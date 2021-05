Conforme a los criterios de Saber más

Desde que Gladys Zender ganó el Miss Universo 1957, ninguna peruana había llegado tan lejos en el certamen como sí lo hizo, el último domingo 16 de mayo, Janick Maceta. Ella, a sus 27 años, fue reconocida como segunda finalista del certamen; evento que finalmente ganó la mexicana Andrea Meza.

La modelo e ingeniera de sonido se siente orgullosa de este resultado y celebra el haber podido alegrar el corazón de los peruanos, pero que también su voz sea escuchada en el mundo.

¿Qué opinas del triunfo de Miss México?

Le ofrecí mis más sinceras felicitaciones a Andrea porque es mi amiga, he compartido con ella estos momentos de competencia, nos hemos reído mucho (...) He visto muchos comentarios negativos hacia los resultados, mucho bullying, quiero que entiendan que todos merecemos respeto y el trabajo que existe detrás de cada reina va más allá de un concurso, de una corona.

Has hecho historia al quedar como segunda finalista en el certamen. ¿Qué representa esto para ti?

Es un orgullo, tantos años que no clasificábamos al top 5, tantos años que una peruana no tenía la oportunidad de agarrar un micrófono y poner en los ojos del mundo a todos los peruanos, ser la cara del Perú, sobre todo en este año del bicentenario.

¿Qué busca la organización Miss Universo en sus reinas actualmente?

Busca líderes, reinas que rompan esos estereotipos, esas etiquetas que nos impone la sociedad, y busca también que podamos tener una opinión, ser escuchadas y que no tengamos miedo. Somos embajadoras de todo el país, el hecho de pararme en el escenario y dar lo mejor no solamente ha sido para poder llevarles una alegría a los peruanos, también para ser escuchada.

Precisamente tu mensaje estuvo orientado a las víctimas de abuso. ¿Detrás de esta respuesta hubo mucho análisis?

Tenía que hacerlo porque no era por mí, yo soy la heroína de mi propia historia, yo sé exactamente cómo funciona el sistema y lamentablemente el hecho de que no existan las Cámaras Gesell, les quita a los niños la oportunidad de dar su testimonio solo una sola vez, como debe ser para que el proceso sea menos traumatizante. Lo que nosotros queremos es evitar el proceso de revictimización. Y el hecho de que esté en el Miss Universo y haya podido tocar ese tema es porque Dios lo quiso así.

¿Qué fue lo más duro que viviste en el certamen?

Quizás, no dormir. Tener que llegar a las once de la noche a ordenar mi maleta levantarme, luego, a las 4:30 a.m.. Soportar el dolor corporal, los cortes, el no sentir los pies por el cansancio.

Desde hace tres años radicas en Manhatan, ¿a qué te dedicas allá?.

Trabajo como asistente de ingeniera de audio en el Manhattan Center, me costó mucho conseguir ese trabajo, me gusta, es una bendición poder vivir del arte, de la pasión por la música, que la tengo desde muy pequeña. Estoy trabajando con Renzo Tipacti:, es peruano, le hice la producción de su videoclip, de su álbum, ya está listo para lanzar.

¿Es verdad que también quieres hacer televisión?

Claro, por qué no, estoy esperando propuestas. Si se me presenta la oportunidad de estar en TV, yo feliz, porque de algo tengo que vivir. Quizás en la televisión internacional en cadenas latinas.

¿Cuándo vuelves a Perú?

Llego la próxima semana a Perú, lo más probable es que esté viajando constantemente, me encantaría ser la imagen de Promperú y sacar pecho por todos los peruanos porque nos merecemos tener exposición en todo el mundo.

¿Cómo representante de la belleza peruana qué opinas del momento político que vivimos?

Es preocupante, quiero incentivar a todos a que voten, muchas personas no fueron a votar y en estas elecciones eso no debe ocurrir.

