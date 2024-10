Uno de los dispositivos que es capaz de no romperse y que lleva inteligencia artificial es el Oppo Reno 12F, un terminal que viene en color naranja y que sorprende por su estructura guerrera. Sin embargo, pese a que cuesta menos de los 1500 soles, ¿vale la pena? Tuve la oportunidad de probar el celular durante algunas semanas y por fin te traigo la review completa.

Sobre el diseño

El Oppo Reno 12F sorprende desde que lo sacas de la caja. El diseño en la zona trasera, es decir, su chasis, viene con un efecto muy similar al fuego, en tonalidad naranja degradado. La verdad es que se ve muy bonito en caso de que desees utilizarlo en la calle.

Asimismo, tiene un módulo de cámaras que no sobresale demasiado del cuerpo. Este es redondo y ocupa casi la mitad de la parte trasera del terminal. Allí se encuentran diversos sensores, pero también tiene un aro luminoso que te informa si te ha llegado un mensaje o estás recibiendo una llamada en caso de que lo coloques boca abajo.

El smartphone mide 163.1 x 75.8 x 7.8 mm. (Foto: Mag)

A sus laterales ubicamos una serie de marcos luminosos donde se encuentran los botones para subir y bajar el volumen, además del puerto USB Tipo-C, la ranura para la NanoSIM y los altavoces.

Ya mudándonos a su pantalla, el Oppo Reno 12F es bastante simpático. La pantalla ocupa el 86.9% del total de la fachada, por lo que hay presencia de biseles. Allí se encuentra la cámara frontal en un pequeño agujero.

El smartphone mide 163.1 x 75.8 x 7.8 mm; si bien es bastante delgado, tampoco pesa demasiado. Eso quiere decir que puedes manipularlo con una sola mano gracias a sus 187 gramos. Un modelo versátil y cómodo en el bolsillo.

También tiene un aro luminoso que te informa si te ha llegado un mensaje. (Foto: Mag)

En el tema de la pantalla

Ya había adelantado parte de la estructura de la pantalla, pero esta mide en total 6.67 pulgadas y viene con una resolución de 1080 x 2400 píxeles, lo que te permite visualizar tu contenido en calidad máxima de 2160 píxeles sin ningún tipo de molestia.

Asimismo, los colores están bien implementados y no hay ese fastidioso reflejo que suelen tener los smartphones de gama media. Tiene 2100 nits de brillo y no hay molestias en perder tus notificaciones en caso de que te encuentres en la calle.

Su pantalla mide 6.67 pulgadas y viene con una resolución de 1080 x 2400 píxeles. (Foto: Mag)

Cuenta con una pantalla con tecnología AMOLED y 1B Colors, por lo que verás la mayoría de los videos o contenido de YouTube, Netflix, etc., con colores que presentan ciertos contrastes. Los negros se ven detallados y los blancos no ciegan.

También puedes modificar la velocidad de las animaciones de tu dispositivo gracias a que cuenta con 120 Hz de tasa de refresco, por lo que al pasar de una ventana a otra verás fluidez sin temor a que se cuelgue.

Cuenta con una pantalla con tecnología AMOLED y 1B Colors, por lo que verás la mayoría de los videos o contenido de YouTube, Netflix, etc. (Foto: Mag)

Eso sí, el Oppo Reno 12F es capaz de resistir cualquier tipo de golpe. Eso quiere decir que no se romperá ni siquiera cuando se caiga al suelo o, lo que es peor, si se da vueltas en la escalera. Soporta golpes con un martillo gracias a su pantalla Asahi Glass AGC DT-Star2.

¿Será bueno en el rendimiento?

El Oppo Reno 12F no solo cuenta con una serie de funciones en su estructura, sino también a nivel de rendimiento. El dispositivo utiliza inteligencia artificial, capaz no solo de componer dibujos o animaciones basadas en tu rostro, sino también de ayudarte a eliminar personas de las fotos.

A través de la IA y la edición de imágenes, puedes seleccionar la opción de eliminar personas de tus fotos. Esta función escaneará rápidamente todos los detalles de tu captura y te brindará un resultado que me ha dejado más que satisfecho.

El dispositivo utiliza inteligencia artificial, capaz de componer dibujos o animaciones basadas en tu rostro. (Foto: Mag)

Por otro lado, el Oppo llega con un procesador Mediatek Dimensity 6300 que, si bien es de este año, ya permite un uso adecuado de la inteligencia artificial. Asimismo, cuenta con Android 14 y Color OS 14 como sistema operativo. Además, podrá actualizarse no solo en software, sino también recibir parches de seguridad.

El terminal tiene 8 GB de RAM, los cuales se pueden expandir a más de 8 GB, y 256 GB de almacenamiento interno, suficiente espacio para guardar tu contenido, como videojuegos, entre otros.

