Con el verano, las ganas de disfrutar del mar se multiplican. En esta época llega también la oportunidad de experimentar nuevas sensaciones. Una divertida opción es la práctica del surf, el popular deporte que tantas medallas le ha dado al Perú. Para aquellos que buscan aprender cómo dominar las olas el renovado Asia Park ofrece una adrenalínica variante sobre la tabla: el flowboarding o práctica del surf en una ola artificial.

NAVEGAR SOBRE LAS OLAS

Asia Park es el único parque temático con una ola flowboarding en el país. La historia de este deporte, que desde hace más de una década causa furor en el mundo, se remonta a finales del siglo XX y es una combinación de surf, skate y snowboard. Fue ideado por el estadounidense Tom Lochtefeld, quien diseñó un espacio donde la fuerza del agua fluye a 50 kilómetros por hora. A esa velocidad los más osados intentan montarse o surfear sobre las llamadas “sheet waves”. Una vez dominada la corriente de agua, se pueden llevar a cabo trucos básicos, así como profesionales.

Además de aprender a surfear de manera segura y brindar clases de paddle, kitesurf, kayak, windsurf, etc., se suma a la diversión en este parque de entretenimiento el desafío de destrezas en el bungee jumping o puenting, recorridos en BMX y el duro entrenamiento del crossfit. Otras actividades complementarias son las cuatrimotos, juegos de realidad virtual e inflables. Las variadas opciones gastronómicas, el lounge bar, los shows de stand up comedy, el espectáculo de los DJ en vivo y las sunset sessions convierten este espacio en una buena opción para pasar un día diferente con los amigos y la familia.

MÁS INFORMACIÓN

Asia Park (altura del km 97,5 de la Panamericana Sur, Boulevard de Asia). De martes a jueves, de 10 a.m. a 10 p.m.; viernes y sábado de 10 a.m. a 1 a.m.; domingos, de 10 a.m. a 11 p.m. Detalles y precios en www.asiapark.pe o en el fanpage.

LO QUE SE VIENE