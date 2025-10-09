Muchos usuarios notan que su conexión Wi-Fi va más lenta de lo habitual y sospechan que alguien más podría estar usando su red sin permiso. Aunque parezca complicado, existen varios métodos sencillos para detectar intrusos y reforzar la seguridad de tu conexión doméstica.

La señal más simple para detectar intrusos en tu Wi-Fi

Una forma práctica de descubrir si alguien usa tu red sin autorización es observar el router. Apaga todos los dispositivos conectados, como celulares, tablets o televisores inteligentes, y fíjate si la luz de actividad sigue parpadeando. Si lo hace, es probable que haya un equipo desconocido conectado.

Eso sí, este método no siempre es infalible. Algunos aparatos, como cámaras de seguridad, asistentes de voz o electrodomésticos inteligentes, pueden seguir conectados de manera automática sin que lo notes.

Existen aplicaciones que muestran todos los dispositivos conectados a tu Wi-Fi en tiempo real. | Crédito: Freepik

Usa aplicaciones para identificar dispositivos conectados

Otra alternativa más precisa es recurrir a aplicaciones o programas especializados que muestran todos los dispositivos activos en tu red Wi-Fi.Entre las más populares se encuentran:

Fing

Who’s on My WiFi

Verificador de routers de F-Secure

Estas herramientas permiten detectar equipos extraños, enviar alertas ante intentos de hackeo y ayudarte a tomar medidas inmediatas si notas actividad sospechosa.

También puedes acceder directamente a la configuración del router, generalmente escribiendo la dirección IP (como 192.168.0.1 o 192.168.1.1) en el navegador. En la sección “Dispositivos conectados”, verás una lista con direcciones MAC, que son los identificadores únicos de cada aparato. Si aparece algún nombre o código que no reconoces, puede que alguien esté usando tu conexión sin permiso.

Cambiar la contraseña del router es clave para mantener tu Wi-Fi seguro y libre de intrusos. | Crédito: Freepik

Cómo proteger tu red Wi-Fi

Si confirmas o sospechas que hay un intruso, cambiar la contraseña del router debe ser tu primer paso.Usa una clave fuerte, combinando mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

Además:

Modifica el nombre de la red (SSID) para que no revele el modelo del router.

para que no revele el modelo del router. Activa el cifrado WPA2 o WPA3 , que ofrecen una protección más avanzada.

, que ofrecen una protección más avanzada. Desactiva el WPS , ya que esta función de conexión rápida también puede abrir vulnerabilidades.

, ya que esta función de conexión rápida también puede abrir vulnerabilidades. Actualiza el firmware del router periódicamente y revisa la lista de dispositivos conectados cada cierto tiempo.

Estas simples acciones pueden evitar accesos no autorizados y mantener segura tu red doméstica.

