia, lo aceptaría. En tono de broma, Retiz dijo que le reclamaría a Jorge Benavides por no llamarla para actuar en ‘Devórame’, el sketch de la novela ‘Perdóname’ que ha realizado el programa humorístico ‘JB en ATV’.

¿CUÁL FUE LA OPINIÓN DE FIORELLA RETIZ SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN ‘LA CASA DE MAGALY’?

La conductora de programas digitales fue uno de los personajes más controversiales en el reality de ATV, el cual considera que la ayudó para que el público conozca sobre ella, su personalidad, su lado humano y no lo que el escándalo mostró sobre ella, con lo cual la gente sacó conclusiones negativas. Tras un año de aquel ampay, Fiorella Retiz desea cerrar el tema.