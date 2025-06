Estás revisando tu correo o navegando en el celular cuando aparece algo extraño: un mensaje para restablecer tu contraseña, a pesar de que tú nunca lo pediste. Puede haber llegado por correo electrónico, mensaje de texto o incluso por una app de autenticación. A simple vista parece real y viene de una plataforma que conoces, pero algo no encaja.

Recibir un aviso inesperado para cambiar tu contraseña puede ser una señal de alerta. A veces es una advertencia real de que alguien intenta entrar a tu cuenta. En otros casos, es un intento de estafa para que hagas clic en un enlace falso. De cualquier forma, lo importante es actuar rápido, porque tu información personal podría estar en riesgo.

Según Fox News, hay varias razones por las que podrías recibir estos mensajes sin haberlos solicitado. Un hacker podría estar probando contraseñas robadas para ver si alguna funciona. También podría ser una técnica de phishing: envían correos falsos para que entres en una página trampa y entregues tus datos. O quizás es un ataque automatizado con bots, que prueban miles de contraseñas en diferentes servicios.

Recibir un aviso inesperado para cambiar tu contraseña puede ser una señal de alerta. Los hackers pueden estar intentando ingresar a tu cuenta. (Foto referencial: Freepik)

Incluso si usas autenticación en dos pasos, recibir una alerta en tu app sin haber hecho nada indica que alguien ya tiene tu contraseña y está intentando entrar. Si de pronto dejas de recibir mensajes de texto o ves alertas sospechosas por SMS, podrías estar ante un intento de robo de número telefónico (SIM swap).

Para saber si el mensaje es legítimo o parte de un intento de fraude, fíjate en algunos detalles. Si te llega por correo electrónico, verifica si tú lo solicitaste. Si es por mensaje de texto, no sigas ningún enlace. Si aparece en tu app de autenticación, es muy probable que alguien esté tratando de ingresar en ese momento. En todos los casos, el objetivo es el mismo: obtener acceso a tu cuenta.

Si recibes uno de estos mensajes, no lo ignores. Lo principal es no hacer clic en ningún enlace del mensaje. En lugar de eso, entra directamente al sitio oficial desde el navegador o app y revisa tu cuenta. Luego, revisa el historial de inicio de sesión, ya que muchas plataformas permiten ver desde dónde y con qué dispositivo accediste. Si ves algo raro, como una ubicación desconocida, podría haber un problema. Después, cambia tu contraseña, incluso si no notas nada extraño. Usa una que sea larga, única y difícil de adivinar. Si puedes, utiliza un gestor de contraseñas. También escanea tu dispositivo con un antivirus confiable y reporta el incidente si sospechas que es phishing.

Si recibes uno de estos mensajes, no lo ignores. Lo principal es no hacer clic en ningún enlace del mensaje. (Foto referencial: Freepik)

Para reducir la cantidad de mensajes de este tipo, asegúrate de no cometer errores al ingresar tu usuario o contraseña, ya que eso puede activar avisos automáticos. Revisa la lista de dispositivos autorizados en tus cuentas (como Microsoft, Gmail o Yahoo) y elimina los que no reconozcas. Otra opción es filtrar este tipo de mensajes como spam, aunque deberás revisarlos si en algún momento tú mismo solicitas un restablecimiento. Finalmente, si usas VPN, intenta configurar una IP estática, ya que las IP cambiantes pueden generar alertas innecesarias.

Aunque este haya sido un caso aislado, mejorar tu seguridad digital es clave. Usa contraseñas únicas, activa la autenticación en dos pasos, instala un buen antivirus, mantén tu software actualizado y protege tu conexión con una VPN. Además, considera usar servicios que eliminan tu información personal de sitios públicos si notas que estás recibiendo muchos mensajes sospechosos. Como señala un experto citado por Fox News: “La ciberseguridad ya no es solo para expertos. Es parte de la vida diaria”.

Aunque crear una contraseña que incluyan mayúsculas, números o símbolos puede ser molesto, lo cierto es que estos requisitos existen para evitar los ataques de los ciberdelincuentes. (Foto referencial: Freepik)

Cómo hacer una contraseña segura

Según Kaspersky, para crear una contraseña segura debes enfocarte en la longitud y la variedad. Una contraseña robusta debe tener al menos 8 caracteres, idealmente más de 12, y combinar mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Evita usar información personal fácil de adivinar como nombres, fechas de nacimiento o palabras comunes.

Una buena estrategia es pensar en una frase que sea significativa para ti pero difícil de adivinar para otros, y luego modificarla añadiendo números y símbolos de forma no obvia. También es crucial no reutilizar contraseñas en diferentes sitios web o servicios, ya que si una cuenta se ve comprometida, las demás también podrían estarlo.

Finalmente, considera usar un administrador de contraseñas. Estas herramientas pueden generar contraseñas complejas y únicas para cada cuenta, almacenándolas de forma segura para que tú solo tengas que recordar una contraseña maestra.