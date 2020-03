Esta es la historia de un ratón que se comió a un zorro. Un ratón multimillonario que engulló rápido y de pies a cabeza a un zorro muy trabajador y multifacético. Un año después de aquella cena, el ratón empieza a preguntarse si le cayó mal la comida.

En marzo del 2019, Disney, la empresa del ratón más famoso del mundo, concluyó la compra de Fox, la compañía responsable de historias como “Duro de matar”, “Terminator”, “Alien”, “El planeta de los simios”, “Avatar”, “Depredador”, entre otras. A solo seis meses de haberse concretado la adquisición, Fox ya había generado US$120 millones en pérdidas. “Es una decepción”, llegó a decir el director creativo de Walt Disney Studios, Alan Horn. Al cierre del 2019, las pérdidas de Fox llegaron a los US$170 millones.

El relanzamiento de la saga de “Terminator”, con el mismo James Cameron a la cabeza, fracasó en crítica y recaudación luego de que su presupuesto fuera de US$185 millones y solo consiguiera US$261 millones. A eso se suma la humillación que sufrió “X-Men: Dark Phoenix” (con US$200 millones de presupuesto vs. una recaudación de US$252 millones) con solo 22% de aprobación en Rotten Tomatoes.

Adicionalmente, “Ad Astra”, la cinta de Brad Pitt, aunque con buenos comentarios, no recaudó lo suficiente como para poner en azul las cuentas de Fox. Y otras sagas que antes eran muy lucrativas, como “Alien” y “Depredador”, no han levantado cabeza ni interesado a las nuevas generaciones. “El planeta de los simios” es tal vez la flor que crece en el lodo, pero la historia ya concluyó. “Avatar”, la película que llegó a ser la más taquillera de la historia, lanzará su secuela diez años después de estrenarse la primera entrega, lo que no garantiza que el público siga enganchado con la trama.

La pregunta cae de madura: ¿valió la pena comprar Fox? La operación es una de las más grandes en la historia de las empresas de entretenimiento. Le ha otorgado, de acuerdo a los analistas, el 40% de la taquilla mundial a Disney. Ha puesto tanto contenido en manos de Disney que las alarmas de monopolio se activaron en algunos países, como en México, donde se le prohibió a Disney hacerse con las dos cadenas deportivas más importantes: ESPN y Fox Sports.

—Los estrenos—

Si bien a corto plazo parece que la compra de Fox fue un error, lo cierto es que Disney tiene las espaldas para soportar los US$170 millones en pérdidas y empezar desde cero. Un reinicio de “El planeta de los simios”, una nueva colaboración entre “Alien” y “Depredador”, y el ingreso de los “X-Men” al multiverso de Marvel son algunas de las ideas que podrían poner en vereda las sagas de Fox. Además, Disney ya cuenta con estrenos para este 2020 que garantizarían números azules, como “Mulan”, “Black Widow” y otro título animado como “Soul”, capaz de despertar interés.

También se estrenará en mayo la cinta “Artemis Fowl: El mundo subterráneo”, basada en la novela de Eoin Colfer, y que cuenta una aventura fantástica de un genio de 12 años en busca de su padre. En el medio, descubrirá una civilización subterránea sorprendentemente avanzada, conformada por hadas.

—¿Y los canales de televisión?—

Disney ya era dueña de ESPN y luego de comprar Fox se hizo también con Fox Sports. O sea que la rivalidad que por años causó que los fanáticos de los deportes lamentaran no contar con el canal que transmitía el partido más importante del fin de semana, se terminó. Es más, los partidos de la Copa Libertadores serán transmitidos por ambas señales y los conductores y narradores de ESPN podrán estar en Fox Sports, y viceversa. En el terreno local, a finales del año pasado se anunció que Fox Sports Radio Perú dejaría de funcionar.

