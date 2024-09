Uno de los celulares que también llegó a diversos países es el Motorola Edge 50 Pro, un dispositivo que se considera como gama alta y que tiene características que pueden ayudar a muchos a sobrellevar el trabajo. Viene con Android completamente puro. Asimismo viene con audífonos Bluetooth para que no tengas que comprarlos luego de tu inversión. Sin embargo, ¿será bueno? Aquí la review completa.

Esto opino sobre el diseño

El Motorola Edge 50 Pro, al igual que los demás diseños de esta familia, tienden a contar con un cuerpo bastante delgado. Este lleva en su estructura 161.2 x 72.4 x 8.2 mm, este último representa al grosor, mismo que no es para nada incómodo en el bolsillo.

Asimismo, el dispositivo tiene esquinas y un cuerpo redondeado, característicos de la marca, mismos que evitan que se te caiga de las manos cuando lo manipulas. Es fácil trabajar con él con una sola mano. Lo bueno es que viene en un color blanco con un diseño que lo hace ver mármol.

El dispositivo es bastante alargado y cuenta con un chasis estilo mármol. (Foto: MAG)

En la zona trasera no encontramos demasiadas cosas mas que el módulo de cámaras que no sale demasiado del cuerpo del Motorola. Este es tan ceñido que no tambaleará cuando lo coloques sobre la mesa y se caiga al suelo.

Viene con un case de regalo de plástico bastante resistente. A sus laterales se ubican los parlantes con tecnología Dolby Atmos, los de volúmen y el de encendido y apagado, además del puerto USB Tipo-C qure funciona como OTG.

En la fachada se encuentra una pantalla curva bastante estrecha que casi no deja bíseles en la zona superior e inferior del smartphone. Eso sí, puede llegar a molestarte algunos toques fantasmas que existen al tocar las caídas del terminal.

Qué tal es la pantalla

La pantalla del Motorola Edge 50 Pro tiene una relación de aspecto cuerpo de 92%, siendo el que más display tiene para disfrutar tu contenido frente a otros dispositivos que se quedan en 90 a 91%. Esto ayudará a que casi no haya demasiados frames en la zona superior e inferior del panel.

Por otro lado, la frontal viene con la tecnología P-OLED, por lo que todos los colores los verás mucho más encendidos que lo normal. Generando que los negros tengan detalles y los blancos no te cieguen. Incluso, las tonalidades no se ven demasiado frías, por el contrario, casi logran la perfección y es muy similar a la realidad.

La pantalla del Motorola Edge 50 Pro tiene una relación de aspecto cuerpo de 92%. (Foto: MAG)

Esta pantalla es de 6,7 pulgadas y lo mejor es que lleva una tasa de refresco de 144 Hz, para que las animaciones y movimientos de las apps sean mucho más rápidas. Incluso, tiene un brillo máximo de 2.000 nits, por lo que no perderás ningún tipo de notificación cuando te encuentres en la calle.

Puedes ver tus series de YouTube o Netflix a 60 fotogramas por segundo en una calidad de 2160 píxeles, rozando el 4K. El movimiento es interesante dentro de este teléfono, por lo que hay una buena frescura en el tratamiento de la imagen.

La tasa de actualización es de 144 Hz. (Foto: MAG)

Si bien trae Corning Gorilla Glass para la protección de la pantalla, no se ha especificado qué tipo es. Por lo que siempre es bueno colocarle una mica de vidrio o de gel para que lo proteja de rasguños.

Conoce todo sobre el procesador y rendimiento

El Motorola Edge 50 Pro tiene un procesador del 2023. Si bien se lanzó a finales, eso no genera ninguna consecuencia en su desempeño. El dispositivo ejecuta bien las aplicaciones pesadas con el Spandragon 7 Gen 3.

Además, se le integra 512 GB de almacenamiento interno con 8 GB de RAM. Eso sí, puedes extender la memoria RAM para así llegar hasta los 16 GB, aunque no trae la función con la que puede activarse utilizando la inteligencia artificial.

El dispositivo ejecuta bien las aplicaciones pesadas con el Spandragon 7 Gen 3, además de Android 14. (Foto: MAG)

Lo bueno es que trae Android 14 y se podrá actualizar hasta por 3 años. Además, no tiene aplicaciones preinstaladas ni nada por el estilo. Todas las que verás son de Google y, en caso no te gusten, podrás eliminarlas con solo arrastrarla a la papelera.

Por otro lado, en el caso de los videojuegos, hubo un pequeño traspié con Fortnite. No ejecutaba de la manera más fluida posible en principio, pese a que descargué todos los componentes en HD. A pesar de que solo tienes como máximo los 30 fps en calidad media, durante la prueba se vieron algunos parones. Aunque eso no generó que pierda la partida o no me permita atacar al enemigo. Fue fácil dominarlo. Además deberás tener un poco de cuidado ya que hay unos toques fantasmas que pueden hacerte perder la partida.

