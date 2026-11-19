Hay situaciones donde debemos recibir órdenes de un superior para cumplir un objetivo. Algunos lo perciben como algo natural, pues es parte de sus funciones, pero existen individuos que les genera desagrado. Ese comportamiento tiene un importante significado en la psicología que me gustaría compartirlo contigo en los siguiente párrafos.

Posiblemente te sientas identificado al respecto. Te genera molestia cuando tu jefe laboral o el encargado de un trabajo grupal te diga qué debes hacer. En ese momento, puedes hacerte la pregunta: “¿Por qué recibo órdenes?“.

No eres el único o la única; miles de personas pasan por esta situación. En ese sentido, los expertos en psicología tienen una postura al respecto que captará tu atención.

Muchas personas coinciden que esta incomodidad surge mayormente en el entorno laboral. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que les desagrada recibir órdenes

Los especialistas en salud mental consideran que muchas personas presentan esta incomodidad al creer que la otra parte tiene poder sobre ellas; en términos simples, son conscientes de la cuestión de jerarquía y no la toleran.

Es así que desarrollan mayores niveles de estrés. De hecho, un estudio realizado por investigadores de Harvard y Stanford en el 2012 evidenciaron que los líderes en general presentan menos preocupación a comparación de quienes trabajan para ellos.

Por su parte, el portal Zeitschrift fur Psychologie consideró que esta actitud se relaciona con la reactancia, un estado motivacional no tolerable que suele aparecer en situaciones donde nuestra libertad de elegir es vulnerable.

Esta incomodidad se trata de un intento de demostrar que la persona aún mantiene su libertad. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / krukphoto.com

Cuando la persona experimenta dicha sensación, es posible que presente irritación, ira o, en ciertos casos, llevar la contraria a lo que se solicitó solo en su intento de demostrar que aún cuenta con autonomía.

Existe un punto interesante ofrecido por los especialistas de psicología: gran parte de las personas que presentan esta actitud se debe a las expresiones aplicadas por sus superiores, tales como “debes”, “tienes que” o “hazlo porque sí”.

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