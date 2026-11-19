El dólar estadounidense cerró con un fuerte avance frente al peso colombiano este jueves 19 de noviembre de 2026 y superó la barrera de los $3.400, después de registrar una subida de $84 durante la jornada. La divisa terminó las operaciones alrededor de $3.440 pesos colombianos, frente a los $3.356 del miércoles, en un movimiento que elevó la cotización del dólar en el mercado cambiario local.

La jornada también estuvo marcada por la diferencia entre el precio de mercado al cierre y la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para este jueves fue certificada en $3.326,96 pesos por dólar por la Superintendencia Financiera de Colombia. Este indicador oficial sirve como referencia para múltiples operaciones financieras, aunque no necesariamente coincide con el valor al que una persona compra o vende dólares en una casa de cambio.

¿A cuánto cerró el dólar hoy en Colombia?

El dólar terminó la jornada de este jueves 19 de noviembre alrededor de los $3.440 pesos colombianos, según los reportes del cierre del mercado cambiario.

Indicador Valor Dólar al cierre del mercado $3.440 COP Cierre anterior $3.356 COP Variación diaria +$84 COP Variación porcentual +2,50% TRM vigente este jueves $3.326,96 COP Fecha Jueves 19 de noviembre de 2026

El precio de cierre del mercado y la TRM son referencias diferentes. Mientras el primero refleja el comportamiento de la cotización durante la sesión, la segunda corresponde a un indicador calculado y certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia con base en operaciones del mercado cambiario.

¿Subió o bajó el dólar en Colombia este jueves 19 de noviembre?

El dólar subió $84 pesos colombianos respecto al cierre del miércoles 18 de noviembre, cuando la divisa estadounidense terminó en $3.356. Con el avance de este jueves, la cotización llegó a $3.440, lo que representa un incremento aproximado del 2,50% en una sola jornada.

Fecha Precio de cierre Miércoles 18 de noviembre $3.356 COP Jueves 19 de noviembre $3.440 COP Variación +$84 COP Variación porcentual +2,50%

La subida llevó nuevamente al dólar por encima de los $3.400 pesos colombianos. El comportamiento de la divisa estuvo entre los movimientos seguidos por el mercado financiero durante la sesión, en medio de factores económicos nacionales e internacionales.

¿Cuánto valen 100 y 1.000 dólares en pesos colombianos?

Con el dólar a $3.440 pesos colombianos al cierre del mercado del jueves 19 de noviembre, estas son las equivalencias de distintas cantidades de dólares estadounidenses:

Dólares Equivalencia en pesos colombianos US$1 $3.440 COP US$10 $34.400 COP US$50 $172.000 COP US$100 $344.000 COP US$500 $1.720.000 COP US$1.000 $3.440.000 COP US$5.000 $17.200.000 COP US$10.000 $34.400.000 COP

Estos valores son conversiones matemáticas con base en el precio de cierre reportado. Las casas de cambio, bancos y operadores financieros pueden aplicar cotizaciones diferentes, así como márgenes o comisiones, por lo que el monto final de una operación puede variar.

¿Cuál fue la TRM del dólar en Colombia este jueves 19 de noviembre?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente este jueves 19 de noviembre de 2026 fue de $3.326,96 pesos colombianos por dólar, de acuerdo con los datos oficiales publicados por el Banco de la República y certificados por la Superintendencia Financiera de Colombia.

La TRM aumentó $17,41 respecto a los $3.309,55 del día anterior, equivalente a una variación aproximada del 0,53%.

Fecha TRM Miércoles 18 de noviembre $3.309,55 Jueves 19 de noviembre $3.326,96 Variación +$17,41 Variación porcentual +0,53%

La TRM no debe confundirse con el precio de compra o venta en las casas de cambio. Es una tasa de referencia oficial que se calcula con base en operaciones de compra y venta de dólares realizadas por intermediarios autorizados en el mercado cambiario colombiano.

¿Dónde consultar el precio oficial del dólar en Colombia?

La cotización oficial de referencia puede consultarse en los canales de la Superintendencia Financiera de Colombia y del Banco de la República, instituciones que publican información sobre la TRM y el mercado cambiario.

La TRM vigente el jueves 19 de noviembre fue de $3.326,96 por dólar. El cierre del mercado, reportado en $3.440, mostró un avance más pronunciado de la divisa estadounidense durante la sesión.