El terminal tiene 8 GB de RAM, los cuales se pueden expandir a más de 8 GB, y 256 GB de almacenamiento interno. (Foto: Mag)

En el aspecto gaming, el Oppo Reno 12F tiene un buen rendimiento. Al abrir Fortnite, no experimentó ningún imprevisto, aunque a veces el juego demoraba un poco en cargar. Los gráficos podían configurarse a 60 fotogramas por segundo en calidad alta, aunque te recomendaría la configuración media. Los personajes se movían a una velocidad normal y los colores eran vibrantes. No hubo pérdida de calidad y las animaciones se complementaban con la rapidez de los disparos. No experimenté lag en la sincronización del audio con el video. Tampoco noté un calentamiento extremo, aunque al usarlo en horizontal, debes tener cuidado de no obstruir el altavoz.

En el caso de Genshin Impact, también me pareció correcto. Los colores mostraban un buen nivel de detalle y la velocidad de los personajes, algo importante para el desarrollo del videojuego, es más que satisfactoria. No encontrarás ningún elemento que perjudique la imagen ni pixeleos. Me ha fascinado el hecho de que las animaciones se ven compactas y no notarás el retraso que ocurre cuando pasas de 30 a 60 fotogramas por segundo.

Cámaras

Las cámaras del Oppo Reno 12F son de 50 megapíxeles para la principal, 8 megapíxeles para el ultrawide y 2 megapíxeles para el lente macro. En cuanto a la cámara para selfies, cuenta con 32 megapíxeles.

Normalmente, en condiciones de buena iluminación o en días soleados, no tendrás ningún problema al utilizar el lente estándar. Este cuenta con una serie de controladores que evitan la saturación y aseguran que las sombras no sean un impedimento.

Así toma las fotos el Oppo Reno 12F. (Foto: Mag)

Así toma las fotos el Oppo Reno 12F. (Foto: Mag)

Eso sí, deberás configurar la cámara para que las imágenes se tomen a 50 megapíxeles, lo que dotará a tus fotos de una mayor cantidad de información sin que terminen pixelándose. Asimismo, puedes utilizar el HDR para enriquecer la foto con más colores. Las imágenes resultantes serán más brillantes y no se verán demasiado opacas.

Tienes la opción de utilizar un zoom 2X, aunque este es digital, por lo que solo amplía la imagen tomada con la cámara principal. No hay deformaciones ni problemas de este tipo, pero te recomiendo acercarte un poco más en lugar de depender demasiado de esta función.

Así toma las fotos el Oppo Reno 12F. (Foto: Mag)

Así toma las fotos el Oppo Reno 12F. (Foto: Mag)

En cuanto al ultra gran angular, puede haber cierta pérdida de tonalidades. Es importante utilizarlo adecuadamente cuando estás en la calle; de lo contrario, en zonas demasiado oscuras o de noche, la calidad puede verse perjudicada y notaras un procesamiento que recuerda a una acuarela.

Respecto al lente macro, este te ayudará a obtener mejores resultados al acercarte a un objeto. Sin embargo, es mejor mantener buenas condiciones de luz para que las fotos salgan como deseas, sin necesidad de usar el zoom.

Así toma las fotos el Oppo Reno 12F. (Foto: Mag)

Así toma las fotos el Oppo Reno 12F. (Foto: Mag)

En mi opinión, la cámara para selfies es más que suficiente. No hay pérdida de calidad ni pixelización. Puedes utilizar el efecto bokeh y diversos filtros para mejorar tu imagen, aunque es más natural hacerlo sin efectos. Afortunadamente, hay una buena definición en el rostro que difumina correctamente el fondo.

¿Cuántos días dura la batería?

La energía del Oppo Reno 12F es de 5000 mAh. Esta te durará más de un día y medio si lo utilizas para tomar fotos. Durante la prueba que hice, me la pasé registrando videos y creando contenido. La verdad es que el resultado del control energético está bien logrado.

En el caso de que seas un usuario netamente gamer o que veas maratones de videos en alguna plataforma de streaming, el dispositivo puede durar entre 5 y 7 horas aproximadamente, siempre y cuando le des un uso moderado.

La energía del Oppo Reno 12F es de 5000 mAh. (Foto: Mag)

En cuanto a la carga, el Oppo Reno 12F es capaz de alcanzar hasta 45 W de potencia. Por lo tanto, podrás cargar el terminal al 100% en tan solo 1 hora y 10 minutos, mientras que alcanzar el 50% te llevará 40 minutos.

Estas son las conclusiones del Oppo Reno 12F

El Oppo Reno 12F tiene un bonito diseño. No tiende a ser demasiado extravagante, pero su chasis, con ese estilo de fuego es simpático.

Asimismo, el hecho de que sea demasiado resistente a las caídas ya es mucho qué deseas ahora que las personas desean un dispositivo que no se rompa.

Sobre el rendimiento y el procesador, sin duda alguna Oppo se pone al frente de los terminales con inteligencia artificial. Ya no hay necesidad de comprar un dispositivo caro para poder borrar a personas de tus fotos.

Creo que las cámaras tienen que mejorar. Está claro que la esencia se la lleva el sensor principal, aunque siempre s bueno darle un plus a sus complementarias.

El Oppo Reno 12F se vende en Perú a 1799 soles.

