Fiorella Retiz se encuentra en una nueva etapa de su vida luego de su participación en “La casa de Magaly”, donde habló largo y tendido de la polémica en torno al beso que se dio con Aldo Miyashiro. Ahora, la exreportera de televisión quiere asumir nuevos retos y espera debutar en la actuación, aunque no lo haría en la telenovela “Perdóname”.

En una reciente entrevista con el diario Trome, la exreportera de “La banda del Chino” reveló que ha estudiado actuación y ha actuado en el teatro; sin embargo, no trabajaría en la telenovela protagonizada por Aldo Miyashiro ni por dinero.

“Bueno, yo estudié actuación e hice varias obras de teatro, también una miniserie y si en algún momento me llega la oportunidad de pertenecer a un elenco para una novela, normal. Más bien voy a reclamar a ‘JB en ATV’ porque no me llamaron para hacer el sketch de ‘Devórame’”, señaló.

“Es que yo en esa producción (de la telenovela ‘Perdóname’) no trabajaría, no te pases, ahí si no la hago, hay cosas que por dinero no aceptaría, pero si hay otras novelas y otras historias, sí”, añadió Retiz.

Asimismo, Fiorella Retiz dejó en claro que sigue creyendo en el amor y espera algún día encontrar un hombre con quien casarse de blanco y formar una familia.

“Deseo entrar de blanco, casarme en la playa o algún tipo de cabañita, así como en ‘Crepúsculo’. Me muero porque me pidan la mano, tener el anillo… Deseo y espero en algún momento casarme, pero quiero estar segura porque no deseo divorciarme. Eso sale más caro que casarte. Por eso digo que ando de a pocos, también me gustaría vivir en Europa y estudiar producción audiovisual”, precisó.