WhatsApp sigue añadiendo nuevas funciones a su aplicación de mensajería. Recientemente, puedes usar la inteligencia artificial para encontrar contactos más rápidamente o consultarle todo lo que deseas. Sin embargo, hay un detalle curioso en los Estados.

Resulta que se ha encontrado un método para ver los Estados, fotos o videos de nuestros amigos, y guardarlos en el celular sin necesidad de programas o aplicaciones de terceros. ¿Sabes cuál es la forma más sencilla de descargarlos en WhatsApp?

Recuerda, la otra persona no sabrá que has descargado su Estado. No dejarás ninguna huella ni rastro. Lo mejor de todo es que esa foto o video estará en alta calidad, o sea, en HD.

Cómo ver los Estados de WhatsApp de tus amigos y guardarlos en HD

Abre WhatsApp en tu celular. Ve a los Ajustes de la aplicación. Dirígete a Privacidad y desactiva la opción de Confirmaciones de lectura ..

de la aplicación. Dirígete a y desactiva la opción de .. Anda al estado de tu amigo que quieras guardar. Míralo. Ahora, ve a la carpeta de almacenamiento interno de tu celular.

Navega a Android, Media, com.WhatsApp, WhatsApp, Media . Activa la opción para ver carpetas ocultas. Cuando lo hayas activado, verás un file que dice “Status”.

. Activa la opción para ver carpetas ocultas. Cuando lo hayas activado, verás un file que dice “Status”. Pulsa sobre ella y observarás que están todas las fotos de los estados de WhatsApp de tus amigos. Lo mejor de todo es que no hay necesidad de descargar programas.

Solo debes copiar la foto o video que deseas conservar y ponerlo en la carpeta que más te guste.

WHATSAPP | Asimismo deberás chequear todas las carpetas que te menciono en este tutorial para encontrar los Estados. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Lo mejor de todo es que esos Estados estarán de forma permanente en tu celular. Eso quiere decir que, aunque pasen las 24 horas, no desaparecerán o se borrarán.

En cambio, si haces estos pasos y el Estado ya desapareció de la carpeta oculta de WhatsApp, no se podrán recuperar. Así que tienes que hacerlo lo más rápido posible.