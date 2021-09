Conforme a los criterios de Saber más

Su primera reacción fue de incredulidad. Hasta pensó que los resultados médicos podrían pertenecer a otro paciente. Sin embargo, nuevos exámenes corroboraron que Olga Zumarán padece de cáncer de cuello uterino, el segundo tipo de esta enfermedad que es más frecuente en las mujeres. “Lo primero que se me cruzó por la mente fue la idea de la muerte. Pensaba en cuánto tiempo podía quedarme de vida, podrían ser algunos años o solo meses”. Los temores iniciales fueron rápidamente calmados por la doctora que la atendió, pues la enfermedad se encuentra en etapa inicial y está focalizada. El procedimiento, en el caso de la ex reina de belleza, es someterse a una cirugía y evitar que las células cancerosas despierten. Más tranquila y con toda la fortaleza que le da la fe, la actriz nos da su testimonio.

¿Cuándo se enteró de que padece de esta enfermedad?

El 31 de agosto como resultado de mi papanicolaou, que me lo hago todos los años. En el 2020 no pude hacérmelo porque la clínica donde acudo estaba cerrada debido a la pandemia. Todo era Covid-19. Este año, por fin me atendieron, pero no me decían claramente lo que pasaba. El doctor solo me hacía dibujos y daba vueltas al tema. Hasta que por fin me dijo que los resultados de la revisión no eran buenos. Me mandaron a verme con un ginecólogo oncólogo porque en esa clínica no había un especialista.

¿Y a dónde acudió para confirmar el diagnóstico?

Contacté con las doctoras con las que colaboro en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) y felizmente me ayudaron. Me mandaron a hacer dos biopsia y otros exámenes de riesgo quirúrgico. El martes 7 de este mes el diagnóstico salió positivo y ahora debo someterme a una histerectomía. Luego es probable que reciba radioterapia. Felizmente tengo seguro y puedo atenderme en el hospital Rebagliati donde hay muy buenos oncólogos.

Muchos creen que el cáncer solo se padece por herencia. ¿Usted tiene antecedentes familiares de esta enfermedad?

Nadie en mi familia ha padecido de este tipo de cáncer ni ningún otro. Mi madre murió de un infarto, al igual que mi abuelo. Es cierto que muchas mujeres se hacen los chequeos porque ya tienen historia familiar con la enfermedad, pero no siempre es hereditario. Sí he conocido a muchas personas que han tenido cáncer de mama debido a mi estrecha relación con el INEI. Además, soy viuda de un médico que tuvo leucemia, así que siempre he estado cerca a esta enfermedad. Pero cuando me enteré no lo podía creer. Estoy, felizmente, en estadio I. Muchas mujeres me han dicho que supieron que tenían cáncer luego de que algo fuerte les pasó. La muerte del hijo o del esposo, por ejemplo, de alguna forma hizo que esta enfermedad se desencadenara en ellas.

¿Y a usted le pasó algo similar?

A mí esto de la pandemia me afectó. A eso se sumó que mi única hija se irá del país a estudiar fuera y me quedaré sola en casa. Eso y alguno que otro problemita personal. Creo que todo esto influyó en mi estado emocional. Algo sospechaba porque desde el 2018 me he estado guardando algunas cosas dentro mío, por eso pienso que todo lo que he vivido en los últimos años ha ido mermando mi salud.

¿Cuál es su mayor temor?

Dejar sola a mi hijita y tener secuelas. Me han dicho que mi operación probablemente será con corte no con láser. Espero que esto no pase a mayores. Ya me hice un descarte en los senos con una mamografía y ecografía, hay que hacerse las dos cosas juntas, y he salido bien. También he preguntado si en mi caso el cabello se me caerá. Dicen que no, pero hay que ver.

¿Algún mensaje para ayudar a tomar conciencia de esta enfermedad?

A las mujeres que piensan que el cáncer no les va a tocar les digo que la prevención es importante. No se confíen y háganse sus chequeos anuales. Esto es real y yo lo estoy viviendo. A las que ya tienen esta enfermedad avanzada les pido encomendarse a dios porque eso les dará tranquilidad y fortaleza. Les digo también que los milagros existen. Yo creo en ellos.





