Google está reforzando sus herramientas para dificultar que los estafadores roben la identidad de los usuarios, una medida que llega en un momento clave ante el aumento del fraude digital. El 10 de febrero, la compañía actualizó de forma discreta su herramienta “Resultados sobre ti”. Con este cambio, ahora permite eliminar de los resultados de búsqueda información mucho más sensible, como números de pasaporte, licencias de conducir y números de Seguro Social, además de los datos que ya se podían borrar, como teléfonos, correos electrónicos y direcciones.

Esta decisión no es casual. En 2025, la Comisión Federal de Comercio (FTC) recibió cerca de 3 millones de reportes de fraude, con pérdidas que alcanzaron los 15.9 mil millones de dólares, según datos presentados por la directora asociada Lois Greisman ante el Comité Económico Conjunto.

El robo de identidad puede tener consecuencias graves que van mucho más allá de perder dinero. Los delincuentes pueden hacerse pasar por las víctimas para conseguir empleos, acceder a servicios médicos, reclamar beneficios del gobierno, acumular deudas o incluso involucrarlas en investigaciones criminales.

La medida responde al incremento del fraude digital, que en 2025 generó pérdidas de miles de millones de dólares. (Foto referencial: Freepik)

La nueva función se está implementando de forma progresiva, comenzando con usuarios en inglés en Estados Unidos. Para activarla, se puede ingresar a myactivity.google.com/results-about-you, donde Google ofrece una guía paso a paso para usar la herramienta.

Además, la empresa incorporó una forma más rápida de eliminar imágenes explícitas publicadas sin consentimiento.

“Entendemos que eliminar contenido existente es solo parte de la solución”, señaló Google en una publicación de blog. “Para una mayor protección, el nuevo proceso le permite optar por medidas que filtrarán de forma proactiva cualquier resultado explícito adicional que pueda aparecer en búsquedas similares”.

Google también añadió una opción más rápida para borrar imágenes íntimas sin consentimiento. (Foto: GREG BAKER / AFP)

Ahora, los usuarios solo deben hacer clic en los tres puntos de una imagen, seleccionar “eliminar resultado” y luego indicar “muestra una imagen sexual mía”.

Estas funciones están disponibles para mayores de 18 años, mientras que para menores se debe completar un formulario específico, tras lo cual el sistema inicia el proceso de revisión de inmediato.

Consejos para proteger tu información personal

Activa siempre la autenticación de dos factores (2FA) en todas tus cuentas importantes (correo, bancos y redes sociales), pues esto añade una capa extra de seguridad que impide el acceso aunque alguien robe tu contraseña. Asimismo, utiliza un gestor de contraseñas para crear claves únicas y complejas, evitando repetir la misma palabra clave en distintos sitios.

Mantente alerta ante el phishing, que son correos, mensajes de texto o llamadas que fingen ser de empresas legítimas para robar tus datos. Nunca hagas clic en enlaces sospechosos ni descargues archivos de remitentes desconocidos. Verifica siempre la identidad de quien te contacta a través de los canales oficiales de la institución antes de proporcionar información sensible.

Mantén el software de tus dispositivos actualizado, ya que estas versiones suelen incluir parches contra nuevas vulnerabilidades. Además, evita realizar transacciones bancarias o compras online conectado a redes Wi-Fi públicas, ya que son fáciles de interceptar. En su lugar, utiliza tus datos móviles o una conexión VPN segura.

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