Madrid.- Amazon ha presentado el nuevo Fire TV Stick HD, su dispositivo de ‘streaming’ más portátil hasta la fecha, ya que se trata del más delgado de la marca, con un diseño un 30 por ciento más estrecho que la generación anterior.

La compañía ha desarrollado este nuevo modelo para que pueda transportarse incluso en el bolsillo, y además, está pensado para encajar con mayor facilidad en un puerto HDMI junto a otros enchufes y cables en la parte trasera del televisor, como ha indicado Amazon en un comunicado.

El nuevo Fire TV Stick HD de Amazon está optimizado por alimentación directa a través del USB del televisor, de forma que puede funcionar como otra opción para suministrar energía al dispositivo sin necesidad de un adaptador de corriente independiente.

Más allá de su renovado diseño, un 30 por ciento más estrecho que la generación anterior, este dispositivo ofrece mejoras de velocidad, ya que es más de un 30 por ciento más rápido de media que su precedesor, lo que se traduce en un inicio de las aplicaciónes con menos tiempo de espera.

Por otra parte, Amazon ha adelantado que añadirá un nuevo ajuste de la ‘Match Room’ al Fire TV Stick HD, una función de accesibilidad que facilita ver y navegar por el texto, los menús y el contenido en pantalla.

Una vez activada, la función aumenta el tamaño de elementos pequeños y escala otros más grandes, ofreciendo una experiencia de navegación equilibrada. Además, los usuarios podrán elegir entre varias opciones de tamaño para personalizar y adaptar la experiencia de visualización en función de sus necesidades y preferencias.

El último modelo de Fire TV Stick estará a la venta en España próximamente por un precio de 49,99 euros, aunque aquellos usuarios interesados en el dispositivo pueden registrarse para recibir novedades sobre su lanzamiento.

Además de la presentación del nuevo Fire TV Stick HD, Amazon ha anunciado una nueva actualización a finales de mes para la interfaz de Fire TV, cuyo resideño se produjo el pasado mes de enero con la reconstrucción del código subyacente para que la experiencia sea hasta un 30% más rápida.