En Fortnite no ejecutaba de la manera más fluida posible en principio, pese a que descargué todos los componentes en HD. (Foto: MAG)

Mientras que en el caso de Genshin Impact, el videojuego fue mucho más ligero en movimiento. No notarás ápice de pixelización ni mucho menos algún tipo de desfase entre pantalla y audio. Estaba bien calibrado y los colores se ven bastante encendidos. Además, podías lanzar los hechizos sin que te termines mareando al atacar al enemigo. Me ha gustado el hecho de que se aproveche toda la pantalla y se adapte. En este juego no noté demasiado calentamiento en la zona trasera ni tampoco esos toques fantasmas.

¿Qué tal es la cámara del Motorola?

La cámara del Motorola Edge 50 Pro es de 50 megapíxeles el estándar, 10 megapíxeles el telefoto con 3X de zoom, y el ultra gran angular de 13 megapíxeles. En cambio, el lente para tus selfies es de 50 megapíxeles.

El lente principal del Motorola actúa de manera correcta. Se aprecia, en cierta manera, tonalidad que representan la realidad. No hay una sobresaturación extrema que haga que la imagen no se vea con colores muy extremos.

Así toma las fotos el Motorola Edge 50 Pro. (Foto: MAG)

Así toma las fotos el Motorola Edge 50 Pro. (Foto: MAG)

En ciertas tomas salen frías, pero todo dependerá de la iluminación que tengas. Por ejemplo, en la calle, a pesar de que está nublado, puedes contar con buenos detalles siempre y cuando actives su HDR. Me ha gustado el lente macro que cumple con su objetivo de sacar fotos sin alterar mucho la composición del objeto.

Además, el difuminado se obtiene bastante rápido. Solo hay que presionar una sola vez la pantalla para que este actúe sobre el objeto a fotografiar. Eso sí, a veces puede que falle el disparo porque, al sostener la cámara en horizontal, puedes tocar de casualidad la pantalla curva, generando que haya un fastidioso toque fantasma.

Así toma las fotos el Motorola Edge 50 Pro. (Foto: MAG)

Así toma las fotos el Motorola Edge 50 Pro. (Foto: MAG)

En cambio, en la noche, el Motorola Edge 50 Pro puede que haya un poco más de ruido procesado, generando que las imágenes salgan con un tratamiento de lavado, y hasta pastelizado. Eso sí, hay que tener un buen pulso porque aquí sí puede que, en caso te muevas un poco, el resultado salga movido.

Sobre el gran angular de estas cámaras de Motorola tiende a brindar fotos con pocos colores llamativos como sí lo hace el lente principal. Aquí es recomendable tener una buena y demasiada iluminación. En la noche también es un poco bajo el rendimiento de este lente.

Así toma las fotos el Motorola Edge 50 Pro. (Foto: MAG)

Así toma las fotos el Motorola Edge 50 Pro. (Foto: MAG)

Así toma las fotos el Motorola Edge 50 Pro. (Foto: MAG)

En torno a la cámara frontal, me parece más que suficiente. La textura de rostro no se maltrata demasiado y sale con todos los detalles tan cual se ven en la realidad. Además, si usas el desenfoque, tampoco tendrán problemas porque el efecto define bien el contorno de la persona.

¿Rendirá más de un día? Así es la batería

La batería del smartphone es de 4500 mAh. Si bien no es tan amplia, lo bueno es que tiene en la caja el cargador y el enchufe. Este último le brinda la capacidad de 125 W, por lo que en menos de 20 minutos ya tendrás el 100%.

Incluso, si se te olvidó enchufar tu dispositivo durante la noche, no te preocupes porque ya con que llegue al 50% en 10 minutos, te sobrará bastante para un día completo de jornada.

La batería del smartphone es de 4500 mAh y 125 W de carga. (Foto: MAG)

Sobre el drenaje, el Motorola Edge 50 Pro puede que se quede un poco atrás que sus competidores. Llega a rozar las 24 horas en promedio en un uso no tan exigente. En el caso de que crees contenido o te guste grabar todo el tiempo, puede llegar a las 7 a 8 horas. Mientras que si lo empleas para videojuegos o series de Netflix, alcanzará entre las 4 a 5 horas.

Esta es la opinión final del Motorola Edge 50 Pro

El Motorola Edge 50 Pro todavía conserva ese diseño bastante simétrico, con curvas y a la vez con delgadez extrema que lo hacen verse bastante elegante.

En torno a la performance, puede que por allí haya unos toques fantasmas que no te gustarán al momento de tomar fotos.

La cámara está bien trabajada, salvo el gran angular que tiende a pastelizar mucho las fotos. Mientras que la de selfies está en su punto.

La batería puede que quede un poco corta y llegues con las justas al día entero. Lo bueno es que el Motorola Edge 50 Pro se actualizará hasta en 3 oportunidades.

El dispositivo se vende a 2299 soles en Perú.