Otro de los canales de televisión que Disney adquirió fue National Geographic, con todo su contenido exclusivo de documentales. El ratón Mickey también tiene en su cartera la señal de ABC, que posee los derechos de la NBA y es también la productora de los Óscar. En tanto, Fox News, una cadena de noticias muy relacionada al sector conservador en Estados Unidos, pasó también a la parrilla de Disney y hay más de un rumor sobre que el otrora CEO de la compañía, Bob Iger, quien finiquitó la compra de Fox, tiene planeado postular a la presidencia de los Estados Unidos.

—La batalla del streaming—

La biblioteca de contenidos de Disney podría ser una de las más grandes del mundo. Luego de la adquisición, Disney lanzó su propio servicio de streaming llamado Disney+, donde ha brillado la nueva producción “The Mandalorian”. Pero junto con Fox, Disney también adquirió parte de Hulu, otro servicio de streaming donde tienen planeado colocar todo ese contenido adulto que no corresponde con los estándares familiares y asépticos de Disney. Es decir, son dos servicios de streaming que jugarán en pared para ganarle a Netflix y a HBO, que ya se aseguró el contenido de Warner. Además, Disney anunció que retirará toda película y serie suya de Netflix. Se vienen batallas duras y difíciles.

—El futuro—

Con el 40% del contenido de entretenimiento mundial, Disney puede exigir a los cines mayor porcentaje de la taquilla y más tiempo de exhibición para sus producciones. El riesgo de no hacerlo es obvio: no les darían los ‘blockbusters’ de la temporada. Puede, además, obligar a sus competidoras Warner, Sony y Universal a definir sus estrenos en función de que no se enfrenten con los de Disney. Un año después de la cena, es posible que el ratón todavía no haya digerido bien al zorro. Pero, tarde o temprano, se recuperará y aparecerá invencible.





—Estrenos de este año—

5 de marzo: “Unidos”

La nueva película de Pixar Animation Studios está ambientada en un mundo de fantasía en el que dos hermanos adolescentes (con las voces de Chris Pratt y Tom Holland en su versión original) se embarcan en una gran aventura.

26 de marzo: “Mulán”

La legendaria guerrera de China llega en su versión live-action para arriesgarlo todo por su familia y su país. Mulán presenta un elenco de renombre internacional compuesto por: Yifei Liu como Mulán; Donnie Yen como el Comandante Tung; Jason Scott Lee como Böri Khan; Yoson An como Chen Honghui; Gong Li como Xianniang; y Jet Li como el Emperador.

30 de abril: “Blackwidow”

Scarlett Johansson vuelve a ponerse en la piel de Natasha Romanoff para traernos la película de Black Widow y abrir la fase cuatro del universo cinematográfico de Marvel. Además, se suman al elenco Florence Pugh como Yelena, David Harbour en el papel de Alexei o el Red Guardian y Rachel Weisz como Melina.

28 de mayo: “Artemos Fowl”

Basada en la novela de Eoin Colfer, esta aventura fantástica acompaña a un genio de 12 años en busca de su padre. En el medio, descubrirá una civilización subterránea sorprendentemente avanzada, conformada por hadas.

¿Alguna vez te preguntaste de dónde vienen tus sueños, pasiones e intereses? ¿Y qué es lo que te hace único? Soul, de Pixar Animation Studios, llega para encontrar las respuestas a nuestros interrogantes más importantes.

23 de julio: “Jungle Cruise”

Dwayne “La Roca” Johnson y Emily Blunt se ponen al frente de una película repleta de aventura, inspirada en la famosa atracción Disneyland. Para acompañar al capitán y la exploradora, se suman al elenco Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons y Paul Giamatti

5 de noviembre: “Los eternos”

Una nueva historia de Marvel Studios llega al cine protagonizada por Angelina Jolie como Thena, Richard Madden como Ikaris, Kumail Nanjiani como Kingo, Lauren Ridloff como Makkari, Brian Tyree Henry como Phastos, Salma Hayek como Ajak, Lia McHugh como Sprite y Don Lee como Gilgamesh.