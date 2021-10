God Level 2021 Grand Slam, uno de los eventos más importantes dentro del circuito de freestyle profesional, continúa su recorrido a nivel mundial y toda la cultura hip hop celebra su regreso. En esta ocasión, los enfrentamientos entre naciones han ido a parar a México con una primera fecha de grandísimo nivel.

Sin embargo, esto sigue y quedan 4 fechas más. Estos fueron los resultados de los enfrentamientos: Tricolor vs España: España (ganador); México vs Perú: México (ganador); y Argentina vs Chile: Argentina (ganador). La próxima jornada será este domingo 17 de octubre, en la ciudad de Hermosillo, también en México.

FORMATO DE LA COMPETENCIA

Se trata de cinco jornadas con un formato que enfrentará a todos contra todos: los cuatro equipos que más puntos sumen, avanzarán a semifinales. Además, tendrá tres rondas: 1 vs. 1, donde se entregarán 1.000 puntos, 2 vs. 2, en la que se repartirán 1.500 puntos, y 3 vs. 3, donde entrarán en juego 2.000 puntos. El único requisito que deberán cumplir todos los equipos es que participe, al menos, una mujer por lado.

¿CÓMO ESTÁN CONFORMADOS LOS EQUIPOS?

México: Azcino, Rapder, Lobo Estepario y Karey.

España: Chuty, Skone, Sara Socas y Gazir.

Argentina: Stuart, Mecha, Saga y Klan.

Chile: KMC, Kaiser, Nitro y Teorema.

Perú: Jaze, Jota, Nekroos y Maricielo.

Tricolor (Colombia y Venezuela): Marithea, Valles-T, Lancer Lirical y Letra.

¿QUÉ PASÓ EN LA PRIMERA FECHA?

España vs. Tricolor

En la primera fecha del torneo, Gazir se midió ante Valles-T. El asturiano llegó en un nivel insuperable, y se hizo con la victoria para darle los primeros puntos a su plantel, correspondientes a esa ronda mano a mano.

Posteriormente, en duplas salieron Chuty y Sara Socas para España, ante Letra y Marithea por el Team Tricolor. Mostrando una gran cantidad de recursos, Marithea destacó ampliamente en la batalla.

Para cerrar la lucha, Skone, Chuty y Gazir se colocaron frente a Valles-T, Letra y Lancer Lirical. Demostrando por qué tienen el rótulo de favoritos, el equipo ibérico se llevó el triunfo.

Argentina vs. Chile

En la previa era uno de los enfrentamientos que generaba mayor expectativa en el público. Con una creciente energía, en el enfrentamiento inicial se midieron cara a cara Klan y Teorema. El chileno logró llevarse el triunfo tras un gran papel.

Mecha y Saga fueron los que salieron al frente para enfrentarse ante Nitro y KMC en el segundo round. Durante el cruce, las MCs femeninas fueron quienes destacaron. El jurado dio una réplica, la cual decidieron dirimir Mecha y Nitro.

De fondo salieron Mecha, Stuart y Klan ante Nitro, Teorema y Kaiser. De pronóstico reservado, las rimas punzantes fueron una constante en todos los freestylers. Arma habitual, la energía combativa se adueñó del escenario y se tuvo que ir a una réplica entre Stuart y Kaiser para definir un ganador.

México vs Perú

Siendo la última batalla de la jornada, México y Perú se enfrentaron con la expectativa del público a cuestas. Con los locales como favoritos, en primera instancia se vieron frente a frente Aczino y Jaze. Reeditando su enfrentamiento de octavos de la Final Internacional de Red Bull Batalla 2018, el mexicano sacó provecho de su ingenio y logró que los jueces lo vieran vencedor por sobre el peruano.

En la siguiente batalla chocaron las parejas de Rapder y Karey (México), ante Nekroos y Maricielo (Perú). Con rimas incisivas y un alto nivel de las mujeres, el 4x4 es digno de un video recopilatorio. Tras la votación de los jueces, la lucha se la volvió a llevar México.

Para cerrar la primera fecha, se midieron las ternas conformadas por Lobo Estepario, Rapder y Aczino para los locales, ante Jota, Jaze y Nekroos por parte de la visita. Con el peso de tener a Aczino en su esquina, el team México se llevó también la lucha.

¿CÓMO QUEDÓ LA TABLA TRAS LA PRIMERA FECHA?

1°) México – 5500 puntos

2°) Argentina – 4000 puntos

3°) España – 4000 puntos

4°) Tricolor – 1500 puntos

5°) Chile – 1500 puntos

6°) Perú – 0 puntos

FECHA 2: ¿CUÁLES SON LOS ENFRENTAMIENTOS?

La próxima ronda pertenece a la fase de grupos, por lo que los equipos tendrán un solo enfrentamiento.

México vs. Chile

España vs. Perú

Team Tricolor vs. Argentina

GOD LEVEL 2021: DÓND VER Y HORARIOS

Este evento se podrá ver, en vivo y online, en el canal de Red Bull.

-México, Perú, Colombia y Ecuador: 17:00h

-Estados Unidos , Venezuela y Bolivia: 18:00h

-Chile, Argentina y Uruguay: 19:00h

-España: 00:00h