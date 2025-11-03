En agosto de 2025, te hablé acerca de las cosas que Pete Davidson aprendió de Eddie Murphy mientras grababan la película ‘The Pickup’. Hoy te informo que nuevamente el comediante y actor se animó a mencionar a su colega, pero esta vez para recalcar las similitudes que tienen los dos.

Sus recientes declaraciones se produjeron durante una entrevista que tuvo con People. Ahí el artista de 31 años indicó que es fan de su ahora amigo “desde que tenía cinco o seis años”. Para ser más exactos, cuando su madre compró ‘Delirious’ (un especial de comedia en vivo del reconocido actor) en FYE (For Your Entertainment), una cadena de tiendas de entretenimiento.

Pete Davidson es un comediante, actor, escritor y productor estadounidense. (Foto: ROBYN BECK / AFP) / ROBYN BECK

“Ella pensó que era otra película de Eddie Murphy, y luego yo simplemente me enamoré del monólogo cómico”, recalcó Pete Davidson, quien después habló sobre su paso en Saturday Night Live, que catapultó tanto su carrera como la de la estrella de 64 años.

“Lo genial de Eddie es que ambos fuimos de los miembros más jóvenes del elenco”, aseguró, refiriéndose al hecho de que él se unió al equipo a los 20 años (desde 2014 hasta 2022), mientras que Murphy lo hizo a los 19 (desde 1980 a 1984).

Eddie Murphy y Pete Davidson (D) en el estreno mundial de ‘The Pickup’ en el Regal LA Live de Los Ángeles, el 27 de julio de 2025. (Foto: ROBYN BECK / AFP) / ROBYN BECK

“Por eso nos dedicamos a la comedia”

“Y también tenemos muchas similitudes en nuestras vidas personales. Nuestros padres fallecieron cuando éramos jóvenes... y por eso nos dedicamos a la comedia”, continuó diciendo Pete Davidson. “Llevo mucho tiempo en este negocio... y es bueno recibir consejos, pero nadie lo entiende mejor que él, simplemente por la diferencia de edad. No estoy diciendo que yo hiciera lo mismo que él, porque (Murphy) tenía muchísimo más talento e hizo muchísimas más cosas que yo, pero es genial recibir consejos de alguien que entiende perfectamente por lo que estoy pasando. Fue algo muy especial y me siento muy afortunado de haber tenido esa oportunidad”, sentenció.

¿Dónde se puede ver ‘The Pickup’?

Por si no lo sabías, ‘The Pickup’ es la más reciente película de Pete Davidson y Eddie Murphy. La cinta ya está disponible en Prime Video, así que si tienes la oportunidad de verla, no la desaproveches. Seguramente te divertirás un buen rato.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí