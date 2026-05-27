Si pediste asilo en Estados Unidos, a partir del 29 de mayo de 2026 hay un cambio que no puedes ignorar: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) empezará a cobrar una tarifa anual obligatoria para mantener tu caso activo. Este cobro puede parecer “solo otro pago más”, pero no lo es; pues si no lo haces a tiempo, tu solicitud de asilo y hasta tu permiso de trabajo pueden verse seriamente afectados. En esta nota te explicamos qué consecuencias podrías enfrentar si la dejas pasar y cómo hacer el respectivo pago paso a paso.

Cabe recordar que el 28 de abril de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la regla final provisional de la Ley H.R.1 (One Big Beautiful Bill Act), mediante la cual el gobierno de EE.UU. implementó un monto anual obligatorio para los solicitantes de asilo mientras su caso esté pendiente.

Tu caso se asilo puede ser cerrado por parte de USCIS si no cumples con la nueva regla para el pago de la tarifa anual de $102. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

LA TARIFA ANUAL DE ASILO DESDE EL 29 DE MAYO

El monto vigente para el año fiscal 2026 es de 102 dólares anuales (ajustado por inflación respecto a la cifra original de US$100). Se trata de un pago adicional, aparte de cualquier otra tasa migratoria, y se exige cada año mientras el trámite siga abierto.

Deben pagarla las personas extranjeras con una solicitud de asilo pendiente, en general mientras el caso esté activo ante USCIS.

¿QUÉ PASA SI NO SE PAGA LA TARIFA ANUAL DE ASILO ANTE EL USCIS?

Si no pagas la Tarifa Anual de Asilo (AAF) dentro del plazo de 30 días desde la notificación, USCIS puede rechazar automáticamente tu solicitud de asilo y cerrar definitivamente el caso. Al cerrarse el expediente, se pierden todos los derechos ligados a esa solicitud, incluyendo:

Cancelación inmediata del permiso de trabajo derivado del asilo.

Rechazo de cualquier Formulario I‑765 (autorización de empleo) que esté pendiente y que se base en ese caso de asilo.

Si además no tienes otro estatus legal en Estados Unidos, el gobierno puede iniciar o continuar un proceso de deportación (removal proceedings).

Si tu caso es rechazado por falta de pago y quieres volver a pedir asilo, tendrías que iniciar un nuevo trámite, presentar otra vez el Formulario I‑589 y pagar las tarifas de ese nuevo caso.

Por tal motivo, se recomienda que cuando recibas una notificación sobre la tarifa anual, debes verificar la fecha límite y hablar con un abogado o una organización de apoyo a solicitantes de asilo antes de dejar pasar el plazo.

“En un esfuerzo por cumplir con el mandato legal que obliga a DHS a exigir el pago de la AAF, la regla final provisional establece consecuencias específicas para los extranjeros que no paguen la AAF oportunamente. Si un extranjero no paga la AAF en los 30 días posteriores a la notificación, USCIS rechazará su solicitud de asilo pendiente. Si el extranjero no tiene estatus legal en Estados Unidos, USCIS además iniciará procedimientos de remoción contra el extranjero”, se lee en el comunicado de la agencia.

USCIS estableció una tarifa anual de asilo (AAF) de $102 para el año fiscal 2026, aplicable a casos pendientes por más de un año (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

OTRAS ACTUALIZACIONES QUE DEBES TENER EN CUENTA

USCIS también está haciendo otros cambios relacionados con la H.R.1 (Ley de Reconciliación) que debes tener en cuenta:

Si envías el Formulario I‑589 de asilo y te lo rechazan porque está mal presentado, la agencia se quedará con la tarifa de envío y no te la devolverá.

Para las personas con Estatus de Protección Temporal (TPS), el permiso de trabajo ya no se dará por periodos largos: durará solo un año como máximo, o hasta que termine la designación de TPS, lo que ocurra primero.

En el caso del Formulario I‑102 (para reemplazar o pedir por primera vez el documento de entrada‑salida de no inmigrante), la nueva regla fija una tarifa mínima de 24 dólares, aparte de otros pagos que ya apliquen.

Todas estas medidas empiezan a regir el 29 de mayo de 2026. Desde esa fecha, USCIS rechazará cualquier Formulario I‑102 que no incluya la tarifa correcta, tampoco aceptará los Formularios I‑589 de quienes no paguen la tarifa anual de asilo (AAF). “DHS recibirá comentarios del público enviados hasta el 29 de junio de 2026”, se lee.

ASÍ PUEDES PAGAR ONLINE LA TARIFA ANUAL DE ASILO DE USCIS

Sigue los siguientes pasos para pagar online la tarifa anual de asilo de USCIS:

1. Verifica si tienes que pagar este año

Ingresa al portal de pagos/asilo de USCIS (puedes buscar en Google: “USCIS asylum annual fee pay online” o “pagar tarifa anual de asilo USCIS”).

Ten a la mano tu número A (A‑Number) y tu número de recibo del Formulario I‑589 (el aviso que te llegó cuando presentaste la solicitud de asilo).

Ingresa esos datos y revisa qué dice el sistema:

Si ya te toca pagar, verás claramente la opción de pago.

Si aún no es tu turno, aparecerá un mensaje indicando que no se requiere pago por ahora.

2. Inicia el pago en línea

En caso el sistema muestre que debes pagar la tarifa anual:

Haz clic en el botón que aparezca como “Pay”, “Pay and Submit” o similar.

Confirma que el monto sea el correcto (la tarifa anual fijada para este año).

El sistema te llevará a una página de pago segura, la cual está conectada al sistema de pagos del gobierno de EE.UU.

3. Ingresa los datos para el pago

En la pantalla de pago:

- Elige el método: puedes pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o, en algunos casos, con cuenta bancaria (transferencia electrónica).

- Completa la información que te piden:

Nombre del titular de la tarjeta o cuenta.

Dirección de facturación (la dirección asociada a esa tarjeta o cuenta).

Número de tarjeta, fecha de vencimiento y código de seguridad, o los datos de la cuenta bancaria si usas esa opción.

- Revisa todo y confirma el pago.

4. Guarda tu recibo

Al final verás una pantalla de confirmación de pago con un número de seguimiento o Payment Tracking ID / Confirmation Number. Descarga o imprime tu recibo y anota el número de seguimiento.

Guarda ese comprobante con tus otros documentos de inmigración; puede ser importante si en el futuro USCIS pregunta si pagaste o si hay algún error en su sistema.

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