En “Olympo”, vemos todo lo que un grupo de jóvenes deportistas está dispuesto a hacer para llegar lejos en la competencia. Si bien, se requiere esfuerzo y disciplina, algunos pueden recurrir a prácticas antideportivas, como lo iremos descubriendo mientras vemos la serie española que está disponible en Netflix. Para dar vida a estos muchachos, los actores se sometieron a estrictas rutinas con el fin de desempeñarse de forma óptima en las grabaciones, algo que sabe muy bien Clara Galle, quien interpreta a Amaia, una experta en nado sincronizado que entrena en un centro de alto rendimiento. Si quedaste fascinado con su papel, te damos a conocer cómo lucía la actriz antes de que interprete este protagónico y cómo fue su transformación.

Amaia esforzándose para mantenerse como la mejor en el centro de alto rendimiento en "Olympo" (Foto: Zeta Studios / Netflix)

ANTES Y DESPUÉS DE CLARA GALLE PARA INTERPRETAR A AMAIA EN “OLYMPO”

Clara Galle es una actriz y modelo española que antes de formar parte de este proyecto, ya se había convertido en un rostro conocido por las películas “A través de mi ventana”, “A través del mar” y “A través de tu mirada”, así como las series “El internado: Las Cumbres” y “Ni una más”. Si prestamos atención a sus apariciones, ella de por sí ya poseía un buen estado físico y una gran figura, pues le gusta hacer ejercicios y mantenerse activa, pero tras ser convocada para “Olympo” no dudó en someterse a otro tipo de rutinas para tener el porte de una nadadora profesional.

Aunque ya tenía una buena figura, ella se preparó para convertirse en una gran nadadora (Foto: Clara Galle / Instagram)

Es así como decidió transformar y desarrollar el tren superior de su cuerpo, el cual incluye los músculos del pecho, espalda, hombros, brazos y abdomen con el propósito de mejorar la fuerza, la estética y el rendimiento.

La actriz trabajó el tren superior de su cuerpo para "Olympo" (Foto: Clara Galle / Instagram)

En una entrevista que publicó Vogue de España, Galle mencionó que su rutina para la serie se centró en el nado sincronizado y los ejercicios de hipertrofia, los cuales entrenaba cinco días a la semana. Aunque al principio se enfocó en ellos, posteriormente comenzó a equilibrarlos con los ejercicios en el gimnasio.

Las rutinas de ejercicios dieron sus frutos y marcó sus brazos (Foto: Clara Galle / Instagram)

La actriz ya tenía un cuerpo atlético desde antes (Foto: Clara Galle / Instagram)

Una vez que concluyeron las grabaciones, Clara contó que le fascinó tanto los ejercicios y los beneficios para su salud que continúa con ellos. “Ahora tengo los brazos más musculosos y realmente me encanta y es algo que estoy manteniendo por decisión propia. Yo soy una persona muy atlética, pero es curioso que cuando alguien lo señala, recién todo el mundo se da cuenta, pero yo tenía un cuerpo atlético desde antes. Es verdad que he metido mucho gimnasio, bastante hipertrofia y he vuelto a aprender a comer”, indicó.

Asimismo, recalcó la importancia del descanso tras ejercitarse, pues lo considera necesario e importante para que sus músculos tengan un periodo de recuperación y no se lesione.

En otra entrevista en el programa “La Revuelta”, la actriz reconoció que le gusta cómo se ve actualmente gracias a la rutina que hizo durante su preparación para dar vida a Amaia en “Olympo”.

