En algunas ocasiones cuando sales de casa con prisa o tienes una jornada larga sin enchufes cerca, lo primero en lo que piensas es cómo hacer que el smartphone dure lo máximo posible sin limitar el uso haciendo llamadas o enviando mensajes importantes por WhatsApp; sin embargo, si solemos realizar prácticas que dañen la batería, esto es cada vez más complicado. Hoy te explico cómo los tiempos de carga prolongados pueden afectar la continuidad de las actividades diarias y las condiciones en las que se realiza la carga. Para esto, es bueno conocer la regla del 20-80, algo que traerá más de un beneficio a tu equipo.

Aplica la regla del 20-80

Maximizar la carga rápida es útil porque te permite recuperar mucha energía en poco tiempo, algo clave en tu día a día. Lo ideal es usarla sobre todo entre el 20% y el 80% de batería, porque en ese rango la recarga es más eficiente, genera menos estrés en las celdas y se reduce el tiempo conectado al cargador, ¿qué significa?.

Las baterías cargan más rápido cuando se mantienen en rangos intermedios de capacidad, mientras que el tramo final hasta el 100% toma más tiempo y genera mayor desgaste. Por ello, existe la regla del 20-80, la cual indica que, lo más ideal, es cargar el equipo cuando se encuentre entre el 20% y el 80% de su carga máxima. De esta manera, se reduce el tiempo conectado al cargador y se prolonga la vida útil de la batería.

Por eso se recomienda no dejar que baje siempre de 20% ni cargarlo al 100% de forma constante, reservando la carga completa para viajes, días muy largos o cuando sabes que no podrás enchufarlo en muchas horas.

Cuidar la batería significa alargar la vida útil del smartphone y evitar tener que cambiar de equipo antes de tiempo. (Foto: vivo)

Claves para maximizar la carga rápida y cuidar la batería

Si bien la tecnología de baterías ha evolucionado, la velocidad de recarga no depende solo del equipo, sino también de los hábitos de uso y de las condiciones en las que se realiza la carga. Jhair Olave, especialista de entrenamiento de vivo Smartphones, brinda algunas recomendaciones clave para reducir el tiempo de recarga del dispositivo y, a su vez, conservar mejor la vida útil de la batería:

Desactivar las actualizaciones automáticas de aplicaciones

Las actualizaciones automáticas permiten que varias apps se descarguen e instalen en segundo plano, lo que mantiene activo el procesador y la conexión a Internet, aumentando el consumo de energía durante la carga. Para evitarlo, se puede ingresar a la tienda de aplicaciones y cambiar la opción de actualización a modo manual. Al reducir estas tareas en segundo plano, la energía se concentra en la batería y el tiempo de recarga se acorta.

Detener la retroalimentación háptica

La retroalimentación háptica es la vibración que se activa al escribir o al recibir notificaciones, y utiliza pequeños motores internos que consumen energía de forma constante. Esta función puede desactivarse desde el menú de sonido o accesibilidad del equipo. Al omitir estos procesos, el sistema consume menos energía mientras carga y el nivel de batería aumenta.

Ubica superficies frías

Colocar el smartphone sobre superficies blandas como camas, sillones o almohadas impide que el calor se disipe correctamente y eleva la temperatura del equipo. Cuando esto ocurre, el sistema reduce la velocidad de carga para proteger la batería. Por ello, se recomienda cargar el dispositivo sobre superficies frías y rígidas, como mesas de vidrio, cerámica, mármol o metal, que facilitan la disipación del calor y permiten una recarga más rápida y segura.

En resumen, lo mejor es hacer cargas cortas cuando esté por debajo de la mitad, aprovechar la carga rápida en momentos puntuales (antes de salir, entre reuniones, mientras te preparas por la mañana) y usar carga más lenta o “carga optimizada” por la noche para reducir el desgaste. Adoptar estos hábitos de carga permite aprovechar mejor las tecnologías actuales y cuidar el desempeño de la batería en el largo plazo, especialmente en equipos de alta capacidad como el vivo X300 Pro, próximo a llegar al mercado peruano, que incorpora una batería de 6510 mAh y tecnologías de carga rápida 90W FlashCharge y 40W Wireless Charge.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí